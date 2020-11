Napolnili mrežo Aluminija in si oddahnili #video

Državni prvaki so po štirih tekmah brez zmage le prišli do uspeha, levji delež k slavju je prispeval Ivan Božić, ki je zadel dvakrat. Kidričani, ki zaradi kazni še vedno niso mogli računati na Mihaela Klepača, so tako ostali pri zgolj eni zmagi v Celju v skupno sicer 22 dvobojih z današnjim tekmecem. Izbranci Dušana Kosića so s tretjo zmago vsaj začasno skočili na šesto mesto, Aluminij pa je po petem porazu ostal na devetem mestu.

Celjani so tekmo odločneje odprli in povedli v sedmi minuti, ko je Ivan Božić dobil žogo v kazenski prostor in prišel do strela z 12 metrov, od koder je matiral Luko Janžekoviča.

Za Celjane je bila to tudi praktično edina resna akcija polčasa, medtem ko so Kidričani na drugi strani trikrat nevarneje poskusili, in sicer v 27. minuti, ko je David Flakus Bosilj neoviran sprožil malce z desne, v 41. ko je poskusil Jure Matjašič, ter v 44., ko je Tilen Pečnik prišel do strela iz bližine, a Matjaž Rozman je bil vedno dobro postavljen.

Mrežo Aluminija je zatresel tudi njegov nekdanji član Matic Vrbanec:

Tako kot v prvem polčasu so Celjani tudi v drugem hitro zadeli in podvojili prednost, Amadej Brecl je z leve strani kazenskega prostora podal pred gol, kjer je Božić s strelom z glavo brez težav znova ugnal Janžekoviča.

V 70. minuti so Celjani še povišali prednost, nekdanji član Aluminija Matic Vrbanec je sprožil slabih 20 metrov, žogo je takoj po strelu preusmeril Do-hyun Kim, ta pa je nato čez Janžekoviča zletela v mrežo.

Celjani so nato brez posebnih težav nadzorovali potek tekme, Filip Dangubić je imel sicer še eno priložnost za Celjane, na drugi strani pa je Matjaž Rozman dobro posredoval po poskusu Juša Štuseja v 87. minuti. Že v sodniškem dodatku pa je visoko zmago Celja potrdil Mićo Kuzmanović z diagonalnim strelom z leve strani.

Celje bo v 12. krogu 21. novembra gostovalo v Domžalah, Aluminij pa bo gostil sežanski Tabor.

Celje : Aluminij 4:0 (1:0) Arena Z'dežele, brez gledalcev, sodniki: Obrenović, Smej, Švarc. Strelci: 1:0 Božić (7.), 2:0 Božić (51.), 3:0 Vrbanec (70.), 4:0 Kuzmanović (90.). Celje: Rozman, Brecl, Stojinović, Zaletel, Kadušić, Šporn (od 86. Novak), Vrbanec, Kerin (od 15. Kljun), Pungaršek (od 81. Rorič), Božić (od 81. Kuzmanović), Bezjak (od 81. Dangubić). Aluminij: Janžekovič, Azemović, Horvat (od 61. Kim), Džankič, Ploj, Čermak, Flakus Bosilj (od 76. Štusej), Jakšić, Matjašič (od 76. Krajnc), Prša, Pečnik (od 61. Maletić).



Rumeni kartoni: Kadušić; Čermak, Ploj.

Rdeči karton: /.