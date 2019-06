Nogometaš, ki je na preizkušnji pri Olimpiji, navdušil. Nov poraz Maribora.

Mariborčani, ki so nastopili brez poškodovanih Rudija Požega Vancaša, Luke Zahovića, Martina Milca, Luke Uskokovića in Luke Koblarja, so v peti pripravljalni tekmi doživeli tretji poraz. V Gornji Radgoni jih je premagal češki prvoligaš Slovačko, in sicer z minimalnih 1:0. Edini gol na tekmi je padel v 71. minuti. Mariborčane zdaj čaka samo še ena pripravljalna tekma. V generalki za sezono 2019/20 bo tekmec hrvaški prvoligaš Gorica.

Datum Tekma Strelci 15. junij Mozirje (Slo/4) : Maribor 0:8 Kotnik 2, Kronaveter, Ivković, Vrhovec, Tavares, Žugelj, Rajčević 19. junij Maribor : Akhmat Grozni (Rus/1) 2:3 Tavares, avtogol 24. junij Maribor : Cracovia Krakov (Pol/1) 1:2 Kotnik 26. junij Dravinja (Slo/3) : Maribor 0:10 Kramarič 3, Mulahusejnović in Žugelj 2, Bajde, Tavares, Mešanović 29. junij Maribor : Slovačko (Češ/1) 0:1 3. julij Maribor - HNK Gorica (Hrv/1)

Mladi Hrvat, ki je na preizkušnji pri Olimpiji, je navdušil

Po odpadli tekmi z Radničkim so bili nogometaši Olimpije na delu v soboto, ko so v atraktivni tekmi s 4:3 za zaprtimi vrati premagali novopečenega ruskega prvoligaša Soči. Dva gola je zabil mladi hrvaški krilni napadalec Luka Menalo, ki z Ljubljančani trenira že nekaj časa, a pogodbe še ni podpisal. Po tokratni predstavi je podpisu pogodbe nekdanji obetavni nogometaš zagrebškega Dinama zagotovo veliko bližje. Ekipa Safeta Hadžića bo do začetka sezone odigrala še dve tekmi. Najprej jo v četrtek čaka tekma proti bosanskemu Tuzla Cityju, potem pa dva dni pozneje še generalka v Stožicah proti beograjskemu Partizanu. To bo tudi edina pripravljalna tekma slovenskih pokalnih prvakov, ki bo odprta za javnost. Prireditelji ob tem v Stožicah obljubljajo nogometno-glasbeni spektakel.

Datum Tekmec Strelci 19. junij Olimpija : Škendija (SMk/1) 0:1 / 22. junij Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Olimpija 2:1 Kadrić 26. junij Olimpija – Radnički Niš (Srb/1) - odpovedana 29. junij Olimpija : Soči (Rus/1) 4:3 Menalo 2, Kidrič, Jurčevič 4. julij Olimpija – Tuzla City (BiH/1) 6. julij Olimpija – Partizan Beograd (Srb/1)

Sorčan stopil na vrata Domžal

Simon Rožman bo danes vodil Domžale proti Zagrebčanom. Foto: Sportal Rumeni so v novo sezono vstopili z visokimi cilji. Izbranci Simona Rožmana so tekmovalni adrenalin prvič občutili proti mladincem in jih z oslabljeno zasedbo premagali s 3:1. Na drugi tekmi, ko je trener računal na močnejšo ekipo, so rumeni napolnili mrežo celjskemu tretjeligašu in zmagali kar z 10:0.

V soboto je sledil prvi večji preizkus, saj je na igrišču v Brežicah na drugi strani stal srbski podprvak Radnički iz Niša. Tekmec se je izkazal za premočnega. Domžale so izgubile z 0:2. V sredo so se rumeni predstavili proti zagrebški Lokomotivi in hrvaškega prvoligaša premagali z 1:0. Zmagoviti zadetek je dosegel reprezentant Adam Gnezda Čerin, na vratih Domžal pa je prvič stal Grega Sorčan, novinec iz Nove Gorice.

V ekipi Domžal so manjkali Shamar Nicholson, ki z Jamajko blesti na Zlatem pokalu, Tonći Mujan in Branko Ilić. Dino Musija, Sven Karić in Elvir Hadžić so nogometaši na preizkušnji. Tako je v Domžalah tudi sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Amirja Karića, ki je v prejšnji sezoni čakal na priložnost pri Derby Countyju, nato pa se vrnil v domovino.

⏱ | Na četrti prijateljski tekmi do zaslužene zmage nad hrvaškim prvoligašem Lokomotivo. #skupajdovrha #plts pic.twitter.com/PXaSADvYIE — NK Domžale (@NKDomzale) June 26, 2019

Konec meseca se bodo Domžalčani pomerili s prvakom Bosne in Hercegovine Sarajevom.

Datum Tekma Strelci 15. junij Domžale : Domžale U-19 3:1 Klemenčič, Pečnik, Musija 19. junij Domžale : Šampion Celje (Slo/3) 10:0 Kolobarić 2, Ibričić, Mujan, Repas, Musija, Žužek, Žinić, Pečnik, Gnezda Čerin 22. junij Domžale : Radnički Niš (Srb/1) 0:2 / 26. junij Domžale : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Gnezda Čerin 30. junij Domžale - Sarajevo (BiH/1) 5. julij Domžale - Voždovac (Srb/1)

Mura pred odhodom v Čatež remizirala z Armenci

Nino Kouter je zabil drug gol v pripravljalnem obdobju. Foto: Mario Horvat/Sportida Pred odhodom na mini priprave v Čatež so nogometaši Mure, ki jih v novi sezoni čakajo evropske preizkušnje v soboto v Bakovcih odigrali prijateljsko tekmo z drugouvrščeno ekipo armenske prve lige FC Pyunik iz glavnega mesta Erevan. Tekma se je končala z remijem z 2:2, oba polčasa pa z izidom 1:1. Za Muro sta zadela Nino Kouter in Alen Kozar.

Datum Tekma Strelci 15. junij Duplek (Slo/4) : Mura 0:12 Cipot, Kouter, Bubnjar in Bobičanec 2, Horvat, Bošković, Maruško, avtogol 19. junij Mura : Ferencvaroš (Mad/1) 1:4 Cipot 26. junij Mura : Partizani Tirana (Alb/1) 2:1 Maroša, Maruško 29. junij Mura : Pjunik Erevan (Arm/1) 2:2 Kouter, Kozar 3. julij Mura – Zrinjski Mostar (BiH/2) 7. julij Mura – Beltinci (Slo/2)

Celjani odigrali tekmo, ki je trajala dve uri

Muro do začetka nove sezone čakata še dve prijateljski tekmi. Najprej se bodo v sredo udarili z Zrinjskim iz Mostarja, v generalki pa sledi prekmurski obračun z drugoligašem Beltinci, ki bo na sporedu prihodnjo nedeljo.

Celjani so v drugi pripravljalni tekmi doživeli še drugi poraz, in sicer so v soboto gostovali na Rujevici pri hrvaškem prvoligašu Rijeki, na klopi katerega sedi Igor Bišćan, ki je pred enim letom Olimpijo popeljal do dvojne krone. Rijeka je zmagala z 2:1, edini gol za goste pa je zabil Deni Štraus. Tekma v veliki vročini, ob kateri so imeli kar dva polčasa, je bila zanimivega formata. Ekipi sta se namreč merili 120 minut. Vsakih 30 minut pa sta si privoščili premor.

Datum Tekma Strelci 15. junij Celje : Ferencvaroš Budimpešta (Mad/1) 0:2 / 29. junij Rijeka (Hrv/1) : Celje 2:1 Štraus 6. julij Celje - Krilja Sovjetov (Rus/1)

Kidričani po petardi v mreži mladincev iz Rusije proti Hajduku

Kidričani, za katere več ne igra Tadej Trdina, so pripravljalno pot začeli v predmestju Zagreba, kjer so remizirali z Interjem (2:2). Dvakrat so zaostajali, a se vedno vrnili v igro. V sredo so s 5:0 nadigrali zasedbo Krasnodarja do 19 let. Na seznam strelcev se je vpisalo pet imen, med njimi je bil tudi 17-letni up Kidričanov David Flakus Bosilj.

Konec meseca bodo izbranci povratnika na trenerski stolček Slobodana Gruborja v Kidričevem pričakali še enega od največjih hrvaških klubov, splitski Hajduk.

