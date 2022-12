Nogometni klub Celje in Ludogorec sta se dogovorila, da se Žan Karničnik preseli v knežje mesto na enoletno posojo z možnostjo odkupa. "Zadnjih nekaj mesecev, ki sem jih preživljal pri Ludogorcu, ni bilo najlepših. Končno sem nazaj na novi poti in verjamem, da se bo vse, kar sledi, razpletlo na boljši način," pravi novi bočni branilec NK Celje.

Osemindvajsetletni nogometaš prihaja iz Radelj ob Dravi, kjer je tudi začel svojo nogometno pot. Sledilo je nekaj let igranja za Dravograd, kjer je za mlajše selekcije nastopal vse do konca mladinskega kategorije, ko je prestopil v vrste Maribora. Od sezone 2014/15 do 2016/17 je za B-ekipo Maribora 3. SNL zbral 75 nastopov in dosegel 20 zadetkov. Svoj debi v prvoligaški konkurenci je zabeležil v Kidričevem v 36. krogu sezone 2016/17.

Ker priložnosti za dokazovanje v prvi ekipi Maribora ni dobil, se je odločil za prestop v Muro. Že v prvi sezoni se je s klubom iz Murske Sobote prebil iz 2. SNL v 1. SNL. Nato je šla njegova pot strmo navzgor. Za črno-bele je v naslednjih treh sezonah in pol zaigral na 150 obračunih v vseh tekmovanjih, igral v kvalifikacijah za ligo prvakov in ligo Evropa ter skupinskem delu konferenčne lige.

S črno-belimi je osvojil naslov državnega in pokalnega prvaka ter se s svojimi predstavami prebil v državno reprezentanco, za katero je debitiral 8. oktobra 2021 na tekmi z Malto. Skupno je v dresu z državnim grbom zbral 13 nastopov.

Karničnik je 15. januarja letos postal član večkratnega prvaka Bolgarije Ludogorca iz Razgrada in v sezoni 2021/22 v svoje vitrine dodal naslov bolgarskega prvaka. Svojim novim soigralcem se bo pridružil na začetku zimskega pripravljalnega obdobja, so sporočili Celjani.

"Po vseh zapletih v Bolgariji sem si želel novega zagona"

"Želim si nadaljevati v tem ritmu osvajanja lovorik. Upam, da nam bo v letošnji sezoni uspelo osvojiti ligo, prav tako pa smo še vedno v igri za pokalni naslov. Jasno je, da gremo iz tekme v tekmo. Videli bomo, kam nas to pripelje," je za uradno spletno stran Celja dejal 28-letnik, ki slovensko ligo dobro pozna.

Karničnik je pred odhodom k Ludogorcu igral za Muro. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Vsekakor ima NK Celje ambiciozno zgodbo, saj so njihovi cilji zelo visoki – najboljši rezultati. Prav tako sem si po vseh zapletih v Bolgariji želel novega zagona. Vem, da sem se v Sloveniji vedno počutil zelo dobro, kar sem tudi dokazal s svojimi igrami. Upam, da bom nadaljeval v tem ritmu. Osebnih ciljev in želj nimam, želim si le, da bi z ekipo posegali po najboljših rezultatih. Da bi osvajali lovorike in se prebili v evropska tekmovanja," je optimističen Karničnik.

Celjani so jesenski del slovenskega prvenstva končali na tretjem mestu, točko za drugim Koprom in 14 za vodilno Olimpijo.