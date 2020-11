V živo: Maribor lovi vrh, Koper šokiral Olimpijo sredi Ljubljane! #video

Maribor : Domžale 0:0 (-:-), Olimpija : Koper 1:2 (0:0)

Začetek dvoboja v praznem Ljudskem vrtu. Maribor lahko z zmago nad rumeno družino, ki danes praznuje 100. rojstni dan kluba, ujame vodilni dvojec na lestvici, ki ga v tem trenutku sestavljata Mura in Koper. Ob 18. uri se bosta v Ljudskem vrtu spopadla Maribor in Domžale. Vijolice bodo začele dvoboj v postavi: Vijol’čnih 11:@nkmaribor - @NKDomzale. Ljudski vrt, 18.00.



Klop: Handanović, Obreht, Viler, Dervišević, Felipe Santos, Mihelič, Matko, Mešanović, Tavares.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #PLTS #MURMB pic.twitter.com/304sCNBux1 — NK Maribor (@nkmaribor) November 7, 2020 Za Domžale bo od prve minute zaigral tudi mladi avstrijski branilec Denis Adamov in vpisal prvi nastop v 1. SNL: 📝 | Začetnih 11 za @nkmaribor! Prvoligaški debi Denisu Adamovu!#MBDOM #Plts pic.twitter.com/sBOXkJDufj — NK Domžale (@NKDomzale) November 7, 2020 Konec dvoboja v Ljubljani. Koper je osvojil Stožice z 2:1 in se na vrhu lestvice točkovno izenačil z Muro. Primorci so v drugem polčasu dvakrat premagali Žigo Freliha. 91. minuta: Stefan Stevanović bi lahko rešil vse dvome o zmagovalcu. Izkoristil je napako Žige Freliha, se znašel sam pred njim, a se nato odločil za atraktiven lob udarec, ki pa ga je izvedel neprepričljivo, tako da je ostalo pri tesni prednosti Kopra z 2:1. Priložnost Stefana Stevanovića: 81. minuta: Olimpija se na vse kriplje trudi, da bi izenačila rezultat. Mihail Caimacov je poslal predložek v kazenski prostor Kopra, v skoku je bil najvišji Marko Perković, a je z glavo streljal neposredno v roke vratarja Kopra Ivana Vargića. Goooool! 1:2! 75. minuta. Koprčani so po izjemni akciji, v kateri so sodelovali Dare Vršič, rezervista Žan Bešir in Claudio Spinelli, ter strelec Stefan Stevanović, znova prevzeli vodstvo. Koper vodi z 2:1 in je vedno bližje odmevni zmagi, ki bi ga odpeljala na drugo mesto! Stevanović je premagal Žigo Freliha z mojstrskim udarcem, vratar Olimpije je bil nemočen. Zadetek Stefana Stevanovića: Gooooool! 1:1! 58. minuta. Čeprav je Koper po zadetku še nekajkrat nevarno zapretil in je dišalo po podvojitvi prednosti, so se zmaji hitro pobrali in izenačili rezultat. Đorđe Ivanović je z desne strani kazenskega prostora streljal neposredno na vrata Kopra, a je zadel branilca Žana Žužka, od katerega se je žoga odbila do Luke Marina, temu pa ni bilo težko z glavo zatresti mreže. Zmaji so tako izenačili na 1:1, Hrvat pa je v šestem nastopu v 1. SNL dočakal strelski prvenec. Zadetek Luke Marina: Goooool! 0:1! 52. minuta. Koper vodi v Ljubljani! Nardin Mulahusejnović je mojstrsko zaposlil Nikolo Krajinovića, ki mu z neposredne bližine ni bilo težko zatresti mreže. Koprčani so tako prekrižali načrte zeleno-belim in zatresli mrežo Žige Freliha. Krajinović, eden izmed osmih hrvaških legionarjev v vrstah obalnega prvoligaša, se je razveselil drugega zadetka v tej sezoni. Zadetek Nikole Krajinovića: Začetek drugega polčasa. Koprčani so se odločili za menjavo. Namesto Ivana Jelića Balte je v igro vstopil njegov rojak Bojan Knežević, v prejšnji sezoni nogometaš Olimpije. Konec prvega polčasa. Olimpija je dvakrat zatresla okvir vrat, Koper pa je najlepšo priložnost zapravil prek Stefana Stevanovića. Razmerje v strelih na gol je 7:6 za Koper, Olimpija pa "vodi" v strelih v okvir vrat z 2:1. 45. minuta: Stefan Stevanović je z roba kazenskega prostora meril mimo vrat, ostaja 0:0. 36. minuta: Dare Vršič, nekdanji slovenski reprezentant, ki pri 36 letih v dresu Kopra igra v odlični formi in je v tej sezoni poskrbel za šest asistenc in tri zadetke, je prodrl v kazenski prostor, nato pa po tem, ko je žogo pravočasno izbil Marko Perković, padel. Skušal je preslepiti sodnika in zaradi igralnega vložka prejel rumeni karton. Kako je Dare Vršič skušal izsiliti 11-m: 27. minuta: kakšna smola za Olimpijo in Andresa Vombergarja! Napadalec zmajev je ponovno zatresel vratnico. Po podaji Matica Finka je bil blizu zadetka, a mju je do uresničitve cilja ponovno zmanjkalo le nekaj centimetrov. V nadaljevanju akcije je žogo visoko čez vrata poslal Eric Boakye. Še ena vratnica Andresa Vombergarja: 20. minuta: branilec Olimpije Uroš Korun je prišel do strela z glavo, a meril previsoko. 13. minuta: zdaj je bilo zelo vroče je bilo pred vrati Žige Freliha. Timotej Dodlek je zaposlil Mateja Palčiča, ki je mojstrsko prodrl po desni strani in se odločil za neposreden strel. Vratar Olimpije je bil na mestu in odbil žogo. Na njegovo žalost je prišla do osamljenega Stefana Stevanovića, ki se je znašel v izvrstnem položaju za dosego zadetka, a je nato ustrelil prek vrat, tako da je po vodi splavala velika priložnost za vodstvo Kopra. Srb se je dve minuti pozneje spet znašel v nevarni akciji, a je okleval s strelom in hotel podati soigralcem, tako da je ostalo pri 0:0. Priložnost Stefana Stevanovića: 8. minuta: "slovenski Argentinec" Andres Vombergar je bil najvišji v skoku. Olimpijo je od vodstva delilo le nekaj centimetrov, saj je njegov strel "pobožal" okvir vrat. Vratnica Andresa Vombergarja: Začetek tekme v Ljubljani. V derbiju kroga se v Stožicah merita Olimpija in Koper. Goste vodita Martin Pregelj in Aljoša Čotar, sicer pomočnika trenerja Kopra, saj Miran Srebrnič ne sme voditi ekipe zaradi kazni. Pri vodenju jima pomaga tudi športni direktor Boško Županović. Zmaji so razkrili začetno enajsterico. Anteja Vukušića, ki je imel v zadnjem času zdravstvene težave, ni niti na klopi. Vsaj nekaj tednov bo odsoten kapetan Miral Samardžić, ki ga bo v obrambni vrsti nadomestil Hrvat Marko Perković. Začetna postava za tekmo proti Kopru. 🐉



Klop: Vidmar, Šme, Kamy, Zeljković, Kurež, Baskera, Bagarić, Lyaskov#verjamemvzmaje pic.twitter.com/r0F8staaKB — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) November 7, 2020 Sobota se bo nadaljevala z atraktivnim dvobojem v Stožicah, kjer bo Olimpija pričakala Koper. V obeh taborih je zaznati optimizem. Zmaji želijo nadaljevati zmagoviti niz ter po Bravu (2:0) in Gorici (2:0, vrtnice so kar trikrat zatresle okvir vrat Ljubljančanov) premagati še ambiciozne Koprčane, ki jim gre v prvi ligi vedno boljše. Nepremagani so vse od 27. septembra, na zadnjih štirih tekmah pa so osvojili kar deset točk in se povsem približali vrhu. Z zmago v Ljubljani bi prehiteli tudi zeleno-bele, v kar pa Đorđe Ivanović, s petimi zadetki tudi najboljši strelec tekmovanja, ne verjame, saj pričakuje novo zmago Olimpije. Srbski napadalec si ne deli več slačilnice s Portugalcem Juciejem Lupeto, po novem napadalcem izraelskega kluba Maccabi Petah Tikva, navijači pa pričakujejo nadaljevanje uspešnega sodelovanja Srba z Andresom Vombergarjem. V Ljubljani se obeta obračun najboljših strelcev, saj je pet zadetkov dosegel tudi napadalec Kopra Nardin Mulahusejnović. Mladi Bosanec bi lahko obrambi Olimpije, ki bo pogrešala poškodovanega kapetana Mirala Samardžića, zadal veliko težav, zlasti v sodelovanju z vročim 36-letnim Daretom Vršičem, ki navdušuje tako z zadetki kot podajami, njegov nekdanji športni direktor pri Mariboru Zlatko Zahović pa ga je opisal kot Del Piera in Tottija v enem. Apačan se bo pomeril z nekdanjim klubom, pri katerem je pred leti tako blestel, da je bil celo najboljši strelec lige. Koper je nazadnje za prvoligaške točke v Stožicah gostoval 19. marca 2017, ko se je dvoboj končal brez zmagovalca (1:1). Takrat je dvoboj spremljalo kar šest tisoč gledalcev, tokrat pa bo največji stadion v Sloveniji, podobno kot preostali na sončni strani Alp, zaprl vrata navijačem.