Datum Tekma Strelci 22. junij Inter Zaprešić (Hrv/1) : Aluminij 2:2 Leko, Horvat 26. junij Aluminij : Krasnodar U-19 (Rus) 5:0 Štor, Petek, Mesarič, Flakus Bosilj, Živković 30. junij Aluminij - Hajduk Split (Hrv/1) 6. julij Rogaška (Slo/2) - Aluminij

Rudar v nedeljo šele drugič

Velenjčani so izbrali močne tekmece v pripravljalnem obdobju. V petek so se v Gornji Radgoni pomerili z moskovskim Dinamom, ki je pred dnevi pometel z novopečenim drugoligašem Dravogradom in mu napolnil mrežo (11:0). Velenjčani so izgubili z 0:3. Knapi se bodo pomerili tudi s ciprskim prvakom Apoelom, za katerega igra občasni slovenski reprezentant Roman Bezjak.

Datum Tekma Strelci 21. junij Rudar : Dinamo Moskva (Rus/1) 0:3 / 30. junij Rudar - APOEL Nikozija (Cip/1) 3. julij Rudar - Drava Ptuj (Slo/2) 6. julij Rudar - Voždovac Beograd (Srb/1)

Namesto v soboto s Ciprčani v nedeljo z Romuni

V četrtek so se gorenjski orli namerili na ruskega tekmeca iz Volgograda. Po prvem polčasu so izgubljali z 0:4, nato je Rotor kmalu na začetku drugega dela povišal prednost že na 5:0, šele nato pa so se prebudili kranjski strelci. Sledili so trije goli Triglava, dvakrat je v polno zadel 20-letni slovenski napadalec Qendrim Hasanaj, Rotor pa je proti koncu rednega dela dosegel še en zadetek in premagal Kranjčane s teniških 6:3. V soboto bi se morali pomeriti še s ciprskim prvoligašem Apoelom iz Nikozije, a je bila tekma odpovedana. Namesto tega bodo v nedeljo odigrali tekmo z romunskim prvoligašem Voluntarijem.

Datum Tekma Strelci 19. junij Triglav : Ludogorec Razgrad (Bol/1) 0:4 / 27. junij Triglav : Rotor Volgograd (Rus/2) 3:6 Hasanaj 2, Žurga 29. junij Triglav - APOEL Nikozija (Cip/1) tekma je bila odpovedana 30. junij Triglav - Voluntari (Rom/1) 3. julij Triglav - Fužinar (Slo/2) 6. julij Triglav - Šahtar Doneck (Ukr/2)

Aktualni drugoligaški prvak je v uvodni pripravljalni tekmi gostoval na Reki, kjer se je za zaprtimi vrati enega izmed igrišč v sklopu športnega centra Rujevica pomeril s hrvaškim podprvakom in pokalnim zmagovalcem Rijeko. Prvi polčas se je končal brez zadetkov, nato pa je Bravo izgubil z 1:3. Častni zadetek za novopečene slovenske prvoligaše je v zadnji minuti dosegel Tadej Žagar - Knez.

V sredo je potipal moč tekmeca Domžal v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa, prvoligaša iz Malte Balzana, in se z njim v Krškem razšel brez zmagovalca (1:1). Dvoboj je spremljala tudi posebna delegacija iz Domžal, gostje pa so dokazali, da niso nič kaj naivna ekipa. Prvi polčas so dobili z 1:0, nato pa je za izenačenje poskrbel rezervist Aljoša Matko. Devetnajstletni napadalec je pred dnevi sklenil sodelovanje z Bravom kot posojen nogometaš Maribora, v prejšnji sezoni pa je blestel v mladinski ligi, kjer je bil z 31 zadetki najboljši strelec. Če se dan pozna po jutru, bo veliko zadetkov dosegel tudi v ljubljanskem klubu.

V začetku julija čaka Bravo zahteven tekmec, srbski podprvak Radnički iz Niša, a je tekma še pod vprašajem. Rezervna možnost bi bila tekma proti drugoligašu iz Brežic.

Datum Tekma Strelci 21. junij Rijeka (Hrv/1) : Bravo 3:1 Žagar-Knez 26. junij Bravo : Balzan (Mal/1) 1:1 Matko 1. julij Bravo - Radnički Niš (Srb/1) 7. julij Bravo - Tuzla City (BiH/1)

Nogometaši CherryBox24 Tabor Sežana, ki so v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL prekrižali načrte Gorici, so v soboto odigrali drugo pripravljalno tekmo in premagali hrvaškega prvoligaša Istro iz Pulja. Zmagali so z 2:1, strelca pa sta bila Leon Sever in Klemen Nemanič.

V Padovi so se pomerile z izbrano vrsto Omana. Trener Andrej Razdrh je poslal v ogenj 24 igralcev, Oman pa je bil boljši in je zmagal s 3:0.