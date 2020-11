Konec čarobnega niza Tabora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši CB24 Tabora Sežane in Mure so se v 11. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0.

CB24 Tabor Sežana : Mura 0:0 Stadion Rajka Štolfe, brez gledalcev, sodniki: Vinčić, Kovačič, Povšnar. Strelci: /. CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Nemanič, Briški, Zebić, Grobry, Mihaljević, Kouao (od 46. Salkić), Djalo Aldair (od 78. Stančič), Babić (od 90. Stanković), Rovas (od 62. Sever).

Mura: Obradović, Šturm, Lovrić, Karničnik, Kous, Horvat, Kozar (od 18. K. Cipot, od 85. Žižek), Kouter, Filipović (od 69. Maruško), Bobičanec, Maroša. Rumeni kartoni: Nemanič, Ristić, Zebić; Šturm, Bobičanec.

Rdeči karton: Ristić (82.).

Vodilna Mura je gostovala v sežanski trdnjavi, kjer domača ekipa doslej ni oddala niti točke. A ta niz se je končal, Prekmurci so namreč osvojili točko in se vsaj začasno obdržali na vrhu lestvice. Tabor, ki je izgubil prvo medsebojno tekmo sezone z Muro, ostaja peti, je pa že tri tekme brez zmage.

Ekipi sta v prvem polčasu prišli do kar precej strelov (domači pet, gosti sedem). Medtem ko so bili pri Muri z izjemo enega, ki ga je sprožil Žiga Kous (ta je tudi v 34. minuti za malo zgrešil od daleč), vsi premalo natančni, pa so bili nevarnejši sežanski poskusi.

Že v tretji minuti je Matko Obradović moral posredovati po sicer prešibkem strelu iz bližine Dominika Mihaljevića, v 20. po poskusu Djala Aldairja, v 35. Maria Babića, ki pa je streljal precej z desne, in tudi v 38. po dotlej najbolj nevarnem strelu Djala Aldairja.

Po mirnejšem uvodu v drugi polčas je Nino Kouter v 56. minuti malce z leve zadel zunanji del mreže domačih vrat, v 58. je bil od daleč nenatančen Kevin Doukoure Grobry, v 62. pa je Jan Koprivec brez posebnih težav ustavil poskus Žana Karničnika.

Priložnost Amadeja Maroše:

Šest minut pozneje je imela Mura eno lepših priložnost, ko je Amadej Maroša s preigravanjem lepo prišel do strela s 13 metrov, izkazal pa se je domači čuvaj mreže Koprivec.

V 80. minuti so se domači po odbijanju in izbijanju veselili zadetka, ki ga je dosegel Mihael Briški, a je bil ta v prepovedanem položaju.

V 82. minuti pa je Tabor doživel nov udarec, saj je bil po drugem rumenem kartonu izključen Marko Ristić, ki je s komolcem udaril Kaija Cipota. Številčne prednosti pa v zadnjih minutah Muri ni uspelo unovčiti.

Tabor bo v 12. krogu 21. novembra gostoval v Kidričevem, Mura pa bo gostila Olimpijo.

Dogajanje v Sežani v živo: