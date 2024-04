Čarobno mesto na vodi čaka, da ga obiščete

Slovenci imamo izjemno srečo, da naša lepa dežela leži v neposredni bližini krajev, ki slovijo po vsem svetu. Dragulj v nizu prelepih, zgodovinsko in kulturno pomembnih krajev pa so zagotovo Benetke. To izjemno mesto nam je tako blizu, da je obisk skoraj obvezen.

Foto: TOP Line

Lepotica lagune

Benetke so nastale zaradi vpadov Hunov, Vizigotov, Ostrogotov in Langobardov, ki so ljudi, naseljene v okolici lagune, pregnali v zavetje otokov. Iz majhnih ribiških naselbin je skozi stoletja zrastla mogočna republika, ki je s trgovanjem z Orientom pridobila izjemno moč in bogastvo. To bogastvo so Benečani vlagali v svoje rastoče mesto in čeprav so časi obvladovanja Sredozemlja minili, Benetke še vedno vladajo vsemu svetu – toda zdaj kot eno od turistično najbolj zaželenih mest. Vsi si želijo izkusiti življenje v mestu na vodi, kjer so kanali namesto cest in čolni namesto avtomobilov.

Sloves Benetk je popolnoma upravičen. La Serenissima – Spokojna očara vsakogar. Kamorkoli vam zanese pogled, se srečate z neprekosljivo, bogato arhitekturo, bleščečimi mozaiki, mogočnimi skulpturami, vitkimi gondolami, živahnim utripom mesta in še neštetimi drugimi kulturnimi dragulji.

Foto: TOP Line

Nepozabno doživetje za vse

Benetke so nam blizu, samo nekaj ur vožnje stran. Vendar moramo upoštevati, da se bomo na cesti zelo verjetno srečali z zastoji, pa tudi parkiranje pred vstopom v mesto nam lahko povzroči preglavice. Lahko pa izkoristite najelegantnejši način za obisk tega prelepega mesta – v Benetke pripotujte po morju! Doživite jih tako, kot so jih pred vami doživeli sloviti raziskovalci, morjeplovci in trgovci. Saj so glavna vrata Benetk prav z morja in mesto je bilo tako zgrajeno, da vsakogar sprejme s prelepim Trgom sv. Marka, Doževo palačo in markantnim Campanilom. Udobna plovba, kakovostno vodenje in nepozabno doživetje boste izkusili z agencijo TOP Line .

Izkoristite izjemno ponudbo! S kodo SIOL.NET ob prijavi prihranite 20 % na redno ceno.

Čudovit dnevni izlet se začne v domačem biseru slovenske obale – Piranu. Z udobnim in varnim katamaranom boste izpluli iz Pirana in potovali brez vmesnih postankov do Benetk. Na poti vam bodo izkušeni vodniki dali vpogled v zgodovino čudovitega mesta, razvoj ter propad republike "Serenissime" in razložili potek programa, ki vas čaka po prihodu. Dan bo razgiban in brez dvoma poln izjemnih vtisov.

Foto: Shutterstock

Ste že poskusili cicchette?

Foto: Shutterstock Ob izvrstnem vodenem programu si vzemite čas za doživetje vzdušja tega čudovitega mesta. Tako kot to delajo domačini, ob sproščenem kramljanju prigriznite cicchette, male grižljajčke, ki naj jih spremlja kozarček iskrivega prosecca, ali pa popijte odlično kavo. Lahko pa se prepustite skrbnim priporočilom in se tudi v času kosila zanesete na odlične vodnike agencije TOP Line .

Po čarobnem dnevu v slikovitih Benetkah se boste v popoldanskem času ponovno vkrcali na katamaran in prek Jadrana pripluli v domače pristanišče. Letos vas bosta na to izjemno pot peljala kar dva katamarana. V letošnjem letu se je TOP Line povezal z Kompasom in podpisal pogodbo o dolgoročnem sodelovanju. Kompas je to zimo kupil katamaran Anđela, s katerim se bo začela sezona obiskovanja Benetk 27. 4. Nato pa bodo pluli med Piranom in Benetkami vsako soboto do 5. 10. 2024.

Med prvomajskimi prazniki vas čaka še dodatni odhod v četrtek, 2. 5.!

Foto: TOP Line

Prince of Venice

Prince of Venice je vsem dobro poznano ime. Ta čudoviti katamaran je bil obnovljen in vam zdaj poleg udobne plovbe nudi tudi tišjo vožnjo, saj ima nove motorje, kar tudi pomeni, da je še malenkost hitrejši, kot je bil. Plovba z njim ali s katamaranom Anđela bo zares udobna, varna in nepozabna.

Ne odlašajte in si zagotovite izjemno izkušnjo zase in za svoje najdražje! Prijavite se TUKAJ.

Podarite svojim najdražjim nepozabno izkušnjo in skupaj doživite Benetke na najlepši način!