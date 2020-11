V živo: Kakšen dan! Nori preobrati v Mariboru. Kaj pa v Novi Gorici? #video

Mariborčani so se z zmago nad Domžalami po točkah izenačili na vrhu z Muro in Koprom.

Gorica : Bravo 0:0 (0:0)

Konec prvega polčasa v Novi Gorici. Gostitelji so bili nevarnejši, a ostaja rezultat nespremenjen. 39. minuta: po "atomskem" drugem polčasu v Ljudskem vrtu, v katerem sta Maribor in Domžale poskrbela za nepozabno dramo in dosegla kar šest zadetkov, spremljamo v Novi Gorici srečanje brez izrazitejših priložnosti. Semir Smajlagić je v eni polpriložnosti poslal žogo čez vrata. Štiri minute je skušal zapretiti po strelu z glavo, a vratar Brava znova ni imel veliko dela. 20. minuta: Semirju Smajlagiću se je po hitrem protinapadu v režiji Mathiasa Oyewusija ponudila lepa priložnost za strel, a je žogo pravočasno blokiral Almin Kurtović, tako da ostaja 0:0. 9. minuta: Goran Cvijanović (Gorica) je s strelom z razdalje ogrel dlani mladega vratarja Brava Igorja Vekića, ki ni imel večjih težav. 4. minuta: prva priložnost na tekmi. Mathias Oyewusi je zaposlil Etiena Velikonjo, ki pa je z glavo streljal prek vrat. Izkušeni povratnik je v dresu vrtnic po vrnitvi iz Nizozemske v tej sezoni dosegel en zadetek. Začetek dvoboja v Novi Gorici. Ob 20. uri se bosta v mestu vrtnic udarila Gorica in Bravo. Gostitelji bodo začeli dvoboj v postavi: Kakšno enajsterico je za zadnjo tekmo 11. kroga izbral trener Brava Dejan Grabić? View this post on Instagram Na vsako žogo! #MiSmoBravo #EnKlubEnaDruzina #SkupajMocnejsi @nomago.eu @mastercard.slo @generali_zavarovalnica @bigbangslo A post shared by NK Bravo (@nk.bravo) on Nov 7, 2020 at 9:59am PST Zadnji krog pred reprezentančnim premorom, v katerem se bo slovenska članska reprezentanca udarila z Azerbajdžanom, Kosovom in Grčijo, mlada izbrana vrsta, ki jo bo prvič vodil Milenko Ačimović, z Nemčijo in Rusijo, odigrani pa bosta tudi dve prestavljeni tekmi Domžal, se bo končal v Novi Gorici. Zadnjeuvrščena ekipa ima priložnost, da osreči navijače z uspehom nad Bravom. Ker tudi v spodnji polovici razpredelnice vlada podobna izenačenost kot v zgornji polovici, bi lahko vrtnice s tretjo zmago v tej sezoni po točkah ujele mladi ljubljanski klub. Proti Olimpiji so imele veliko smole, povratnika Etien Velikonja in Goran Cvijanović sta trikrat zadela okvir vrat. "V tekmo moramo stopiti čvrsto in odločno in verjamem, da bodo tri točke ostale doma," sporoča desni bočni branilec Adis Hodžić, sicer strelec prvega zadetka Gorice v tej sezoni. Vrtnice so v desetih nastopih dosegle le devet zadetkov, Bravo pa pri tem ni dosti uspešnejši, saj je na devetih tekmah v polno zadel desetkrat. Gostujoči trener Dejan Grabić si bo prizadeval, da njegovi izbranci ne ponovijo napak z zadnjega gostovanja pri Olimpiji, ko so oba zadetka prejeli iz prekinitve.

Festival preobratov in zadetkov v Mariboru

V tekmi, ki se ne bo kar tako pozabila, je Maribor po nepozabnem festivalu zadetkov in preobratov premagal Domžale s 4:3. Začelo se je s slovesnostjo. Vijolice so dvakratnim državnim prvakom iz mesta ob Kamniški Bistrici, ki 7. novembra 2020 praznujejo velik jubilej, 100. rojstni dan NK Domžale, izročili prav posebno darilo, 100 žog.

Maribor je v tekmo vstopil kot favorit, a so prvi povedli gostje. Mladi Dario Kolobarić je s četrtim zadetkom v tej sezoni v 11. minuti napovedal morebitno presenečenje. Rezultat je ostal nespremenjen vse do začetka drugega dela, ko sta Rudi Požeg Vancaš in Jan Mlakar hitro preobrnila zaostanek v vodstvo z 2:1. S tem pa je tekma dobila le še dodaten zaplet, saj so se Domžalčani hitro pobrali in prek Tonćija Mujana ter nekdanjega upa Maribora Svena Karića Šoštariča znova povedli s 3:2. Mariborčanom se je znova porušil svet, a so se odzvali vrhunsko.

Zmagoviti zadetek Aljoše Matka:

Rezervist Aljoša Matko je poskrbel za nov preobrat. Najprej je branilec Špiro Peričić izenačil na 3:3, nato pa je mladi napadalec, ki je v prejšnji sezoni navduševal v dresu Brava, poskrbel za končno zmago Maribora, s katero so se 15-kratni državni prvaki na vrhu točkovno izenačili z Muro in Koprom. ''Nora tekma,'' je bil razumljiv komentar Maura Camoranesija, ki je kot prvi strateg Maribora na deveti prvenstveni tekmi dočakal četrto zmago.

