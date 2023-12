Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je že začel sestavljati kader za nadaljevanje sezone. Iz kluba so sporočili, da so do poletja 2026 podpisali pogodbo z Maksom Barišićem, ki je doslej igral za Koper. Mariborski klub bo za 28-letnega nogometaša po poročanju več slovenskih medijev, tudi Nogomanie, Primorcem odštel 200.000 evrov odškodnine.

"Naredili smo temeljno analizo preteklega dela, ki je bilo neuspešno. V preostanek prvenstva želimo kreniti v drugačni podobi, predvsem pa z drugačno miselnostjo, kar je trenutno največja težava moštva. Kakovost v slačilnici imamo, potrebujemo pa nekaj prevetritve. Zato smo že naredili prvo potezo. Novi obraz je Maks Barišić, ki je bil v naših načrtih že poleti, vendar nam ni uspelo izpeljati posla," je za klubsko spletno stran dejal športni direktor Maribora Marko Šuler.

"Tokrat se je izšlo. Zahvaljujoč ogromnemu razumevanju, ki ga je pokazal igralec, odločilna je bila predvsem velika Maksova želja, da pride v Maribor, a tudi po zaslugi odličnega sodelovanja z vodstvom Kopra, ki mu namenjamo veliko zahvalo. Verjamem, da so s prestopom tudi oni izpeljali odličen posel," je še dejal.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Prevzel bo dres s številko 10, ki je v Mariboru nekaj časa ni nosil nihče. Z namenom."

Poudaril je, da vedo, kaj jim prinaša napadalno usmerjeni nogometaš. "Gre za enega izmed najboljših posameznikov slovenske lige, za značajsko močnega in izoblikovanega igralca, ki ve, zakaj je na igrišču, in dela razliko. Prevzel bo dres s številko 10, ki je v Mariboru nekaj časa ni nosil nihče. Z namenom. Maks se bo moštvu pridružil januarja in prinaša novo razsežnost. Kot nekdo, ki lahko trka tudi na reprezentančna vrata, bo imel pomembno vlogo, ki jo bo, v to verjamem, tudi upravičeval na igrišču," je zaključil Šuler.

Motiviran, da Mariboru pomaga na zmagovito pot

Barišić je ob prvem odhodu iz rojstnega Kopra osem let preživel na italijanskih igriščih, po vrnitvi v domovino pa je nase opozarjal v dresu Kopra.

"Veliko je bilo zapisov o mojem prestopu iz Kopra, na koncu sem se odločil za Maribor. Res sem zadovoljen, da sem tukaj. Prihajam zelo motiviran, da se Mariboru pomagam spet dvigniti do nekdanje zmagovite poti. Cilji v prvi polovici sezone niso bili uresničeni, toda vsem ekipam se dogajajo vzponi in padci. Prepričan sem, da se bo Maribor slej ko prej vrnil na vrh slovenskega nogometa," je povedal Barišić, ki je izpustil končnico jesenskega dela, vendar se je že lotil delovnega procesa, da pride pripravljen na priprave.

"Cilji v prvi polovici sezone niso bili uresničeni, toda vsem ekipam se dogajajo vzponi in padci." Foto: Ana Kovač

"Prihajam v najboljših nogometnih letih"

"Imel sem manjšo poškodbo, a verjamem, da bom lahko pričel z aktivnostmi z ekipo. Potrudil se bom, da pridem v ustreznem stanju na zbor in prvi trening. Prihajam v najboljših nogometnih letih, dobrodošlo je spoznanje, da sem kot nogometaš že pridobil precej izkušenj, tudi med igranjem v Italiji. Težo vijoličastega dresa bom še občutil, a sem prepričan, da bom užival na igrišču, da bomo uspešni in z dobrimi igrami privabili na tribune še več navijačev," je še povedal mariborski novinec.

Izbranci Anteja Šimundže so trenutno na zanje skromnem četrtem mestu državnega prvenstva, za Celjem, ki ima še tekmo v dobrem, pa zaostajajo za 15 točk.