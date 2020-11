V živo: noro, Olimpija zaostaja že z 0:2! #video

V času nedeljskega kosila se je 14. krog Prve Lige Telekom Slovenije nadaljeval v Šiški. Bravo je po preobratu porazil prvake iz Celja (2:1). Sledil je derbi začelja, ki ga je v Kidričevem z 2:1 dobil domači Aluminij. Za konec kroga je pravkar na sporedu še sosedski obračun med Domžalami in Olimpijo. Vodilni Maribor je v soboto stežka premagal Tabor (1:0) in proslavljal že peto zaporedno zmago, Mura pa je v napetem dvoboju z 2:1 ugnala Koper in mu zadala prvi poraz po dveh mesecih.

Celjani padli v Šiški

Na prvi nedeljski tekmi v Spodnji Šiški sta se udarila domači Bravo in prvak iz Celja. Čeprav so bili domači ves čas boljši nasprotnik, so prvi zadeli gostje. Po zgrešeni enajstmetrovki Filipa Dangubića, izkazal se je Igor Vekić, je po čudnem in nerazumljivem posredovanju David Brekalo premagal lastnega vratarja in prvake popeljal vodstvo. Bravo se je Celju priključil že v prvem polčasu.

Avtogol, ki ga ne vidiš vsak dan:

Glavni sodnik Roberto Ponis je še drugič na tekmi pokazala na belo točko, bolj natančen pa je bil izkušeni Luka Žinko. V drugem polčasu smo na obeh straneh videli kar nekaj priložnosti, odločilni trenutek pa smo dočakali v 81. minuti, ko je v polno zadel Mustafa Nukić in Bravo po šestih tekmah brez zmage popeljal do novih treh točk. Za Celje je bil to drugi zaporedni poraz. Ljubljančani imajo zdaj le še točko manj od prvakov.

Poročilo in priložnosti s tekme v Ljubljani:

Kronaveter rešil Maribor

Nogometaši Maribora so z zmago nad Taborom poskrbeli, da bodo v četrtkov večni derbi v Stožicah vstopili kot vodilni prvoligaški klub. Vijolice so pod vodstvom Maura Camoranesija težje od pričakovanega odpravile borbene Kraševce, zmagoviti zadetek je v 83. minuti z bele točke dosegel Rok Kronaveter. Gostje so takrat protestirali pri sodniku Radetu Obrenoviću, saj so bili prepričani, da je prestrogo dosodil kazenski udarec.

Zadetek Roka Kronavetra z bele točke:

Z odločitvijo delivca pravice se 26 minut pred tem niso strinjali tudi gostitelji, ko so pričakovali, da bo, po igranju Erika Salkića z roko, v svojem kazenskem prostoru pokazal na belo točko.

Mariborčani so s peto zaporedno zmago povečali prednost pred zasledovalci, Tabor pa je bil le nekaj minut oddaljen od odmevnega uspeha, saj se mu je vse do 83. minute nasmihala točka v Ljudskem vrtu. Za slabšo voljo zmagovalcev je poskrbela poškodba stegenske mišice Jana Mlakarja, ki je moral zapustiti zelenico že po 17 minutah.

Poročilo in priložnosti s tekme v Mariboru:

Drama v Fazaneriji, Koper izgubil prvič po devetih tekmah

V uvodnem srečanju 14. kroga Prve lige Telekom Slovenije so o zmagovalcu odločale zadnje minute. Mura je z 2:1 premagala Koper in mu zadala prvi poraz po 4. krogu. Tako so bili črno-beli še drugič v tej sezoni usodni za kanarčke, ki so s tem prekinili niz nepremagljivosti na devetih zaporednih srečanjih. Dvoboj se ni začel najboljše za gostitelje.

