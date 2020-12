Razigrani Vekić paral živce Domžalam #video

V zadnji tekmi jesenskega dela so bili domači nogometaši vsaj v prvem delu precej boljši tekmec, toda niso zadeli. V drugem je bila igra bolj enakovredna, vseeno pa se je sosedski dvoboj končal brez zmagovalca.

V prvem polčasu so bili domači zelo nevarni, a tudi neučinkoviti. Prvič je za delo za vratarja Igorja Vekića poskrbel Svetlin v peti minuti, ko je njegov poskus z desetih metrov gostujoči vratar ubranil. Naslednjič je bilo vroče v 15. minuti, po kotu je vratar gostov slabo ocenil let žoge in jo zgrešil, česar pa ni izkoristil Damjan Vukliševič, ki je žogo poslal mimo vrat.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Potem so imeli Domžalčani še dve lepi priložnosti v dveh minutah, toda ne Arnel Jakupović ne Dario Kolobarić nista bila natančna. Prvemu je veselje, potem ko je sicer natančno streljal z glavo, z odlično obrambo preprečil Vekić, Kolobarić pa je sicer dobro izkoristil podajo z leve strani, a je žoga končala tik ob vratnici.

Kako je Igor Vekić ubranil strel Tamarja Svetlina:

Vekić pa je nato svoje soigralce reševal še dvakrat. Najprej v 22. minuti, ko je Senijad Ibričić podal pred gol in našel Svetlina, ki je nevarno meril s kakšnih štirih metrov, a spet ni premagal Vekića. Drugič pa dve minuti pozneje, ko je Matej Podlogar podal Jakupoviću, ki je bil precej osamljen na kakšnih enajstih metrih, spet pa je bil zmagovalec dvoboja vratar Brava.

V nadaljevanju se je ritem umiril, gostje so lahko zadihali in si pripravili tudi dve polpriložnosti, vendar Grega Sorčan ni imel veliko dela. Zadnjo priložnost domačih v prvem delu pa je imel Jakupović v 38. minuti.

Gostje so živahneje začeli drugi polčas, ko je moral po strelih Roka Kidriča in Sandija Ogrinca resneje posredovati tudi Sorčan.

Dvoboj v Domžalah je minil brez zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri domačih je imel nato novi priložnosti Ibričić, najprej v 55., potem še v 58. minuti. Takrat so imeli Domžalčani prosti strel s kakšnih 20 metrov, a je šla žoga prek vrat Brava.

Sledilo je obdobje nevarnejše igre gostov. Nino Žugelj, ki je v igro vstopil v drugem delu, je dobro zaposlil Marka Španringa, Sorčan pa je njegov nevaren strel iz bližine ubranil. V 75. minuti pa je zbranost domačega vratarja preizkusil še Martin Kramarič s strelom od daleč.

Zadnjo priložnost za spremembo izida so imeli Domžalčani v 81. minuti, ko je po podaji Ibričića Jakupović streljal s precejšnje oddaljenosti, vratar Vekić pa je imel nekaj težav, preden je žogo ukrotil pred golovo črto.

Konec srečanja v Domžalah. Sosedski obračun se je končal brez zadetkov, Domžale so v tretji medsebojni tekmi v tej sezoni končno ostale neporažene protio Bravu.

87. minuta: v prvem polčasu je blestel vratar Brava, v drugem pa se je nekajkrat izkazal čuvaj mreže Domžal. Grega Sorčan je tako v 87. minuti ustavil nevaren strel Roka Kidriča.

Priložnost Roka Kidriča:

81. minuta: Arnel Jakupović se je odločil za strel z razdalje. Žoga se je na poti do vrat Brava odbila od tal in nekoliko zmedla Igorja Vekića, ki je nato po manjših težavah le ukrotil žogo.

71. minuta: Domžalčani popuščajo, Bravo je vedno bolj nevaren. Vrata rumenih je tako ogrozil Mark Španring, a se je izkazal vratar Brava Grega Sorčan.

Priložnost Marka Španringa:

56. minuta: nova obramba Igorja Vekića, ki je ubranil strel Senijada Ibričića.

49. minuta: največja priložnost Brava na današnji tekmi. Po napaki Mateja Podlogarja se je žoge dokopal Rok Kidrič, a meril čez vrata, tako da ostaja pri začetnem rezultatu 0:0.

Priložnost Roka Kidriča:

Začetek drugega polčasa, Trenerja še naprej zaupata nogometašem, s katerim sta začela tekmo.

Konec prvega polčasa v Domžalah. Mreži ostajata nedotaknjeni, z igro varovancev pa je lahko bolj zadovoljen domači strateg Dejan Djuranović. Domžale so imele kar šest strelov v okvir vrat, Bravo pa dva.

43. minuta: Sandi Ogrinec je ogrel dlani vratarja Domžal Grege Sorčana, ki je zlahka ukrotil žogo. To je bil eden zelo redkih strelov Brava v prvem polčasu, v katerem so bili veliko bolj podjetni in nevarnejši gostitelji, a niso znali spraviti žoge izza hrbte Igorja Vekića.

Foto: Grega Valančič/Sportida

40. minuta: Bravo je v dveh minutah prejel dva rumena kartona. Kazen sta po ostrih prekrških prejela Mustafa Nukić in Vanja Drkušić.

