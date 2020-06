Ob jubileju so trpeli kot že dolgo ne #video

Nogometaši Celja so v 26. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali velenjski Rudar z 2:0 in so tako s tremi točkami proslavili že svojo tisočo tekmo v prvi ligi. Celjani, ki so tako dosegli tretjo prvenstveno zmago v nizu, so se vodilni Olimpiji z odigrano tekmo več približali na vsega dve točki zaostanka. "Imeli smo nemalo težav, naš pristop in odnos sta bila v redu, a nekatere stvari moramo še izboljšati," je po zmagi za klubsko strani dejal trener Celja Dušan Kosić.

Celjani so na svoji tisoči prvoligaški tekmi gostili tekmece iz Velenja. Savinjsko-šaleška rivala sta na lestvici na povsem različnih koncih. Celje ima pred sabo le vodilno Olimpijo, Rudar pa je trdno zadnji. Velenjčani so bili sicer trd nasprotnik, a niso znali izkoristiti številnih priložnosti.

"Super pomembna zmaga in zelo prigarana. Kot smo že vedeli, se je Velenje izkazalo za težkega nasprotnika, v nekaterih situacijah smo viseli. Imeli smo izjemno razpoloženega vratarja, znali pa smo izkoristiti tisto, kar smo si priigrali. Imeli smo nemalo težav, naš pristop in odnos sta bila v redu, a nekatere stvari moramo še izboljšati. Gremo iz tekme v tekmo, vemo, da nam bo vse težje, a imamo dober kader, fantje so motivirani. Lepo je biti v zgornjem delu lestvice, a čakata nas dve zahtevni gostovanji, na katerih bo treba prikazati še boljšo igro. Imamo še nekaj rezerve," je prepričan Kosić, ki s Celjem poraza ne pozna že od 23. novembra lani.

Vrhunci s tekme Celje : Rudar:

"Včasih smo na takšnih tekmah izgubljali, zdaj pa smo postali stabilni"

Za Celjane, ki jih v prihodnjem krogu čaka derbi na gostovanju pri Olimpiji, je bila to 33. zmaga na savinjsko-šaleškem derbiju. "Bila je izjemno zahtevna tekma, trpeli smo vseh 90 minut, Velenjčani pa so imeli izjemno veliko priložnosti, a je bil naš vratar vselej na mestu. Za moje pojme je Matjaž (vratar Rozman, op. a.) še enkrat dokazal, da je v tej sezoni najboljši vratar v ligi. Velenjčani so bili zelo napadalno usmerjeni, povsem drugače, kot smo bili navajeni v preteklosti. Tudi na takšnih tekmah je treba zmagati. Včasih smo na takšnih tekmah izgubljali, zdaj pa smo postali stabilni," je po zmagi dejal strelec drugega zadetka za Celjane Mitja Lotrič.

Pomemben mejnik je s 50. nastopom v dresu Celja z golom proslavil tudi strelec prvega zadetka Luka Kerin. "Zadnje podaje nam niso uspevale, a nam je z nekaj individualne kvalitete to uspelo rešiti. Tudi Velenjčani so imeli svoje priložnosti, mi smo svoje izkoristili, oni ne in na koncu nam je to prineslo zmago," je po zmagi dejal Kerin, ki se že veseli obračuna z vodilnimi Ljubljančani prihodnjo soboto. "Vemo, kakšna ekipa je ljubljanska Olimpija, in proti taki ekipi je vedno užitek igrati. Verjamem, da pri nobenem izmed igralcev ne bo manjkalo želje po dokazovanju," je še dejal 21-letni napadalec.

Fotogalerija s tekme Celje : Rudar, foto: Grega Valančič/Sportida:

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Preberite še: