Olimpiji z zmago na derbiju največ igralcev v enajsterici kroga, Kvesić najboljši igralec

Četrti krog Prve nogometne lige Telemach je postregel z derbijem med NK Mariborom in NK Olimpijo, z rezultatom 2:0 ga je dobila zadnja in se tako kot neporažena zavihtela na vrh lestvice. Ravno obratnemu scenariju pa so priča v taboru NK Maribor, saj so po porazu na večnem derbiju pristali na dnu lestvice.

V enajsterico najboljših so se v četrtem krogu uvrstili kar štirje nogometaši Olimpije, in sicer vratar zelenih Vidovšek, obrambni igralec Ratnik, vezist in strelec drugega zadetka na derbiju Elšnik ter napadalec Kvesić. Po dva igralca so v naj enajsterico kroga "prispevali" NK Domžale, Tabor Sežana in Koper.