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Na ogrevanju se je poškodoval prvi vratar Matko Obradović, tako da je med vratnici vskočil Marko Zalokar. V prvem delu ni imel veliko dela, še najbolj ga je ogrozil lastni soigralec Luka Bobičanec, ki bi skoraj zabil avtogol. Mura je bila nevarnejša, podobno je bilo tudi v drugem polčasu, v zadnjih 20 minutah pa se je igra tako razživela, da je sledilo pestro obdobje, polno zadetkov in zapravljenih priložnosti.

Zadetek Jana Gorenca za zmago Mure:

Najprej je najstnik Mure Kai Cipot s prvencem v tej sezoni, podajo je prispeval Nino Kouter, mojstrsko premagal Ivana Vargića, le sedem minut pozneje pa je zadel še koprski rezervist Nardin Mulahusejnović in se s sedmimi goli na vrhu najboljših strelcev tekmovanja izenačil z Đorđejem Ivanovićem. Koprčanom se je ponudila priložnost do popolnega preobrata, a Nikola Krajinović, ki je na tekmi zapravil dve ogromni priložnosti, ni zadel v polno. Kazen je sledila v sodnikovem podaljšku, ko je Jan Gorenc z bližine potisnil žogo v mrežo, pred tem pa je Jure Travner z glavo zatresel vratnico.

Poročilo in priložnosti s tekme v Murski Soboti:

Derbi v Kidričevem, na katerem štejejo točke "dvojno"

Šumari so ostali praznih rok na zadnjem gostovanju v Ljubljani. S tem so zapravili priložnost, da bi na lestvici prehiteli Gorico. Foto: Grega Valančič/Sportida Derbi začelja 14. kroga bo v Kidričevem. Aluminij, najslabši gostitelj v prvi ligi, saj je na šestih domačih tekmah osvojil le šest točk, bo pričakal Novogoričane, s katerimi se že dalj časa srečuje pri repu razpredelnice. ''Za nas bo zelo pomembno, da na tekmi zmagamo. Situacija ni lahka, že nekaj časa se nismo nahajali v tako zahtevni situaciji. Moramo se čim prej pobrati, osvojiti točke, zmagati, da dvignemo samozavest,'' razmišlja Lucas Mario Horvat, izkušeni slovenski Argentinec, ki s Kidričani že dalj časa ni premagal tekmeca. Štajerci so brez zmage že šest tekem zapored, z vrtnicami pa imajo še neporavnane račune, saj so v tej sezoni v Novi Gorici izgubili z 0:2. Izbranci Slobodana Gruborja so brez doseženega zadetka ostali tudi na zadnjem nastopu v Ljubljani, ko so si proti Olimpiji priigrali kar nekaj zrelih priložnosti, a na koncu zapuščali Stožice po prepričljivem porazu (0:3).

Gorica pod vodstvo Gordana Petrića težko osvaja točke. V prejšnjem krogu je resda namučila Muro (0:1), a je na vratih slednje blestel Matko Obradović. Vrtnice so pogrešale zadetke. Proti Aluminiju so enkrat že dokazale, da jim leži kot tekmec. V 4. krogu so dvakrat zatresle njegovo mrežo, takrat sta v polno zadela Luka Volarič in Semir Smajlagić. Navijači modro-belih si želijo, da bi čim prej ujel strelsko formo tudi povratnik Etien Velikonja. Obeta se mu jubilejni 200. nastop v 1. SNL, ki bi mu lahko predstavljal še dodatno motivacijo za več zadetkov. Za zdaj jih je v prvi ligi dosegel 65.

Zmaji po peto zaporedno zmago v Domžale

Olimpija vstopa v nedeljsko tekmo z dobro popotnico, saj je dobila zadnji dve tekmi v prvi ligi. Foto: Grega Valančič/Sportida V sklepnem dejanju 14. kroga se bosta v nedeljo ob 17.15 pomerila Domžale in Olimpija. Statistika namiguje, da bodo zmaji nadaljevali pozitivni niz in znova premagali rumeno družino. V Športnem parku ob Kamniški Bistrici so dobili zadnje štiri sosedske obračune, mrežo gostiteljev pa zatresli kar desetkrat. Če bi nadaljevali niz, bi si še povzdignili samozavest pred prestižnim dejanjem, ki jih čaka v četrtek, ko bodo zmaji v večnem derbiju gostili Maribor.

Favoritom bo skušal načrte prekrižati Senijad Ibričić. Kapetan Domžal v zadnjem času ne more biti zadovoljen z rezultati. Rumeni so na zadnjih treh tekmah osvojili le točko, na zadnjem gostovanju v Sežani pa je ekipa za dalj časa izgubila še poškodovanega napadalca Slobodana Vuka. Največjo nevarnost bo tako zeleno-belim predstavljal 20-letni Dario Kolobarić. ''Proti zelo kakovostnemu tekmecu, ki se je pred dnevi dodatno okrepil s tremi izkušenimi igralci, si želimo pokazati pravi obraz in poskrbeti, da bodo po dolgem času tri točke ostale doma,'' sporoča nekdanji reprezentant BiH, ki pri Domžalah, za katere je vknjižil že 101 nastop, nosi kapetanski trak.

Pri Olimpiji je kapetan Miral Samardžić, ki je ob bolezni Uroša Koruna na zadnji tekmi prvič v obrambni vrsti sodeloval z visokim Dalmatincem Goranom Milovićem. Sodelovanje je obrodilo sadove, zmaji so končali dvoboj brez prejetega zadetka (3:0), na vratih pa je blestel Žiga Frelih. V zvezno vrsto se vrača Timi Max Elšnik, ki je prestal kazen rumenih kartonov, tako da bo imel trener Dino Skender sladke skrbi pri izboru. Nedavno sta namreč zmaje okrepila Ivan Močinić in Mario Kvesić, s tem pa tudi poskrbela, da nekateri mlajši domači igralci za zdaj ostajajo v čakalnici, kar se tiče rednejših uvrščanj v začetno enajsterico.

Andres Vombergar ima prijetne spomine na domžalski stadion. Foto: Grega Valančič/Sportida

Skender za zdaj osvaja točke bolj na ''hrvaški'' pogon, v napadu pa sta zelo učinkovita Srb Đorđe Ivanović, s sedmimi zadetki tudi prvi strelec tekmovanja, ter argentinski Slovenec Andres Vombergar, ki ima na domžalski stadion prijetne spomine, saj je tam zadel v polno 26. avgusta 2018 in pomagal Olimpiji do zmage z 2:1, to pa je bila tudi njegova sanjska vrnitev v ekipo. Pred tem sta srbska stratega Ilija Stolica in Aleksandar Linta nanj pozabila, Safet Hadžić, ki je vskočil na vroči stolček, pa je Vombergarju izkazal veliko zaupanje.

''Želimo premagati Domžale. Gremo tekmo po tekmo. Najprej imamo pred seboj Domžale, potem pa bomo razmišljali o derbiju,'' želi kapetan Samardžić nadaljevati pozitiven niz. Olimpija je na zadnjih dveh tekmah ugnala Muro in Aluminij, njena mreža pa je ostala nedotaknjena. Se ji bo izšlo tudi v tretje?

Prva liga Telekom Slovenije, 14. krog:

Sobota, 28. november:

Mura : Koper 2:1 (0:0)

K. Cipot 79., Gorenc 90.; Mulahusejnović 86.



Maribor : Tabor 1:0 (0:0)

Kronaveter 83./11-m Nedelja, 29. september:

Bravo : Celje 2:1 (1:1)

Žinko 41., Nukić 81.; Brekalo 29./a.g.



Aluminij : Gorica 2:1 (1:1)

Krajnc 23., 63.; Bjelica 6



17.15 Domžale – Olimpija

Lestvica:

Najboljši strelci:



7 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Nardin Mulahusejnović (Koper),

6 - Rok Kronaveter (Maribor),

5 – Dario Kolobarić (Domžale),

4 – Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Nino Kouter (Mura), Aljoša Matko (Maribor), Christos Rovas (Tabor Sežana), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

...