Mandarićeva Olimpija je nočna mora Ljudskega vrta

Pred današnjim večnim nogometnim derbijem, prvim v sezoni 2019/20, ki bo ob 20.30 v Ljudskem vrtu, smo se pozabavali s statistiko obračunov Maribora in Olimpije na Štajerskem, odkar so se Ljubljančani vrnili med prvoligaše. Kakšna je? In kakšna je statistika tekem Olimpije v Mariboru, odkar je njen predsednik postal Milan Mandarić?

Odkar se je nova Olimpija, ki je leta 2005 nastala na pogorišču stare, vrnila med prvoligaše, sta večna tekmeca v Ljudskem vrtu, kjer se bosta udarila tudi danes zvečer, odigrala 26 derbijev.

Statistika je močno na strani Mariborčanov, ki so jih dobili kar 13, medtem ko je Olimpija zmagala petkrat. Osem derbijev v Ljudskem vrtu od leta 2009, ko je prvega po vstajenju nogometne Ljubljane z edinim golom na tekmi odločil Armin Bačinović, se je končalo brez zmagovalca. Maribor je zabil 38 golov in jih prejel deset manj.

Branilci naslova Mariborčani, ki imajo po prvih dveh prvenstvenih krogih samo točko in bi si v primeru neuspeha priigrali že osem točk zaostanka za prvimi izzivalci in večnimi tekmeci, nogometaši Olimpije, so dali tudi oba najboljša strelca na derbijih v Ljudskem vrtu v tem obdobju.

Ni presenečenje, da je eden izmed teh njihov najboljši strelec v zgodovini Marcos Tavares, ki je zadel petkrat. Morda pa boste presenečeni, kdo kapetanu Maribora dela družbo na vrhu. To je nekdanji vezist vijoličastih Goran Cvijanović. Oba sta zadela petkrat.

Marcos Tavares in Goran Cvijanović sta strelska kralja derbijev v Ljudskem vrtu, odkar je Olimpija spet prvoligaš. Foto: Vid Ponikvar

Strelcev na derbijih v Mariboru tem času je bilo 37, še 15 pa jih je zabilo več kot en gol.

Trikrat so se med strelce vpisali Damjan Bohar, Etien Velikonja, Luka Zahović in Rok Kronaveter, ki je za Olimpijo zadel na treh od zadnjih štirih derbijih v Ljudskem vrtu in bi imel lepo priložnost, da še izboljša svoj niz, tokrat v majici Maribora, a je zaradi rdečega kartona v zadnjem krogu ne bo imel.

Po dvakrat so zadeli Robert Berić, Dino Hotić, Agim Ibraimi, Jean-Philippe Mendy za Maribor, za Olimpijo pa Ezekiel Henty, Anej Lovrečič, Filip Valenčič in Andres Vombergar.

Edini avtogol je "uspel" nekdanjemu napadalcu Olimpije Dejanu Djermanoviću.

Statistika derbijev v Mariboru od povratka Olimpije v prvo ligo:

Zmage Maribora: 13

Remiji: 8

Zmage Olimpije: 5

Gol razlika: 38:28

Statistika derbijev v Mariboru, odkar je v Olimpiji Milan Mandarić:

Zmage Maribora: 2

Remiji: 4

Zmage Olimpije: 4

Gol razlika: 8:13

Milan Mandarić: začel in "končal" je s 3:0. Kako bo tokrat?

Medtem ko je statistika večnih derbijev v Ljudskem vrtu, odkar je Olimpija spet prvoligaš, močno na strani Maribora, pa povsem drugače velja za obdobje "nove", veliko bolj konkurenčne Olimpije, odkar je leta 2015 glavne vajeti v roke vzel Milan Mandarić.

Predsednik Ljubljančanov, ki ga, kot pravi sam, zaradi primitivizma mariborskih navijačev, na tribunah največjega štajerskega nogometnega štadiona ne bo niti tokrat, je pravcati strup za Ljudski vrt. Kdo ve, morda je tam nezaželen prav zato.

Rok Kronaveter se je med strelce vpisal na treh od zadnjih štirih derbijev v Ljudskem vrtu. Takrat še v dresu Olimpije. Tokrat bi moral zaigrati za Maribor, a ga zaradi kazni gledalci ne bodo videli. Foto: Vid Ponikvar

Odkar je na čelo Olimpije sedel bogati ameriški poslovnež srbskih korenin, gre Ljubljančanom v Mariboru kot po maslu. Sploh v zadnjem času, saj tam niso izgubili že štiri derbije v nizu, na zadnjih treh pa so zmagali.

