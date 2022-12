"Odpisani" Črnogorec po enem najkrajših sestankov z novo pogodbo

Slovenski nogometni prvak iz Maribora je za še dodatni sezoni podaljšal sodelovanje z Luko Uskokovićem, so danes potrdili na klubski spletni strani. Uskokoviću bi sicer prejšnja pogodba potekla konec letošnje sezone. V skladu z novo pogodbo bo v mariborskem dresu vsaj do konca sezone 2024/25.

Mariborčani so Črnogorca še lani odslovili po preteku prve pogodbe s klubom in je bil nekaj mesecev brez kluba. Nato je novembra lani znova oblekel vijolični dres ter postal standardni član mariborske obrambe. V jesenskem delu prvenstva je imel celo največjo minutažo od vseh mariborskih branilcev.

"Hitro smo dorekli stvari"

"Z veseljem sem znova oblekel vijoličasti dres, z namenom, da prispevam svoj delež. Glede novega dogovora s športnim direktorjem pa lahko rečem le, da je šlo za enega najkrajših sestankov. Hitro smo dorekli vse zadeve, tako da bi se ob tej priložnosti zahvalil Marku Šulerju in vsem v klubu za izkazano zaupanje," je ob sklenitvi novega dogovora izpostavil 26-letni branilec, ki je prve korake v vijoličastem naredil poleti 2014.

Luka Uskoković po jesenski največji minutaži na štoperskih položajih (1325) brez pomislekov ob podaljšanju pogodbe.



"Zahvaljujem se za izkazano zaupanje. Maribor je postal moj drugi dom in želim prispevati svoj delež k novim uspehom."



➡️ https://t.co/SwAVa2RaGE#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/orF9dCWr3B — NK Maribor (@nkmaribor) December 23, 2022

"Maribor je moj drugi dom"

"Pogosto se pošalim, da mi ne manjka veliko in bom po letih v klubu dohitel celo našega legendarnega kapetana Marcosa Tavaresa. Šalo na stran, življenje v Mariboru je res čudovito. Z izjemo poškodb, ki so me pestile in vmes oddaljile z igrišč, lahko govorim o celotnem obdobju le z izbranimi besedami. Že večkrat sem rekel, da je Maribor moj drugi dom in tukaj sem res srečen," je v izjavi za klubsko spletno stran dejal branilec.