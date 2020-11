Raketa odločila v Kopru, neverjetna obramba v Novi Gorici #video

Koprski nogometaši so po torkovi zmagi v 13. krogu Prve lige Telekom Slovenije vsaj do jutri skočili na prvo mesto. Kanarčki so na domači Bonifiki z 2:1 premagali ljubljanski Bravo. Srečanje je v 84. minuti odločil Dare Vršič. Na drugi tekmi dneva je Mura slavila b Novi Gorici (1:0). V sredo bo Tabor v sežanski trdnjavi pričakal Domžale, v štajerskem derbiju pa bodo branilci naslova Celjani poskušali prekiniti zmagoviti niz Maribora. Olimpija bo zadnjeuvrščene Kidričane gostila v četrtek.

Gorica : Mura 0:1 (0:1) KONEC TEKME! 89. minuta: Do konca tekme do domači še pritisnili. Močno je sprožil še Smajlagić, a tudi njegov poskus je šel mimo vrat. Goričani so zapravili preveč priložnosti in na koncu še sedmič v sezoni ostali praznih rok. Video: strel Smajlagića: 85. minuta: Velika priložnost za Gorico! Po dolgi podaji Široka je Cvijanović lepo videl Mathiasa Oyewusija, ki pa je povsem sam kot duh slabo streljal in žogo poslal mimo goriških vrat. Video: strel Oyevusija: 83. minuta: Sreča za Gorico. Potrditev je imel na nogi danes rezervist Kai Cipot. Napadalec Mure si je lepo priigral prostor za strel, nato pa le za nekaj centimetrov zgrešil cilj. Likar bi bila zagotovo brez moči. 80. minuta: Muraši so trpeli. V kazenskem prostoru je bil najvišji Rok Grudina in z glavo lepo meril proti vratom Mure, spet pa je bil na mestu Obradović. Video: strel Grudine: 68. minuta: Po izgubljeni žogi domačih so Muraši izvedli bliskovit protinapad, ki ga je z močnim in natančnim zaključil Bobičanec. Mnogi so že videli nov zadetek, a se je vratar Gorice Uroš Likar izkazal in v slogu najboljših vratarjev na svetu rešil Gorico. Video: strel Bobičanca in fantastična obramba Likarja: 52. minuta: Gorica je pričakovano pljunila v roke. Lepo priložnost za zadetek si je priigral Smajlagića, a je njegov močan poskus odlično ukrotil Obradovića in Muraše zadržal v prednosti. Video: strel Smajlagića: ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! KONEC PRVEGA POLČASA! Razen zadetka v prvem polčasu nismo videli veliko. Prekmurci so tudi z nekaj sreče povedli, a Goričani bodo naredili vse, da se izognejo sedmemu porazu v sezoni. 45. minuta: GOOOL! 0:1! Mura je praktično iz nič prišla do vodilnega zadetka. V polno je zadel Luka Bobičanec. Hrvaški vezist je udaril proti golu, let žoge je spremenil tudi dotik Tomička, vratar Likar pa je bil povsem brez moči. Video: zadetek Bobičanca: 27. minuta: Prvič je vsaj malce zadišalo po zadetku. Iz prostega je lepo sprožil Goran Cvijanović, a Matko Obradović je bil na mestu. Razdalja je bila vendarle prevelika. Video: strel Cvijanovića: 25. minuta: Tudi v naslednjih desetih minutah nismo videli kaj dosti več. Spremljamo obračun na sredini igrišča. Več so pri žogi gostje iz Prekmurja, a ta premoč je bolj kot ne jalova. 15. minuta: Zadetkov še ni, smo pa videli prvo rumeno kazen. Sodnik Šmajc je rumeni karton pokazal Semirju Smajlagiću. 10. minuta: v Novo Gorici za zdaj ni bilo veliko akcije. Strelov proti vratom ni bilo, zato se tudi mreži še nista zatresli. ZAČETEK TEKME! Začetni postavi: ⚽️ | Začetna enajsterica Gorice za današnji obračun z Muro. 📺 Planet TV 2 (17.55) #NašeMestoNašPonos #GoričaniSmoMi Objavil/a ND Gorica dne Torek, 24. november 2020 📝| POSTAVA MURE ⚫️⚪️ #čarnobejli #mismomura #PLTS Objavil/a Nogometna šola MURA dne Torek, 24. november 2020 Pred tekmo: Tudi druga torkova tekma bo potekala na Primorskem. V mestu vrtnic se bosta udarili Gorica in Mura. Če se gostitelji (za zdaj) krčevito borijo za obstanek, gre Muri veliko boljše, čeprav ne more biti zadovoljna z zadnjimi rezultati, s katerimi je dopustila, da so jo na lestvici prehiteli trije tekmeci. Navijači vrtnic še vedno v jezi premlevajo odločitev sodnika Slavka Vinčića, ki jim je pokvaril primorski derbi s sporno dosojeno 11-metrovko v korist Kopra. Brez te odločitve bi Gorica morda premagala Koprčane in na lestvici ujela priključek s sredino, tako pa še vedno trepeta za svojo usodo pri dnu. A po mnenju igralcev Gorice tako ne bo več dolgo. "Naša igra dobiva rep in glavo, kar mi daje optimizem, pa je dejstvo, da fantov takšni pripetljaji, kot se je zgodil v Kopru, ne potrejo," pred tekmo z Muro sporoča izkušeni Matija Širok. Ob 18. uri bo v Športnem parku gostovala četa Anteja Šimundže, o kateri imajo nogometaši Gorice dobro mnenje. "Mura je z razlogom ekipa, ki se poteguje za najvišja mesta. So moštvo, ki je prava mešanica izkušenj in mladosti, prav tako imajo veliko individualne kvalitete, njihov trener Šimundža pa zna svojo ekipo vedno dobro pripraviti. Čaka nas zahtevnih 90 minut," je povratnik v novogoriške vrste poln hvale na račun črno-belih. Prekmurci so proti Olimpiji pogrešali kar nekaj pomembnih igralcev, v Novi Gorici pa zaradi kazni rumenih kartonov ne bo še Marka Brkića. "V vsakem primeru nas čaka težka tekma in zahtevno gostovanje. Verjamem pa, da se bo kateri od manjkajočih igralcev vrnil v kader," sporoča strateg Mure, ki ga lahko skrbi strelski post varovancev. V polno niso zadeli že tri tekme zapored.

Koprčani skočili na vrh, junak Vršič

Na prvi tekmi kroga so se Koprčani po zmagi nad Bravom vsaj do srede zavihteli na prvo mesto. Kanarčki so prek Žana Žužka povedli že v prvem polčasu, gostje iz Ljubljane so v 61. minuti izenačili prek Roka Maherja. A na koncu to ni bilo dovolj za točke na Bonifiki.

Video: izjemno izvedena enajstmetrovka Vršiča:

Mož odločitve je bil povratnik v ekipo Dare Vršič - minuli konec tedna je manjkal zaradi lažje poškodbe - , ki je v zadnjih minutah priigral najstrožjo kazen in jo sam tudi uspešno izvedel za osmo zaporedno koprsko tekmo brez poraza. Bravo je na drugi strani ostal pri treh zmagah, zadnjo je dosegel v šestem krogu.

Poročilo s tekme in vsi zadetki s tekme na Kopru:

Rumena družina napada kraško trdnjavo

V sredo se bodo v času kosila, začetek dvoboja bo ob 13.30, za točke pomerili Tabor in Domžale. Kraševci so končno začeli osvajali točke tudi v gosteh, čeprav jih lahko še vedno peče zapravljena 11-metrovka Maria Babića.

Če bi jo Hrvat izkoristil v Kidričevem, bi bile češnjice še bližje vrhu, že tako pa se lahko pohvalijo s solidnim petim mestom. Trener Goran Stanković verjame, da bi lahko njegovi fantje na stadionu Rajko Štolfa uresničili načrt proti Domžalam, ki so v nedeljo ostali brez točk proti Celju.

Domžalčani in Celjani o nadaljevanju sezone:

"Napake bo treba čim hitreje odpraviti in dvoboj s Celjem pozabiti, saj si tekme vse do konca leta sledijo zelo hitro. Prvenstvo je še dolgo," je branilec Gregor Sikošek prepričan, da se lahko rumeni hitro vrnejo v boj za zgornjo polovico razpredelnice, nanizati morajo le nekaj zmag.

Štajerski derbi: Celje po tretjo, Maribor pa že četrto

Poslastica sredinega sporeda bo v knežjem mestu. Aktualni prvaki Celjani bodo v derbiju 13. kroga gostili Mariborčane. Prava škoda je, da bodo tribune zaprte za gledalce, saj sta obe ekipi v vedno boljši formi, tako da bi ju na delu zagotovo rado videlo veliko navijačev. Nanizali sta kar nekaj zmag, s katerimi sta si povrnili samozavest. Celjani so zmagali dvakrat, Mariborčani že trikrat. Branilci naslova že tri kroge zapored niso prejeli zadetka, Maribor pa resda prejema zadetke, na zadnjih treh tekmah se je njegova mreža zatresla petkrat, a je osvojil vseh devet mogočih točk, tako da je lahko zelo zadovoljen.

Najlepši zadetki 12. kroga:

"Resetirali smo se. Fantje so povezani, to se je videlo na zadnjih tekmah," je po zadnji zmagi v Domžalah (1:0) dejal Dušan Kosić, ki po slabšem začetku že trka na vrata zgornje polovice lestvice. Hrvaški povratnik Filip Dangubić, strelec najlepšega zadetka 12. kroga, je vedno bolj razigran. Mariborski obrambi, ki bo dalj časa brez poškodovanega Nemanje Mitrovića in kaznovanega Martina Milca, zaradi rdečega kartona v Ljubljani pa bo manjkal tudi Blaž Vrhovec, prav gotovo ne bo lahko. Vijolice so na zadnjih dveh gostovanjih v mestu ob Savinji ostale praznih rok, svež je tudi spomin na 4. krog, ko je že dišalo po zmagi Celjanov v Ljudskem vrtu, a je nato Rok Kronaveter s prekrasnim zadetkom v 80. minuti postavil končni rezultat 2:2.

"Zdaj imamo priložnost, da v kratkem času povežemo večje število zmag. Vsak dan delamo za to, da bi nam uspelo, toda ne bomo in ne želimo gledati predaleč naprej. Gremo korak za korakom, od tekme do tekme. Zavedamo se, da nas v Celju čaka zelo zahtevna preizkušnja, in popolnoma smo osredotočeni na naslednjo nalogo, sporoča Aleks Pihler, ki ga je Mauro Camoranesi iz zvezne vrste potegnil v obrambo. Na nove naloge se je pripravil tudi s preučevanjem igre kapetana Reala Sergia Ramosa.

Skender nima prijetnih spominov na Aluminij

Aluminij je na zadnjem gostovanju v Stožicah presenetil Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar V četrtek se bosta v Stožicah ob 17. uri udarila Olimpija in Aluminij. Zmajem se na papirju ponuja lahko delo, a so Kidričani najbolj neugodni takrat, ko se jih podcenjuje. Tega se dobro zaveda trener zeleno-belih. Odkar vodi Olimpijo Dino Skender, se je dvakrat pomeril z Aluminijem in dvakrat izgubil. Vselej z 0:1. Lanski poraz v Stožicah, igral se je 33. krog, je celo, tako se je izkazalo pozneje, preprečil naslov prvaka. Takrat je Aluminiju po mojstrskem zadetku zmago priigral Mihael Klepač. Zmaji so proti Kidričanom izgubili tudi v tej sezoni. To je bila tudi edina zmaga Aluminija na domačem igrišču v šestih nastopih v tej sezoni.

Skender je po všečni zmagi v Murski Soboti sporočil, da je vse bližje idealu, kar zadeva zahtevano igro. Če bodo imeli njegovi varovanci še več sreče z zdravjem, bo rezervna klop še daljša, kar bo prišlo Olimpiji, ki jo zanima le boj za lovoriko, zelo prav ob zgoščenem urniku tekem. Andres Vombergar je v strelski formi, morda bosta ponovno od prve minute na delu hrvaška novinca Mario Kvesić in Goran Milović, ki sta si prislužila pozitivne ocene. Tudi pri Kidričanih igra ogromno Hrvatov, velik motiv pa bo imel pri gostih tudi Jure Matjašič, strelec zmagovitega zadetka v 4. krogu, ko je premagal Žigo Freliha.

Prva liga Telekom Slovenije, 13. krog:

Torek, 24. november:

Koper : Bravo 2:1 (1:0)

Žužek 44., Vršič 84./11-m; Maher 61.



Gorica : Mura 0:1 (0:1)

Bobičanec 45. Sreda, 25. november:

13.30 Tabor – Domžale

17.00 Celje – Maribor Četrtek, 26. november:

17.00 Olimpija – Aluminij

Lestvica:

Najboljši strelci:



6 – Nardin Mulahusejnović (Koper)

5 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Dario Kolobarić (Domžale), Rok Kronaveter (Maribor)

4 – Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Nino Kouter (Mura), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

...

