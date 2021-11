Šimundža zapustil Muro? Čista izmišljotina.

V nogometnem taboru Mura so se odzvali na nekatere zapise o tem, češ da je Ante Šimundža po nedeljskem domačem remiju črno-belih proti Domžalami (1:1) ponudil odstop. ''Takšne navedbe so smešne.'' Sporoča športni direktor Mure Denis Rajbar in zagotavlja, da bo Mariborčan, eden najbolj uspešnih slovenskih trenerjev, ostal zvest Muri še dolgo in z njo delal na dolgi rok.

Ali Ante Šimundža, ki vodi Muro že štiri leta, resnično zapušča črno-belo barko? ''Gre za informacije, ki niso kredibilne, so netočne in vnašajo nemir med navijače,'' sporočajo iz NŠ Mura, v imenu katere je v pismu za javnost spregovoril športni direktor Denis Rajbar.

''Takšni napisi me čudijo. Očitno želi nekdo vnašati nemir tako med igralce, kot med navijače. Res je, smo v obdobju, ko nem rezultati ne gredo na roko, ampak nihče, niti klub, niti Ante Šimundža, ni razmišljal o tem, da bi se naša skupna pot končala. Takšne navedbe so smešne in so čista izmišljotina,'' Rajbar pomirja navijače Mure, da Šimundža ostaja trdno v sedlu slovenskih prvakov.

Nekateri očitno vohajo neuspeh

Mura čaka na zmago že zadnjih šest tekem. V četrtek je namučila Rennes v gosteh (0:1), tri dni pozneje pa je v Fazaneriji izpustil iz rok vodstvo proti Domžalah (1:0. Foto: Reuters ''V Muri delamo na dolgi rok, s trenerjem pa smo nedolgo nazaj tudi podpisali novo pogodbo. Ravno z delom na dolgi rok smo v zadnjih letih prišli do zgodovinskih uspehov, spomnimo se, kje smo bili leta 2017. Nekateri očitno vohajo neuspeh in se želijo naslajati ob seriji manj uspešnih rezultatov. Sami smo se na drugi strani prepričani v dobro delo, za katerega verjamemo, da se nam bo obrestovalo in se bomo vrnili še močnejši. Mura je tako organizacijsko, kot finančno, med najbolj urejenimi klubi v Sloveniji in za prihodnost ni nobene bojazni,'' še dodaja športni direktor Mure, edinega slovenskega predstavnika v skupinskih delih evropskih tekmovanj.

Nastopajo v konferenčni ligi, kjer so za udeležbo prejeli mikavno nagrado Evropske nogometne zveze (Uefa), v Sloveniji pa iz leta v leto dosegajo odmevnejše uspehe. Najprej so s Šimundžo postali drugoligaški prvaki, se nato v prvi sezoni v 1. SNL uvrstili v Evropo, nato postali pokalni zmagovalci, letos pa uresničili težko pričakovani cilj in prvič v klubski zgodovini postali državni prvaki. Trenutno se nahajajo na petem mestu, za vodilnim Koprom pa zaostajajo osem točk.