37. minuta: Domžale so prek Arnela Jakupovića poslale že peti strel v okvir vrat Igorja Vekića, a je bil vratar Brava znova na mestu. Ostaja 0:0.

24. minuta: napadi gostiteljev ne pojenjajo. Bravu je še enkrat zapretil Arnel Jakupović, a se je po njegovem ne najbolj natančnem strelu znova izkazal čuvaj mreže mladega ljubljanskega kluba Igor Vekić. Zadetek gostiteljev visi v zraku, a Bravo za zdaj rešuje mladi reprezentant na vratih.

Priložnost Tamarja Svetlina:

22. minuta: pritisk Domžal se nadaljuje. Tokrat je po levi prodrl kapetan Senijad Ibričić in poslal zelo uporabno podajo Tamarju Svetlinu. Zadišalo je po vodstvu Domžal, a se je izkazal vratar Igor Vekić in ubranil strel. Po vodi je splavala najlepša priložnost rumenih na tej tekmi.

17. minuta: nalet gostiteljev na vrata Ljubljančanov. Najprej je Arnel Jakupović z nevarnim strelom z glavo prisilil čuvaja mreža Brava Igorja Vekića k atraktivni obrambi, že v naslednjem napadu pa je Sven Karić Šoštarič po mojstrski potezi Tamarja Svetlina prodrl po levi strani in skušal zaposliti Daria Kolobarića. Najboljši strelec Domžal se je znašel v imenitnem položaju za zadetek, a je bil malce prepočasen, tako da ni dobro zadel žoge. Zgrešil je cilj, tako da ostaja mreža Brava nedotaknjena.

Priložnost Arnela Jakupovića:

15. minuta: kapetan Domžal Senijad Ibričić je izvedel kot, vratar Brava Igor Vekić pa je slabo ocenil let žoge. Ljubljančani so se za trenutek znašli v težavah, a Damjan Vuklišević na njihovo srečo ni znal izkoristiti darila. Ostaja 0:0.

5. minuta: prva priložnost na tekmi. Gregor Sikošek je zaposlil Tamarja Svetlina, ki je z dokaj ugodnega položaja streljal neposredno v Igorja Vekića, tako da vratar Brava ni imel večjih težav.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Začetek dvoboja v Domžalah. Glavni sodnik dvoboja je David Šmajc. Pred začetkom srečanja je sledila slovesnost, ko se je rumena družina dolgoletni poslovni sekretarki Katarini Keržišnik Križnar, ki zapušča klub, zahvalila s spominskim darilom.

Katero začetno enajsterico je za zadnjo tekmo v letu 2020 določil trener Domžal Dejan Djuranović?

Udarno postavo za sosedski obračun na stadionu ob Kamniški Bistrici je določil tudi strateg Braqva Dejan Grabić:

Pred srečanjem:

Nogometaši Brava so v tej sezoni dvakrat ugnali Domžalčane. Foto: Grega Valančič/Sportida Tudi nedeljski spored se bo začel zelo zgodaj. V Domžalah bodo gostje iz Ljubljane že ob 13. uri. Rumena družina je vedno bližje mestom, ki jih je bila v bližnji preteklosti vajena osvajati in se prek njih uvrščati v Evropo. Če bi hotela prezimiti v zgornji polovici razpredelnice, bi morala premagati Bravo. To bo spopad, ki bo zelo zanimiv za selektorje mlajših reprezentanc, saj v obeh klubih veliko stavijo na dokazovanje obetavnih igralcev. Pri gostiteljih blesti 20-letni napadalec Dario Kolobarić, ki je pri vrhu najboljših strelcev tekmovanja. ''Dve zaporedni zmagi bi pomenili popolno popotnico pred vstopom v novo koledarsko leto, v katerem bomo lovili najvišja mesta v Prvi ligi Telekom Slovenije," mladi branilec Domžal Sven Šoštarič Karić razkriva, kako cilji Domžal po malce slabši prejšnji sezoni segajo zelo visoko.

Zanimivo je, da sta se Domžale in Bravo nazadnje pomerila pred poldrugim tednom. Takrat so vse točke v zaostali tekmi 10. kroga ostale v Spodnji Šiški, edini zadetek pa je dosegel Mustafa Nukić, ko je z ne preveč zahtevnim strelom z razdalje premagal Grego Sorčana. Vratar Domžal si je privoščil veliko napako, a je na naslednjih tekmah, zlasti na gostovanju v Murski Soboti, s številnimi vrhunskimi obrambami dokazal, da je vseeno v dobri formi.

Bravo je sicer v tej sezoni obakrat premagal Domžalčane, zato so izbranci Dejana Djuranovića odločeni, da temu naredijo konec. ''Bravo je v obrambi zelo discipliniran, zato bo tokrat ključnega pomena zbranost ob koncu akcij oziroma realizacija,'' napoveduje Šoštarič Karić. Pri gostih bo zaradi kazni manjkal najbolj izkušeni član Luka Žinko, tudi nekdanji igralec Domžal. Mladi ljubljanski klub je ostal nepremagan že pet krogov zapored, na lestvici pa so daleč od najslabšega dvojca, to sta Aluminij in Gorica, tako da bodo lahko prezimili brez večjih skrbi okrog krčevitega boja za obstanek.