Muri uspelo tisto, kar v tej sezoni še nikomur

Uvod v pestro nogometno soboto se je zgodil v Sežani. Kraševska trdnjava je v tej sezoni pomagala Taboru do stoodstotnega izkupička na petih domačih srečanjih. Proti vodilni Muri se rdeče-črnim ni posrečilo priti do nove zmage. Na stadionu Rajko Štolfa, na katerem ni bilo gledalcev, ni padel niti en zadetek. Mreži sta ostali nedotaknjeni, vratarja Jan Koprivec (Tabor) in Matko Obradović (Mura) pa sta navduševala z odličnimi posredovanji.

Najlepša priložnost na tekmi v Sežani, ki jo je zapravil Amadej Maroša:

Najlepšo priložnost za goste je v drugem polčasu zapravil Amadej Maroša, Prekmurci pa so imeli zadnjih osem minut tudi igralca več, saj je moral Marko Ristić predčasno z igrišča zaradi rdečega kartona. Tabor je resda zatresel mrežo v 80. minuti, a je veselje Mihaela Briškija trajalo le nekaj sekund, saj je sodnik Slavko Vinčić razveljavil zadetek zaradi nedovoljenega položaja.

Poročilo in vse priložnosti s tekme Tabor : Mura (0:0):

Celjani nadigrali Kidričane, čustveni prvenec Vrbanca

"Celje je lahko tudi prvak, zakaj pa ne," je v dolgem petkovem pogovoru za Sportal dejal nekdanji športni direktor Zlatko Zahović, nekaj ur kasneje pa so branilci naslova v velikem slogu s 4:0 ugnali Aluminij in prekinili niz štirih tekem brez zmage (dva remija, dva poraza) in se vsaj začasno povzpeli na šesto mesto, Kidričani pa ostajajo na devetem.

Matic Vrbanec zatresel mrežo nekdanjih soigralcev:

Mrežo šumarjev je že v prvem polčasu s svojim prvim zadetkom v sezoni zatresel Ivan Božić, ki je na začetku drugega polčasa poskrbel še za vodstvo z 2:0 in nakazal, da bo zmaga ostala v Celju. Nove tri točke na računu Celja sta do konca srečanja potrdila še nekdanji član Aluminija Matic Vrbanec, to je bil njegov strelski prvenec za rumeno-modre, in Mićo Kuzmanović.

Poročilo in vsi zadetki s tekme Celje : Aluminij (4:0):

Kronaveter se želi čim prej povzpeti na vrh

Dvoboj v Mariboru bi moral soditi Damir Skomina, a si je poškodoval koleno na tekmi lige prvakov, tako da bo pravico v Ljudskem vrtu delil Roberto Ponis. Foto: Miloš Vujinović/Sportida "Supernogometna" sobota se bo po derbiju 11. kroga v Ljubljani nadaljevala v Ljudskem vrtu, kjer čaka izbrance Maura Camoranesija zanimiv izziv. V goste prihajajo Domžale, ki so se v zadnjih tednih spopadale s hudimi težavami, saj se je v njihovem taboru z novim koronavirusom okužilo kar 18 oseb. Vijolice pod vodstvom nekdanjega zvezdnika italijanskega nogometa prikazujejo vse boljše predstave. Na zadnjem gostovanju v Kidričevem so prepričljivo ugnale Aluminij (3:1), Rudi Požeg Vancaš je vedno bolj razigran in neulovljiv za tekmečeve obrambe, z novo mojstrovino se je med strelce vpisal Rok Kronaveter, povratnik v slovenki klubski nogomet Jan Repas je prispeval dve podaji, vratar Ažbe Jug pa je soigralcem odprl pot do uspeha z ubranjeno 11-metrovko.

