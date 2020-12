V živo: Na Fazaneriji brez zmagovalca, v Kopru se je zatresla mreža #video

Nogometaši si ne morejo privoščiti počitka, peklenski jesensko-zimski ritem teče brez postanka. Na prvi tekmi 15. kroga Prve lige Telekom Slovenije so Domžalčani z 2:0 premagali Gorico in zabeležili še drugo zmago zapored. Sredino dogajanje se je nadaljevalo v Murski Soboti, kjer sta se v težkih razmerah Mura in Bravo razšla brez zadetkov. Aluminij v zadnjem dejanju dneva gostuje pri Kopru. Četrtek prinaša veliki vrhunec, večni derbi med Olimpijo in vodilnim Mariborom v Stožicah, pred tem se bosta udarila še Tabor in Celje.

Koper : Aluminij 1:0* (1:0) 42. minuta: GOOOL! 1:0! Koper vodi. Po lepi podaji Palčiča je Janžekoviča z glavo matiral Nardin Mulahusejnović. Akcijo je začel Vršič, ki je žogo poslal do Mulahusejnovića, Ta je s prsmi žogo odločil Barišiču, ki je hitro na bok podal Palčiču, ki je na koncu lepo našel svojega robustnega napadalca. Mulahusejnović je z osmimi zadetki zdaj sam na vrhu lestvice kraljev strelcev. Video: zadetek Mulahusejnovića: 35. minuta: Aluminij je zapretil. Vse skupaj je začelo po podaji s kota, nekaj sekund kasneje pa je do resnega zaključnega strela prišel Roko Prša, ki je dodobra ogrel dlani Vargića. Video: strel Prše: 24. minuta: Prišlo je do neugodnega trka vratarja Janžekoviča in Jakšića. Vratar je pri lovljenju žoge padal na branilca, ki je po tem, ko se je spet nadihal, lahko nadaljeval s srečanjem. Video: trk Janžekoviča in Jakšića: 20. minuta: Do strela so prišli tudi gostje iz Kidričevega. Blizu zadetka je bil Čermak, a se Vargić ni dal. Nezadovoljni hrvaški vratar je kljub temu, da je zanesljivo odbil žogo, branilcem povedal svoje. 10. minuta: Velika priložnost Kopra. Po podaji čez celotno igrišče je žogo s prsmi lepo za Mulahusejnovića ustavil Stevanovića, a nogometaš iz BiH, ki je sicer prvi strelec lige, je žogo za malo poslal mimo vrat. Vratar Aluminija Janžekovič bi bil brez moči, če bi šla žogo v okvir vrat. Video: strel Mulahusejnovića: 8. minuta: Prva priložnost na tekmi. Do prostora za strel je prišel domači napadalec Mulahusejnović, a na koncu je sprožil krepko preko vrat Aluminija. ZAČETEK TEKME V KOPRU! Začetni postavi na Bonifiki: Začetnih 11 🟡🔵 za tekmo z Aluminijem. #FORZAKOPER KLOP: Adam, Vekić, Badžim, Pejić, Knežević, Čirjak, Guberac, Krajinović, Spinelli Objavil/a FC Koper dne Sreda, 02. december 2020 Današnjo tekmo v Kopru začenjamo v naslednji postavi. 💪 #rdecebeli #klubnasihsrc Objavil/a NK Aluminij dne Sreda, 02. december 2020 Pred tekmo: Nogometno sredo bo sklenilo srečanje na Bonifiki. Koper, ki letos slavi 100. rojstni dan, bo ob 17.15 pričakal Aluminij. Kanarčki so veliki favoriti, na lestvici so pet mest višje od današnjega tekmeca. Zbrali so kar deset točk več od Kidričanov. Pod žarometi Bonifike se obeta tudi ponovitev pokalnega spopada, v katerem so bili po podaljšku boljši Koprčani (3:1). V prvenstvu jim gre imenitno, optimizma jim ne primanjkuje kljub tesnemu porazu v Murski Soboti, kjer ni dosti manjkalo, pa bi lahko celo premagali Muro. Na koncu so jo vendarle nesrečno odnesli praznih rok (1:2). "Dobro se poznamo, skrivnosti ni. Po dolgem času smo doživeli poraz, zato si želim odziva ekipe. Moramo pokazati, kaj znamo in česar smo sposobni, zato želimo v prvenstvu še naprej zbirati točke," trenerja Kopra Mirana Srebrniča čaka nova zahtevna tekma z Aluminijem. Koper je to jesen v Kidričevem gostoval kar dvakrat, saj je bil dvoboj odigran v dveh delih. Najprej je bil zaradi močnega naliva prekinjen, nato pa se je nadaljeval in postregel z remijem (1:1). Če so Koprčani na zadnji tekmi prekinili niz neporaženosti, pa so šumari šli v drugo skrajnost in končno okusili slast zmage. Prvič po 7. krogu. V derbiju začelja so jo po preobratu, glavni junak je postal dvakratni strelec Alen Krajnc, zagodli Gorici (2:1). "Po nedeljski zmagi je veliko lažje. Lep čas nismo zmagali, a borbena predstava v nedeljo nas je nagradila. Za nas igralce je ta ritem, ko si tekme sledijo druga za drugo, težak, ampak tudi v Kopru bomo dali vse od sebe, da nedeljsko zmago nadgradimo z novim pozitivnim rezultatom," si želi branilec Luka Petek. Čaka ga ogromno dela z Nardinom Mulahusejnovićem, prvim strelcem tekmovanja. Petek opozarja zlasti na prekinitve, pri katerih bi lahko do izraza prišli predložki Dareta Vršiča, pa tudi visok skok spretnega Žana Žužka. "Imajo zelo dobre prekinitve, zelo so nevarni pri skokih," priznava Petek, ki želi v boju za obstanek zadržati prednost pred zadnjeuvrščeno Gorico.

V zimski idili na Fazaneriji brez zmagovalca

Obračun v Murski Soboti je spremljalo močno sneženje, pogoji za igro so bili težki, kar je najverjetneje tudi razlog, da je obračun na Fazaneriji končal brez zadetkov. Domači so proti vratom Brava sprožili deset strelov, štiri v okvir vrat, gostje iz Ljubljane pa so imeli skupno tri strele manj in enega manj v okvir vrat. Najlepšo priložnost za zadetek je v 38. minuti zapravil hrvaški napadalec v dresu Brava Michele Šego, ki je že videl žogo v golu, a vratar Mure Marko Zalokar se je izkazal in rešil Muro. Črno-beli ostajajo na drugem mestu, Bravo pa se je na osem mestu točkovno poravnal s Celjem.

Velika priložnost Micheleja Šega:

Poročilo in najbolj zanimivi trenutki s tekme v Murski Soboti:

Domžalčani v odlični formi

Prvo dejanje kroga se je igralo v Novi Gorici, kjer o snežnih padavinah, ki so zajele Slovenijo, ni bilo ne duha ne sluha. Nogometaše je le malce pral dež, več pa so v Novi Gorici pokazali gostje iz Domžal, ki so le potrdili dobro formo.

V prvem polčasu, v katerem ni bilo zadetka, so celo nekaj več pokazali Goričani, v drugem pa so vajeti v svoje roke prevzeli Domžalčani in premoč prvič kronali v 69. minuti, ko je zadel Arnel Jakupović, drugo zaporedno zmago pa je v 82. minuti potrdil Damjan Vuklišević. Rumena družina so se začasno prebile na peto mesto, vrtnice pa po devet porazu v sezoni ostajajo na zadnjem mestu.

Arnel Jakupović je načel mrežo Gorice:

Poročilo in najbolj zanimivi trenutki s tekme v Novi Gorici:

Sežanska trdnjava (še) neosvojljiva

Nogometaši Tabora v tej sezoni doma ne izgubljajo tekem. Foto: Grega Valančič/Sportida Tudi četrtek se bo začel zelo zgodaj. Že ob 13. uri bosta v Sežani dejavna Tabor in Celje. Stadion Rajko Štolfa z nekoliko manjšim igriščem, kot je praksa pri večini drugih prvoligašev, je letos še neosvojljiva trdnjava. Kraševci so na sedmih domačih srečanjih osvojili kar 17 točk. Po zmagi nad Olimpijo so celo zavzeli vrh razpredelnice, kar je bil zgodovinski uspeh češnjic, nato pa so padli v manjšo krizo. Že šest krogov niso okusili slasti zmage, nazadnje pa v Ljudskem vrtu, ko je bilo nekaj nejevolje zaradi sodniške odločitve o kazenskem udarcu gostiteljev, tesno izgubili z Mariborom (0:1).

Strateg Tabora Goran Stanković se bo spopadel z branilci naslova, ki po dveh zaporednih porazih za vodilnim Mariborom zaostajajo že 12 točk. Sežančane so v tej sezoni doma premagali z 2:1, oba zadetka je dosegel Filip Dangubić, Tabor pa je zadnji sodnikov pisk dočakal z zgolj devetimi igralci na igrišču. Izbranci Dušana Kosića želijo čim prej prekiniti črni niz, a jih čaka zelo visoka ovira. Tabor je na domačih tleh izrazito neugoden, zato bodo morali Celjani pokazati bistveno več kot proti Mariboru ali Bravu.

Maribor v Stožice po šesto zaporedno zmago

Mariborčani so dobili zadnjih pet tekem in se povzpeli na vodilni položaj. Foto: Grega Valančič / Sportida Ob 16.45 se bo v Stožicah začel največji spektakel kroga. Žal bodo tudi ob tej priložnosti tribune največjega nogometnega objekta v Sloveniji prazne, tako da bo na sporedu večni derbi s kozmetično napako, saj bodo nogometaši največjih slovenskih klubov še kako pogrešali podporo navijačev. Nepredvidljiva Olimpija, ki menja udarno enajsterico iz kroga v krog, se bo po razočaranju v Domžalah, ko so jo gostitelji šokirali s kar dvema zadetkoma v uvodnih štirih minutah, pomerila z največjim rivalom.

