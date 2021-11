Opravičil se je Mariboru in vrnil v Ljudski vrt

Nogometaši Maribora so v reprezentančni premor vstopili dobre volje, saj so v prvenstvu ohranili niz neporaženosti pod vodstvom Radovana Karanovića in se točkovno izenačili z vodilnim Koprom. Športni direktor Marko Šuler sporoča, da 53-letni strokovnjak iz Drvarja ostaja na vročem stolčku vijolic, napovedal pa je tudi prvo zimsko okrepitev. V Ljudski vrt se vrača črnogorski branilec Luka Uskoković.

Mariborčani so v začetku sezone napovedovali boj za dvojno slovensko krono. V prvenstvu jim sprva ni šlo tako prepričljivo, za kar je plačal ceno trener Simon Rožman, njegovemu ''začasnemu'' nasledniku Radovanu Karanoviću pa gre v prvenstvu veliko bolje. Pod njegovim vodstvom vijolice sploh še niso izgubile, hkrati pa točkovno ujele vodilne Koprčane.

Edini neuspeh, pod katerega se je podpisal 52-letni strokovnjak, rojen v Drvarju (BiH), ki že dolgo živi in dela v Sloveniji, je bil v pokalu. Tam so se vijolice poslovile v četrtfinalu, po porazu z Domžalami pa jim ni preostalo nič drugega, kot da vse sile usmerijo v prvenstvo. Za zdaj jim gre zelo dobro. Na zadnjih šestih tekmah so tako denimo zbrali 14 točk, daleč največ med vsemi (naslednja sta Radomlje in Celje z 11), Karanović pa je deležen vse večjih simpatij občinstva.

Pri Karanoviću obstaja ovira kot pri Gajserju

Radovan Karanović z Mariborom v 1. SNL sploh še ni izgubil. S tem ostaja edini aktualni trener slovenskega prvoligaša, ki v prvenstvu še ni doživel poraza. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Z uspešnimi dosežki je zdajšnji trener prinesel tudi določene pomisleke, kako naprej, saj v poznejši fazi obstaja ovira, ki smo jo imeli že prej pri Saši Gajserju. Torej zahtevana izobrazba za dolgoročnejše vodenje moštva na najvišji ravni, saj še ni pridobil licence Uefa PRO. Zaenkrat pa smo v klubu zelo zadovoljni z njegovim delom, pospešenega iskanja trenerja ni oz. to ni potrebno. Do nadaljnjega bo na klopi Radovan Karanović, ostale zadeve so potisnjene v ozadje,'' sporoča športni direktor Marko Šuler, da vsaj do konca jesenskega dela ne bo iskal novega trenerja, ampak prepustil dirigentsko palico v rokah Karanovića.

''Ni nadomestek, ampak vodja strokovnega štaba. Ugibanj, namigovanj, tudi čudnih, predvsem pa nepreverjenih imen, ki so se omenjala o morebitnem prihodu v Ljudski vrt, je bilo v zadnjem obdobju veliko. To je pač Maribor, ki pritegne ogromno pozornosti. Toda za nas je pomembno le, kakšno je stanje znotraj kluba. In stanje je odlično, z enotnimi stališči, mirno, predvsem pa z natančno razdelanimi nalogami. Imamo trenerja, ki oddela svoje obveznosti na pravi način, mi pa medtem peljemo naprej dolgoročnejše zadeve,'' ne skriva zadovoljstva ob zadnjih rezultatih in dogajanju v klubu, ki ponuja veliko bolj sproščeno in optimistično podobo kot pred meseci.

Šuler: Uskoković je spoznal veliko napako

Marko Šuler pozdravlja vrnitev nekdanjega mladega črnogorskega reprezentanta v mesto ob Dravi. Foto: Vid Ponikvar Nekdanji slovenski reprezentant in obrambni steber NK Maribor zavzeto razmišlja o zimskem prestopnem roku, v katerem bi lahko še okrepil zasedbo. Zaradi primanjkljaja na štoperskih položajih je javnosti že predstavil prvo okrepitev.

''Sklenjen je dogovor, da se moštvu priključi Luka Uskoković. Fant, ki je povlekel vmesne poteze po lastni presoji in spoznal veliko napako, jo tudi priznal ter sprejel posledice. Čeprav sem poleti bil jezen, je treba osebno razmišljanje potisniti na stran. V ospredju mora biti športni motiv in v tem primeru Luka ima kakovost, kar je tudi dokazal. Po zdajšnjem razmišljanju je pripravljen stopiti velik korak nazaj, opravičil se je klubu, izrazil spoštovanje do Maribora in se zaveda, kakšne so njegove naloge. Lahko zaostri konkurenco v obrambi, v zadnjem obdobju je tudi redno igral. Opravljen zdravniški pregled je pokazal, da je Luka v dobrem stanju in ga lahko napovemo kot prvo zimsko okrepitev,'' je Šuler v pogovoru za klubsko stran napovedal vrnitev 25-letnega Črnogorca, ki nima več zdravstvenih težav in bi lahko v Ljudskem vrt okrepil konkurenco v ožjem delu obrambe.

V Mariboru se je dokazoval vrsto let, nato pa zapustil Ljudski vrt z začetkom julija, a ni našel novega delodajalca. Zdaj se vrača na Štajersko, kjer je vijolični dres v 1. SNL že oblekel na 25 tekmah. Nekatere tudi v sezonah, ko so Mariborčani še osvajali lovorike. Zdaj so že dve leti brez trofej, zato bi bilo vse drugo kot naslov prvaka v tej sezoni ocenjeno za neuspeh.