V živo: Maribor igra brez napadalca, kje je Dervišević? #video

Po krajšem premoru na svoj račun spet prihajajo ljubitelji slovenskega klubskega nogometa. Na uvodni tekmi nove sezone je Aluminij v Sežani z 2:0 premagal Tabor in mu tako na nič kaj lep način izrekel dobrodošlico ob povratku v prvo ligo. V večerni sobotni tekmi Maribor prve tri točke v sezoni v Ljudskem vrtu lovi proti Triglavu.

Maribor : Triglav 0:0* (-:-) 5. minuta: Rok Kronaveter je zatresel mrežo Triglava, a se je ob podaji Rudi Požega Vancaša vmes dotaknil še Martin Kramarič in sodniki so pravilno dosodili prepovedan položaj. Če se Kramarič žoge ne bi dotaknil, bi bil zadetek priznan. Začetek tekme v Ljudskem vrtu! Zanimivost: V napadu Maribor je zanimivo Andrej Kotnik, ki ni klasični napadalec, pomagali pa mu bodo še Martin Kramarič, Rudi Požeg Vancaš in Rok Kronaveter. Informacije iz vijoličnega tabora: V primerjavi s tekmo na Islandiji je v začetni postavi pet sprememb. V začetni enajsterici tudi Sandi Ogrinec, prvič po septembru 2017. Na seznamu poškodovanih so še vedno Luka Zahović, Aleksander Rajčević, Felipe Santos, Nino Žugelj, Luka Uskoković in Luka Koblar, izven kadra pa sta še drugič zapored Amir Dervišević in Gregor Bajde. Dervišević je bil v pretekli sezoni glavni mož Maribor, pripravil je kar 16 zadetkov, zdaj pa ne sedi niti na klopi. Začetni postavi: Vijol’čnih 11 za krog št. 1:@nkmaribor 🆚 @nk_triglav



Ljudski vrt, 20:15#MiSkupajEnoSmo #GremoMaribor #plts #MBTRI pic.twitter.com/M9d3dNARtg — NK Maribor (@nkmaribor) July 13, 2019 🦅NK Triglav Kranj XI: Čadež, Rogelj, Mertelj, Šalja, Arh-Česen, Udovič, Tijanič, Kryeziu, Hasanaj, Mlakar, Majcen



🦅Na klopi: Arko, Kuhar, Kumer, Pokorn, Gajič, Aliaga, Žurga#ČasZaTriglav #BordoBeli pic.twitter.com/EvY0DoAhE0 — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) July 13, 2019

Nič kaj lepa dobrodošlica za Sežančane

Aluminij je sezono odprl z zmago. Foto: Urban Urbanc/Sportida Sežančani so na prvi prvoligaški tekmi po 18 letih doživeli poraz. Kidričani, ki so v minuli sezoni s šestim mestom dosegli najboljšo prvoligaško uvrstitev, so že v prvem polčasu postavili temelje premierni zmagi sezone 2019/20.

Mrežo novincev je v 24. minuti načel Hrvat Nikola Leko, tri minute kasneje pa je v polno meril še Luka Štor in odločil srečanje. V drugem bolj zaspanem delu se rezultat ni več spreminjal in Aluminij se je brez večjih naporov razveselil prvih treh točk v sezoni.

V nedeljo še tri tekme

Prvi krog se bo s trojnim programom zaključil v nedeljo. Ob 17.45 bo na sporedu zanimiv ljubljanski obračun med še drugim novincem v ligi Bravom in Olimpijo. Sledil bo obračun v Celju, kjer bo gostovala Mura, Domžalčani pa bodo v sklepnem dejanju uvodnega kroga pričakali velenjski Rudar.

Prva Liga Telekom Slovenije, 1. krog:

Lestvica:

Poročila s tekem: