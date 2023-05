Murašem zaradi neprimernega vedenja navijačev dobrih tisoč evrov kazni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so sporočili iz NZS, se kazen nanaša na večkratno prižiganje bakel, metanje petard na igrišče, večkratno žaljivo skandiranje.

Predstavniki nogometnega kluba Tabor Sežana bodo prisiljeni plačati globo 50 evrov. Tudi v tem primeru je razlog nešportno in neprimerno vedenje navijačev, ki so se žaljivo obnašali do sodnikov.

Disciplinski sodnik NZS pa je nogometnemu klubu iz Maribora izrekel plačilo globe v višini 350 evrov, prav tako zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ki so žaljivo skandirali in prižigali bakle.