"Morda smo se v prvih krogih preveč iskali, zdaj smo v boljši fazi in upam, da zdaj spet vstopamo v pozitivno obdobje. Da se bomo kmalu povzpeli na vrh, kar si tudi zaslužimo," napoveduje izkušeni Kronaveter, ki ima lepe spomine na Domžale. Ko je še nosil dres Olimpije, je z zadetkom z bele točke v Domžalah leta 2018 zmajem zagotovil državni naslov.

Pred tekmo Domžal in Maribora:

"Nedavni krajši premor nas je zaradi številnih težav z virusom mogoče malce vrgel iz tira, vendar nimamo kaj. Takšni so zdaj časi. S tem se je treba sprijazniti in vztrajati moramo dalje," pri Domžalčanih sporoča napadalec Matej Podlogar. Motivacije mu pred gostovanjem pri enem izmed največjih favoritov za osvojitev naslova ne manjka. Zdravstveno stanje v taboru dvakratnih slovenskih prvakov se iz dneva v dan izboljšuje, tako da bodo v mesto ob Dravi odpotovali z željo, da ostanejo neporaženi.

Dvoboj v Mariboru bi moral soditi Damir Skomina, a se je poškodoval med tednom na tekmi lige prvakov v Belgiji, tako da bo glavni delivec pravice Roberto Ponis.

Vrtnice lahko ujamejo Šiškarje

Bravo je v 2. krogu napolnil mrežo Gorice. Zmagal je kar s 4:1. Foto: SPS/Sportida Zadnji krog pred reprezentančnim premorom, v katerem se bo slovenska članska reprezentanca udarila z Azerbajdžanom, Kosovom in Grčijo, mlada izbrana vrsta, ki jo bo prvič vodil Milenko Ačimović, z Nemčijo in Rusijo, odigrani pa bosta tudi dve prestavljeni tekmi Domžal, se bo končal v Novi Gorici.

Zadnjeuvrščena ekipa ima priložnost, da osreči navijače z uspehom nad Bravom. Ker tudi v spodnji polovici razpredelnice vlada podobna izenačenost kot v zgornji polovici, bi lahko vrtnice s tretjo zmago v tej sezoni po točkah ujele mladi ljubljanski klub. Proti Olimpiji so imele veliko smole, povratnika Etien Velikonja in Goran Cvijanović sta trikrat zadela okvir vrat. "V tekmo moramo stopiti čvrsto in odločno in verjamem, da bodo tri točke ostale doma," sporoča desni bočni branilec Adis Hodžić, sicer strelec prvega zadetka Gorice v tej sezoni. Vrtnice so v desetih nastopih dosegle le devet zadetkov, Bravo pa pri tem ni dosti uspešnejši, saj je na devetih tekmah v polno zadel desetkrat. Gostujoči trener Dejan Grabić si bo prizadeval, da njegovi izbranci ne ponovijo napak z zadnjega gostovanja pri Olimpiji, ko so oba zadetka prejeli iz prekinitve.

Prva liga Telekom Slovenije, 11. krog:

Petek, 6. november:

Celje : Aluminij 4:0 (1:0)

Božić 7., 51., Vrbanec 70., Kuzmanović 90.+3 Sobota, 7. november:

Tabor : Mura 0:0

R.K.: Ristić 82./Tabor



16.00 Olimpija – Koper

18.00 Maribor – Domžale

20.00 Gorica - Bravo

Lestvica:

Najboljši strelci:



5 - Đorđe Ivanović (Olimpija), Rok Kronaveter (Maribor), Nardin Mulahusejnović (Koper)

4 - Nino Kouter (Mura),

3 - Aldair (Tabor), Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Andrija Filipović (Mura), Dario Kolobarić (Domžale), Jasmin Mešanović (Maribor), Nemanja Mitrović (Maribor), Christos Rovas (Tabor), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

