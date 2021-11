Konec je: Mitja Viler sklenil športno pot

"Klubu se zahvaljujem za ves prispevek, ki je pripomogel moji nogometni karieri in v veselje mi je, da sem svojo pot zaključil tukaj, kjer sem jo tudi začel. Veselim se nove vloge in verjamem, da bomo še naprej uspešno sodelovali," je za spletno stran kluba ob napovedanem slovesu dejal Viler. "Rulo, hvala za vse, komaj že čakamo na to tvojo pozitivno energijo v klubskih pisarnah," pa so se odzvali v slovenskem nogometnem prvoligašu z Obale.

Viler je v rumeno-modrem dresu, član Koprčanov je bil od 2005 do 2010 ter nato še letos, zbral 168 nastopov in bil del ekipe, ki je leta 2010 osvojila naslov državnega prvaka. V letih 2005 in 2006 je kot posojeni igralec začasno igral za Izolo in Dekane. Leta 2010 se je preselil v Maribor, kjer je postal pomemben član slačilnice ter v desetih letih odigral 357 tekem, osvojil 13 trofej in petkrat igral v skupinskem delu evropskih tekmovanj.

Triindvajsetega decembra lani so se vijoličasti po desetih letih in pol na Vilerjevo željo sporazumno razšli ter ob tem za deset let, do 2030, upokojili mariborski dres s število 28, ki jo je nosil Primorec. Na lestvici igralcev z največ nastopi v vijoličnem dresu je na četrtem mestu. V svoji karieri pa je bil leta 2017 dvakrat vpoklican v slovensko nogometno reprezentanco.

Viler je Ljudski vrt zapustil pol leta pred iztekom pogodbe. Le teden dni kasneje je podpisal s Koprčani, kjer pa bo deloval tudi po koncu kariere nogometaša. Koprčani so si v pretekli sezoni tudi z Vilerjevo pomočjo zagotovili obstanek v prvoligaški konkurenci, kjer so trenutno s 30 točkami na vrhu prvenstvene lestvice.

