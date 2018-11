Nora tekma v Stožicah! Osem golov, sporne odločitve in kar dve enajstmetrovki Olimpije.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 15. krogu Prve lige Telekom Slovenije smo na petih tekmah videli 26 golov, kar znese 5,2 na tekmo. Rekord je bil blizu. Pestro je bilo predvsem v nedeljo, ko smo videli kar osem golov samo na tekmi v Stožicah, kjer sta Olimpija in Domžale remizirala s 4:4. Po tej tekmi se bo spet govori o sodnikih. Pravico je delil Damir Skomina, ki je poskrbel za nekaj dvomljivih odločitev. Zelo oslabljeni Maribor, ki je zmagal v Celju s 5:0, je prednost pred Ljubljančani povišal na štiri točke. Triglav je po še eni dramatični tekmi v Kranju v dvoboju moštev z dna lestvice s 3:2 premagal Rudar. Mura je z 2:0 premagala Aluminij v Kidričevem.

Rekordnih 28 golov iz sezone 1996/97 nismo dočakali, potem ko so Aluminiju in Muri v Kidričevem, kjer je pri zmagi gostov z 2:0 z dvema goloma zablestel Rok Sirk in skočil na vrh lestvice strelcev, v zadnji tekmi kroga zmanjkali trije goli.

"Raje se pogovarjajmo o dobrem nogometu kot pa o sodnikih," po dramatičnih 4:4 v Stožicah poudarja trener @NKDomzale @simon_rozman, še vedno neporaženi strateg @nkolimpija Zoran Barišić pa dodaja, da je bila ta tekma prelepa reklama za @PrvaLigaSi. @SiolSPORTAL @SportalGoool pic.twitter.com/CoUmAqrlop — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) November 4, 2018

Pred tem bilo pestro tudi v Kranju, Celju in predvsem v Stožicah.

Tam je bil Zoran Barišić povsem blizu prvega poraza na klopi Olimpije, a se je rešil in se moral zadovoljiti s spektakularnim remijem s 4:4, po katerem je spet veliko polemik glede sojenja, ki je tokrat pripadlo Damirju Skomini.

Najboljši slovenski sodnik je v središču pozornosti zaradi tega, ker je Olimpiji dosodil dve enajstmetrovki, sporna je bila predvsem zadnja, po kateri je Rok Kronaveter zaokrožil hat-trick, z osmimi goli skočil na vrh lestvice strelcev in Ljubljančane rešil pred porazom.

Vprašanje je tudi, ali je žoga prečkala golovo črto po prvem golu na tekmi Amirja Suljića, ki je na začetku tekme domače popeljal v vodstvo, kot tudi to, ali je bil prekršek nad Gregorjem Sikoškom malce za tem, po katerem so gostje dobili enajstmetrovko, znotraj kazenskega prostora.

Domžalčani, ki so pod vodstvom Simona Rožmana brez zmage ostali še šestič v nizu, so v Stožicah po dveh golih Jamajčana Shamarja Nicholsona, ki je tekmo nekoliko presenetljivo začel v prvi postavi, vodili že s 4:2, a tako kot že nekajkrat pod vodstvom zdajšnjega trenerja pokazali psihološko nestabilnost in prednost zapravili.

V nedeljo smo videli še tri tekme.

Močno oslabljeni Maribor je navdušil s petardo v Celju

Maribor, ki je v prejšnjem krogu izgubil derbi proti Olimpiji pred domačimi navijači, je pri Celju, ki je pred tem na zadnjih dveh tekmah dvakrat zmagalo, igral močno oslabljen. Trener Darko Milanič je pogrešal strelce več kot polovice prvenstvenih golov v tej sezoni. Ni bilo kaznovanih Dina Hotića in Jasmina Mešanovića, zaradi poškodbe je manjkal tudi Jan Mlakar.

Toda čeprav so predvsem navijači Olimpije pričakovali spodrsljaj vijoličastih, ga niso dočakali. Nasprotno. Maribor je že po 15 minutah vodil z 2:0, ob tem pa je Luka Zahović zapravil tudi enajstmetrovko. Do konca tekme je Marcos Tavares, ki je zdaj že pri 143 prvoligaških zadetkih v Sloveniji, v polno meril še enkrat, zadela pa sta še Gregor Bajde in Saša Ivković, tako da je na koncu s semaforja svetil izid 0:5.

Triglav se je po dramatični tekmi v Kranju veselil zmage s 4:3 in skočil z dna lestvice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Triglav od 0:2 do zmage s 4:3 v 92. minuti

V Kranju so Krčani že po nekaj več kot desetih minutah igre vodili že z 2:0, potem ko se je z novim mojstrskim golom izkazal Francoz v vrstah Krčanov, Marco da Silva.

Mojstrovina Marca da Silve:



Toda Kranjčani so se vrnili in že v 22. minuti je bilo 2:2. Takoj na začetku drugega polčasa je Triglav z drugim golom Toma Žurge prišel do preobrata, a že malo pozneje je bilo na semaforju 3:3. Ko je kazalo, da se bosta ekipi razšli z remijem, pa je v 92. minuti za zmago s 4:3, ki je Kranjčane odlepila z zadnjega mesta lestvice, z drugim golom na tekmi poskrbel mladi albanski napadalec v vrstah Triglava Egzon Kryeziu.

Na edini sobotni tekmi štirje goli in remi

V edini sobotni tekmi je velenjski Rudar v Novi Gorici po golih nekdanjega mladega reprezentanta Milana Tučića dvakrat vodil, a se je moral na koncu zadovoljiti s točko.

Prvič je Semir Smajlagić izid poravnal sam, drugič pa je po njegovem padcu v kazenskem prostoru, pred katerim se je morda znašel v nedovoljenem položaju, sodnik Nejc Kajtazović pokazal na enajstmetrovko, ki jo je v gol spremenil Amarachi Bede Osuji in postavil končni izid.

Po zelo burnih dneh, v katerih so na sodniške napake opozarjali predvsem pri Mariboru, torej še ena dvomljiva sodniška odločitev, ki si jo lahko, skupaj z golom, ogledate spodaj.

Prekršek za enajstmetrovko in gol Gorice za 2:2:



Najboljši strelci: 9 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rok Sirk (Mura),

8 - Dino Hotić (Maribor), Rudi Požeg Vancaš (Celje),

7 - Jan Mlakar (Maribor),

6 - Andres Vombergar (Olimpija), Luka Zahović (Maribor),

5 - Andrija Filipović (Gorica), Jucie Lupeta (Olimpija/Celje), Jasmin Mešanović (Maribor), Milan Tučić (Rudar), Bede Amarachi Osuji (Gorica), Luka Majcen (Triglav Kranj), Senijad Ibričić (Domžale)

Vrhunci tekem:

Aluminij : Mura 0:2:





Olimpija : Domžale 4:4:



Celje : Maribor 0:5:







Triglav : Krško 4:3





Gorica : Rudar 2:2

Fotogalerije s tekem:

