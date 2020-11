Po napeti drami v Mariboru sledila uspavanka v Novi Gorici

Nogometaši Gorice in Brava so se v 11. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0.

Gorica : Bravo 0:0 Športni park, brez gledalcev, sodniki: Žnidaršič, Vidali, Habibović.

Strelci: /. Gorica: Likar, Bjelica, Mevlja, Tomiček, Širok, Nkama, Grudina, Cvijanović, Oyewusi (od 74. Begić), Velikonja, Smajlagić.

Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj, Agboyi, Ogrinec, Maher (od 84. Kidrič), Kramarič, Kancilija (od 81. Žugelj), Šego. Rumeni kartoni: Kurtović, Ogrinec, Kramarič.

Rdeči karton: /.

Gorica in Bravo sta na zadnji tekmi kroga ostala brez zadetkov, še več, tudi pravih priložnosti je bilo zgolj za vzorec, tako da sta končni rezultat in točkovni izkupiček z obračuna kar precej realna slika dogajanja v novogoriškem športnem parku. Bravo, ki je štiri tekme brez zmage, ostaja sedmi, Gorica pa se je pri repu lestvice točkovno izenačila z Aluminijem, od katerega ima tekmo več, in Domžalami, ki imajo dve tekmi manj.

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Prvi polčas v Novo Gorici ni postregel s posebej razburljivo predstavo, posebej Bravo je bil precej anemičen, brez priložnosti, na drugi strani je Gorica v statistiko vpisala šest strelov, od tega je imel tri obetavne poskuse Semir Smajlagić, enega pa Etien Velikonja, a niti eden ni bil res nevaren za Igorja Vekića.

Tudi v uvodu drugega polčasa so bili domači podjetnejši, med drugim je v 52. minuti znova poskusil Smajlagić, ki je zgrešil z glavo, na drugi strani pa je iz bližine eno redkih priložnosti gostov zapravil Sandi Ogrinec s slabim strelom iz bližine.

Priložnost Davida Brekala:

V 68. minuti je David Brekalo zapravil najlepšo priložnost tekme, ko je po podaji s prostega strela pred vrati zgrešil s strelom z glavo. V 72. je streljal tudi Michele Šego, domači vratar pa je brez težav žogo odbil.

Nadaljevanje je bilo manj dinamično, ne ena ne druga ekipa nista več ogrozili tekmečevega vratarja, tako da sta se zasluženo razšli brez zadetkov.

Gorica bo v 12. krogu 21. novembra gostovala v Kopru, Bravo pa bo gostil Maribor.

Dogajanje v Novi Gorici v živo: