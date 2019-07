Še ta mesec dokončno slovo Milana Mandarića?

Medtem ko so nogometaši Olimpije po rezultatsko uspešnem vstopu v državno prvenstvo osredotočeni na reševanje svojega evropskega statusa, pa je znova pestro dogajanje v zakulisju. Če gre verjeti besedam domnevnega novega vlagatelja v pogovoru za Ekipo SN, so Milanu Mandariću šteti dnevi.

"Vse bo zaključeno še ta mesec," je v pogovoru za slovenski športni časnik dejal Gabriele Nardin, za mnoge še vedno skrivnostni poslovnež, ki je do sedaj v slovenskem medijskem prostoru gostoval le tako, da se je odzval na junijski prerez dosedanjih nogometnih aktivnosti v našem mediju. Zdaj vztraja pri tem, da bo po Izetu Rastoderju in Milanu Mandariću postal tretji prvi mož ljubljanske Olimpije. Prepričan je o tem, da v roku dveh tednov. "Resnično verjamem, da je to časovni okvir, v katerem je mogoče urediti vse potrebno in v katerem bomo definitivno zaključili posel," je za Ekipo SN zatrdil italijanski poslovnež.

Večji od Maribora

Zanikal je zapise o tem, da naj bi posel padel v vodo. Konkretnega ozadja ne razkriva. Na vprašanje o ciljih Nardin odgovarja, da bi "rad spremenil miselnost igre, nastopanja, tekmovanja." Obljublja ambiciozen projekt. "Pripravljen imam projekt, pripravljene imam naložbe, ki bi morale dvigniti ugled in vrednost blagovne znamke Olimpije," pravi Nardin in kot glasbo za ušesa najbolj gorečih navijačev zeleno-belih dodaja, da naj bi bil njegov projekt večji in pomembnejši od tega, kar je v tem trenutku Maribor. Ob tem "prosi" za čas in prostor ter dodaja, da želi "klub in ekipo pripeljati na raven, kakršne v tem okolju še ni bilo."

Reševanje evropskega statusa

Nardin si je v nedeljo na šišenskem štadionu ogledal zmago Olimpije nad Bravom v prvem krogu Prve lige Telekom Slovenije (2:0). Družbo na tribuni mu je delal nekdanji "zmajček" Alfred Jermaniš, ki se ga že lep čas omenja kot morebitnega športnega direktorja. A misli nogometašev v zeleno-belih dresih so po zmagi v mestnem obračunu proti novincem v ligi že pri Evropi. V četrtem namreč slovenske pokalne prvake čaka povratna tekma kvalifikacij lige Europa v Rigi, kjer bodo skušali za podaljšanje evropske jeseni popraviti vtis s tekme v Stožicah, kjer so izgubili z rezultatom 3:2.