Poročilo in vsi zadetki s tekme Maribor : Domžale (4:3):

Koper se ne šali, padla tudi Olimpija

Derbi 11. kroga Prve lige Telekom Slovenije je ponudil zelo zanimivo dogajanje v Stožicah. Na koncu so se zmage veselili gostje iz Kopra (2:1) in proslavljali največji uspeh, odkar so se ekspresno vrnili med najboljše. V prvem polčasu so bili bližje zadetku zmaji, a jim je sreča obrnila hrbet. Če jim je bila naklonjena v prejšnjem krogu, ko je Gorica kar trikrat zadela okvir vrat Olimpije, pa jim ni bila proti Kopru, saj je Andres Vombergar dvakrat zatresel vratnico. V drugem polčasu je po imenitni podaji najboljšega strelca tekmovanja Nardina Mulahusejnovića zadel v polno Hrvat Nikola Krajinović, a je le šest minut pozneje s strelskim prvencem v dresu zmajev izenačil njegov rojak Luka Marin.

Zmagoviti zadetek Stefana Stevanovića:

Primorcem, ki so bili v drugem polčasu boljši tekmec, je vse tri točke zagotovil Stefan Stevanović. Srb, ki je v prejšnji sezoni igral za Sežančane, bi se lahko vpisal med strelce še v sodnikovem podaljšku. Hotel se je proslaviti z atraktivnim lobom, a se mu je namera ni posrečila. Koper je z dragoceno zmago točkovno ujel vodilno Muro, zmaji pa so objokovali prvi domači poraz v tej sezoni, ki jim bo zagotovo dal misliti v reprezentančnem premoru.

Poročilo in vsi zadetki s tekme Olimpija : Koper (1:2):

Muri uspelo tisto, kar v tej sezoni še nikomur

Uvod v pestro nogometno soboto se je zgodil v Sežani. Kraševska trdnjava je v tej sezoni pomagala Taboru do stoodstotnega izkupička na petih domačih srečanjih. Proti vodilni Muri se rdeče-črnim ni posrečilo priti do nove zmage. Na stadionu Rajko Štolfa, na katerem ni bilo gledalcev, ni padel niti en zadetek. Mreži sta ostali nedotaknjeni, vratarja Jan Koprivec (Tabor) in Matko Obradović (Mura) pa sta navduševala z odličnimi posredovanji.

Najlepša priložnost na tekmi v Sežani, ki jo je zapravil Amadej Maroša:

Najlepšo priložnost za goste je v drugem polčasu zapravil Amadej Maroša, Prekmurci pa so imeli zadnjih osem minut tudi igralca več, saj je moral Marko Ristić predčasno z igrišča zaradi rdečega kartona. Tabor je resda zatresel mrežo v 80. minuti, a je veselje Mihaela Briškija trajalo le nekaj sekund, saj je sodnik Slavko Vinčić razveljavil zadetek zaradi nedovoljenega položaja.

Poročilo in vse priložnosti s tekme Tabor : Mura (0:0):

Celjani nadigrali Kidričane, čustveni prvenec Vrbanca

"Celje je lahko tudi prvak, zakaj pa ne," je v dolgem petkovem pogovoru za Sportal dejal nekdanji športni direktor Zlatko Zahović, nekaj ur kasneje pa so branilci naslova v velikem slogu s 4:0 ugnali Aluminij in prekinili niz štirih tekem brez zmage (dva remija, dva poraza) in se vsaj začasno povzpeli na šesto mesto, Kidričani pa ostajajo na devetem.

Matic Vrbanec zatresel mrežo nekdanjih soigralcev:

Mrežo šumarjev je že v prvem polčasu s svojim prvim zadetkom v sezoni zatresel Ivan Božić, ki je na začetku drugega polčasa poskrbel še za vodstvo z 2:0 in nakazal, da bo zmaga ostala v Celju. Nove tri točke na računu Celja sta do konca srečanja potrdila še nekdanji član Aluminija Matic Vrbanec, to je bil njegov strelski prvenec za rumeno-modre, in Mićo Kuzmanović.

Poročilo in vsi zadetki s tekme Celje : Aluminij (4:0):

Prva liga Telekom Slovenije, 11. krog:

Petek, 6. november:

Celje : Aluminij 4:0 (1:0)

Božić 7., 51., Vrbanec 70., Kuzmanović 90.+3 Sobota, 7. november:

Tabor : Mura 0:0

R.K.: Ristić 82./Tabor



Olimpija : Koper 1:2 (0:0)

Marin 58.; Krajinović 52., Stevanović 75.



Maribor : Domžale 4:3 (0:1)

Požeg Vancaš 48., Mlakar 54., Peričić 75., Matko 85.; Kolobarić 11., Mujan 58., Karić Šoštarič 66.



20.00 Gorica - Bravo

Lestvica:

Najboljši strelci:



5 - Đorđe Ivanović (Olimpija), Rok Kronaveter (Maribor), Nardin Mulahusejnović (Koper)

4 - Dario Kolobarić (Domžale), Nino Kouter (Mura),

3 - Aldair (Tabor), Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Andrija Filipović (Mura), Jasmin Mešanović (Maribor), Nemanja Mitrović (Maribor), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Christos Rovas (Tabor), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