Nazadnje so izgubili novembra 2017, in sicer z 0:1. S prav takim rezultatom so izgubili tudi drugega od dveh derbijev v času Mandarićeve Olimpije, ki so jih odigrali v Ljudskem vrtu.

V tem času so v štajerski metropoli odigrali natanko deset tekem. Dvakrat so ob dveh porazih remizirali in štirikrat zmagali. Nazadnje s 3:0 maja lani, ko so se z Mariborom na njegovem štadionu udarili nazadnje. S prav takšnim rezultatom pa so po simultanki Ezekiela Hentyja in Andraža Šporarja zmagali tudi ob prvem "Mandarićevem derbiju" v Mariboru.

Kako bo njihov predsednik zadovoljen po morda celo zadnjem "svojem" derbiju v Ljudskem vrtu?

Vsi večni derbiju v Mariboru, odkar se je Olimpija vrnila v prvo ligo:

8. avgust 2009 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 1:0 (1:0)

Bačinović



9. december 2009 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 2:1 (2:1)

Plut 4., Tavares 21.; Gabriel 19.



16. oktober 2010 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 0:0



4. maj 2011 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 2:2 (1:1)

Velikonja 45., Berić 87.; Škerjanc 5., Jović 89.; R.K.: Potokar 77./Maribor; Kašnik 18./Olimpija



30. oktober 2011 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 2:2 (1:2)

Ibraimi 45., Cvijanović 68.; Škerjanc 28., Valenčič 45.; R.K.: Mezga 22./Maribor



12. maj 2012 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 3:2 (2:0)

Volaš 32., Velikonja 42., 57.; Lovrečič 63., Bešić 90.



8. julij 2012 (superpokal):

Maribor : Olimpija 2:1 (1:0)

Filipović 27., Ibraimi 78.; Ivelja 50.; R.K.: Mertelj 90./Maribor



20. oktober 2012 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 1:0

Tavares 89.; R.K.: Zarifović 28./Olimpija



6. marec 2013 (pokal):

Maribor : Olimpija 0:1 (0:1)

Valenčič 5.



11. maj 2013 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 2:1 (1:1)

Cvijanović 33., Berić 73.; Lovrečič 45.; R.K.: Fink 65./Olimpija



7. julij 2013 (superpokal):

Maribor : Olimpija 3:0 (2:0)

Tavares 25., Mezga 45., Cvijanović 63.



6. oktober 2013 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 2:0 (1:0)

Mendy 21., Bohar 66.



26. marec 2014 (pokal):

Maribor : Olimpija 1:0 (1:0)

Cvijanović 23.



3. maj 2014 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 2:0 (1:0)

Djermanović 5./a.g., Cvijanović 66./11m; R.K.: Zarifović 65./Olimpija



4. oktober 2014 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 3:3 (2:3)

Mendy 13., Šuler 20., Tavares 90.; Vukčević 4., Šporar 11., Kapun 41.



29. april 2015 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 4:1 (1:1)

Bohar 8, 75., Vršič 77., Rajčević 87.; Bajrić 23.



16. avgust 2015 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 0:3 (0:2)

Henty 5., 27., Šporar 90.; R.K.: Gigli 77./Maribor



5. marec 2016 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 0:0



8. avgust 2016 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 1:1 (1:0)

Novaković 18.; Zajc 79.



25. februar 2017 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 1:0 (0:0)

Zahović 51.



12. april 2017 (pokal):

Maribor : Olimpija 1:1 (0:1)

Hotić 71.; Cretu 32.



17. november 2017 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 1:0 (1:0)

Tavares 6.



29. november 2017 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 1:1 (1:1)

Bajde 15.; Kronaveter 44.



19. maj 2018 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 2:3 (1:1)

Zahović 12., 52.; Čanađija 3., Kronaveter 79./11m, Vombergar 89.



27. oktober 2018 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 1:2 (1:0)

Hotić 40.; Vombergar 52., Tomić 63.; R.K.: Hotić 80./Maribor



11. maj 2019 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 0:3 (0:3)

Kadrić 15., Kronaveter 18., Cekici 35.