To je Maribor, ki prihaja v Ljubljano po petih zaporednih zmagah. Z njimi je trener Mauro Camoranesi našel določen mir, čeprav igra še vedno ni takšna, da bi si vijolice (izjema je gostovanje v Celju) z njo lahkotno utirale pot do treh točk. Vseeno so našle način, kako premagovati tekmeca in se zasidrati na vrhu, kjer so si pred zasledovalci že zagotovile določeno prednost. Zdaj jo želijo vsaj zadržati, če ne še povečati.

Ne bi se zgodilo prvič, da bi snežna podlaga ovirala nogometaše na večnem derbiju. Tako je bilo denimo leta 2013 na pokalnem srečanju v Stožicah. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Zmagati na petih zaporednih tekmah je vse prej kot preprosto. Po prihodu novega trenerja smo potrebovali nekaj časa, razumljivo je, da čez noč ne gre pričakovati večjih sprememb, na hitro se ne more nič zgoditi. Zdaj pa smo skupaj že v nekoliko daljšem obdobju, trener nas je dobro postavil na igrišču, utrdil se je ekipni duh. To se odraža na treningih in tekmah, kar je najpomembnejše," sporoča Jan Repas, ki komaj čaka največji derbi slovenskega klubskega nogometa. Ko je nosil dres Domžal, takšnih tekem ni izkušal, pri Mariboru pa je končno dočakal aktivno vlogo v največjem slovenskem klubskem prazniku.

Elšnik kapetan proti vijolicam?

Timi Max Elšnik je podaljšal sodelovanje z Olimpijo do konca sezone 2022/23. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Statistika sporoča, da bi lahko Maribor v četrtek uresničil cilje in ostal neporažen v Stožicah. Z zmago domače ekipe se je namreč končal le eden od zadnjih 11 večnih derbijev. To je bil na srečo Dina Skenderja ravno zadnji v Stožicah, ko je Olimpija junija zadala boleč udarec Mariboru, mladi Slavonec pa je v hrvaškem trenerskem obračunu premagal Sergeja Jakirovića. Takrat v napadu še ni mogel računati na Đorđeja Ivanovića in Andresa Vombergarja, najboljša strelca zmajev v tej sezoni, ampak je prisegal predvsem na Anteja Vukušića, ki se je v tej sezoni zaradi takšnih in drugačnih težav oddaljil od igrišča in ne dobiva priložnosti.

Zmaji so kljub napovedi predsednika Milana Mandarića o vse večjem obsegu procesa uveljavitve mladih igralcev iz klubskega podmladka svoje vrste prejšnji mesec zapolnili s tremi izkušenimi Hrvati, ki so se nekoliko presenetljivo znašli na zelenici na uradnih tekmah zgolj po nekaj treningih z ekipo. Proti Mariboru bodo oslabljeni v zadnji vrsti. Zaradi kazni bo manjkal dirigent obrambe Miral Samardžić, tako da bi lahko kapetanski trak nosil Timi Max Elšnik. To bi bil poseben trenutek v karieri za mladega Štajerca, ki je v torek podaljšal pogodbo z zeleno-belimi do poletja 2023.

Veselje Dina Skenderja in Anteja Vukušića po zmagi Olimpije na zadnjem večnem derbiju v Stožicah Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi vijolice imajo kaznovanega igralca, to je Martin Milec, ki mora po dopinškem prekršku počivati še nekaj mesecev. Pestijo pa jih tudi težave s poškodbami. Po Nemanji Mitroviću se je na seznamu poškodovanih znašel še Jan Mlakar, na srečo navijačev Maribora le za kratek čas, a ga v četrtek ne bo v Stožice. Na desni bočni branilski položaj se bo najverjetneje vrnil Denis Klinar, trener Camoranesi pa verjame, da lahko osvoji vse tri točke. Prvič v tej sezoni je v Ljudskem vrtu remiziral z 1:1. Glavni sodnik bo Dragoslav Perić.

Prva liga Telekom Slovenije, 15. krog:

Sreda, 2. december:

Gorica : Domžale 0:2 (0:0)

Jakupović 69., Vuklišević 82.



Mura : Bravo 0:0



17.15 Koper – Aluminij Četrtek, 3. december:

13.00 Tabor – Celje

16.45 Olimpija – Maribor

Lestvica:

Najboljši strelci:



8 - Nardin Mulahusejnović (Koper),

7 – Đorđe Ivanović (Olimpija),

6 - Dario Kolobarić (Domžale), Rok Kronaveter (Maribor),

4 – Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Nino Kouter (Mura), Aljoša Matko (Maribor), Christos Rovas (Tabor Sežana), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

...

