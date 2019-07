Ljubljanski odziv na Mamićev "prihod"

Iz ljubljanske Olimpije so se odzvali na namigovanja o tem, da za prevzemom kluba stoji zloglasni Zdravko Mamić. "To spada v kategorijo 'fake news' medijskih produktov," so poudarili v taboru slovenskih pokalnih prvakov.

Trener Olimpije Safet Hadžić in njegovi izbranci so osredotočeni na četrtkovo povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij lige Europa, kjer bodo poskušali v Rigi popraviti domači spodrsljaj iz Stožic (2:3). Pestro pa je dogajanje v zakulisju. Javna skrivnost je, da je šef kluba Milan Mandarić na izhodnih vratih. Do konca tedna naj bi bilo jasno, na kakšen način bo vajeti prevzel Gabriele Nardin. Za popestritev dogajanja pa so v torek zvečer poskrbeli mediji s področja nekdanje skupne države. Plaz je sprožil portal sportnews.hr, ki je oznanil senzacionalistično vest o tem, da naj bi Olimpijo prevzel Zdravko Mamić, dolgoletni prvi mož zagrebškega Dinama.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Po prespani noči smo dočakali tudi odziv iz Olimpije. "Zgodba, ki so jo včeraj objavili na hrvaškem medijskem portalu sportnews.hr o tem, da naj bi NK Olimpija prevzel Zdravko Mamić, spada v kategorijo navadnih 'fake news' medijskih produktov. Ključne trditve, zapisane v članku, ki so ga prevzeli tudi nekateri mediji v Sloveniji in regiji, so neresnične in so namenjene izključno zavajanju javnosti, zato si ne zaslužijo resnega komentarja," sporočajo iz ljubljanskega kluba.

"Povsem razumljivo je, da so dogajanja v NK Olimpija zanimiva tudi za ustvarjalce različnih 'privlačnih medijskih zgodbic', a tudi take zgodbice bi morale vsebovati vsaj kanček resnice, ki ga v omenjeni objavi na sportnews.hr ni. Vse relevantne informacije, povezane z delovanjem NK Olimpija in prihodnostjo kluba, bomo sporočili pravočasno in po uradni poti," še dodajajo zeleno-beli.