Neprijetna napoved Safeta Hadžića

Prvo vprašanje, s katerimi si v teh dneh belijo nogometaši, je ta, kdaj se bodo začeli treningi. ''Slišal sem, da bo lahko za začetek treniral eden po eden,'' je na začetku pogovora poudaril Safet Hadžić in zamišljeno dodal: ''Kaj naj rečem? Večji je premor, težje bo za igralce. Zaradi dolgega premora bo zagotovo več poškodb,'' ga je strah povečanega števila zdravstvenih težav, s katerimi bi lahko imeli opravka njegovi izbranci, ko bodo začeli prave treninge. Teh za zdaj še ne gre pričakovati v polni meri.

''Treba je videti, kaj bosta odločila država in NZS. Moramo gledati zlasti na zdravje igralcev, navijačev in državljanov. Smo v položaju, ko ne odločamo mi, ampak je treba čakati državo. In spoštovati njene odločitve,'' se zaveda, da usoda nogometašev leži v rokah države.

Moteče, a enako za vse

Če se bo nadaljevalo prvenstvo, bo kapetan Olimpije Nejc Vidmar branil pred praznimi tribunami. Foto: Grega Valančič/Sportida Pravega treninga ni vodil že skoraj dva meseca. Če se bo končno začel skupinski trenažni proces, si bo lahko oddahnil in znova zaživel kot trener v pravem pomenu besede, po drugi strani pa bi takrat več dela čakalo zdravniško službo, saj bo treba skrbeti za igralce in njihove poškodbe. To bi mu lahko pokvarilo načrte v obdobju tempiranja forme za prave tekme. Že tako čaka nogometaše žalosten prizor, povsem prazne tribune in dvoboji brez prisotnosti gledalcev. Če se bo nadaljevala tekmovalna sezona, v kateri ima Olimpija lepo prednost pred zasledovalci, bodo dvoboji potekali v nenavadno spokojnem okolju.

''Na začetku bo to moteče za igralce. To bo povsem drugačen občutek, a bo enostavno treba začeti igrati. Igralci se bodo na to že navadili, tako da ne bo težav. Brez gledalcev seveda ni tako, kot bi moralo biti. Z njimi je nogomet spektakel, tako da bo težko. Bo pa enako za vse,'' poudarja, kako bodo igralni pogoji in vzdušje enaki za vse udeležence.

Olimpija si zasluži naslov Če se sezona ne bo nadaljevala, bo za prvaka, takšen je tudi predlog Evropske nogometne zveze (Uefa), razglašena Olimpija. Po mnenju Hadžića bi bila takšna odločitev povsem na mestu, brez najmanjšega občutka nepravice. Za trenerja Olimpije ni dvoma, da si zmaji po tem, kar so prikazali v 25 krogih, zaslužijo naslov. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Že večkrat sem poudaril, da si Olimpija, če se prekine prvenstvo, absolutno zasluži naslov. Celotno sezono smo bili prvi, ni bilo kritičnega trenutka. Če bi se podeljevalo tako kot danes v Franciji, bi si zaslužili. Bo pa treba počakati NZS in na odločitev države, kako naprej,'' še ne ve, ali se bo sploh nadaljevala sezona ali pa dokončno prekinila. Sportal Olimpija pomirja navijače, klub je v varnih rokah

Če bi se zavleklo, bi prišlo do neznank

Bo predsednik Milan Mandarić, ki je napovedal odhod po koncu sezone, proslavljal še tretji naslov prvaka z Olimpijo? Foto: Grega Valančič/Sportida Kako se imajo v teh dneh nogometaši? Tujci so že prispeli v Slovenijo, kjer so v obvezni karanteni in čakajo, kot da se bo kmalu začelo zares. ''Igralci trenirajo individualno. Prisotna je velika nervoza, a če ne bo stare sezone, bomo šli pač naprej in igrali novo. Če se še dolgo ne bo treniralo, bo vedno več težav. Takrat bomo prehajali v za nas neznane zadeve. Nove zadeve. Že tako imamo dosti težav, 30. junija pa nam izteče veliko pogodb z igralci. Prihajajo neznanke,'' opozarja na nove ovire, s katerimi bi se moral spopasti, če bi se nogometna sezona resnično zavlekla tudi v vroče poletje.

Ljubljanski klub je v fazi racionalizacije stroškov. Na lastni koži ga čuti tudi Hadžić, a se prav nič ne pritožuje. Verjame, da bo tudi takšna Olimpija magnet za lovorike in najvišja mesta. ''Ne glede na to, kakšno bo stanje v naslednji sezoni, na zmanjšanje financ ali krčenje proračuna, mora biti cilj najvišji. Igralci takrat verjetno ne bodo več tako dragi, zato mora biti naš cilj, da izostrimo področje skavtov in menedžerjev, da izberemo prave igralce, s katerimi si lahko konkurenčen.''

Vedno več mladih v pogonu

Verjame tudi, da bo kos nalogi, dolgoletni želji predsednik Milana Mandarića, kako v člansko ekipo privabiti čim več mladih igralcev iz lastnega podmladka in jih uveljaviti na igrišču.

Hrvat Ante Vukušič je z 18 zadetki prvi strelec Olimpije, a tudi Prve lige Telekom Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Absolutno. V nekem trenutku smo imeli na pripravah osem mladih igralcev, ki so z nami igrali prijateljske tekme. Videli ste, kako dobro je odigral Michael Pavlović v zadnjih krogih. Imamo dosti kakovostnih mladih igralcev. Treba bo razmišljati, da se jih da v pogon. Mladinske ekipe so uspešne, imamo dobro podlago za naprej, da naredimo ekipo, ki se bo borila za sam vrh,'' je optimist. Prihodnja sezona bi, če bo Olimpija zadržala prvo mesto, prinesla tudi velik izziv v Evropi, kvalifikacije za ligo prvakov!