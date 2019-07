Senzacionalna informacija s Hrvaške. Olimpija v roke Zdravka Mamića?

Danes je Gabriele Nardin v pogovoru za Ekipo, v katerem je prvič javno spregovoril o prevzemu Olimpije iz rok Milana Mandarića, potrdil nakup Olimpije in napovedal, da bo njen lastnik postal najpozneje do konca meseca. Ob tem je dejal, da ima z Ljubljančani visoke cilje.

"Z vsem spoštovanjem, toda moj cilj je izpeljati projekt, ki bi bil precej večji in precej pomembnejši od vsega, kar je v tem trenutku Maribor. Ne samo, da upam, da bo ta projekt večji in pomembnejši od mariborskega, temveč v to trdno verjamem," je v pogovoru za edini slovenski športni dnevnik povedal italijanski poslovnež, o katerem smo na naši spletni strani pisali pred časom.

Postati veliko boljši od kluba, ki je v zadnjem desetletju dvakrat igral v skupinskem delu lige prvakov in trikrat v skupinskem delu lige Europa, v katerem se je enkrat celo senzacionalno uvrstil v izločilne dele, ob tem pa nanizal številne domače lovorike? Precej visokoleteči cilji. Sploh za človeka, ki se ne more pohvaliti s prav bogato preteklostjo delovanja v nogometu, prav tako pa so mnogi sumničavi, da ima za kaj takega dovolj denarja.

Toda zgodba bi smiselna postala, če bi bil v ozadju kdo drug. Zdravko Mamić, denimo. Prav o tem, da za Nardinom stoji verjetno najbolj zloglasna nogometna osebnost s področja nekdanje skupne države, pa danes pišejo nekateri hrvaški portali, ki trdijo, da je posel praktično že sklenjen.

Lani je bil obsojen na šest let in pol zaporne kazni

Mamić je bil vrsto let alfa in omega hrvaškega nogometa (njegove lovke so vlekle ključne poteze tudi na tamkajšnji nogometni zvezi), predvsem pa je bil prvi mož zagrebškega Dinama. Vanj je vstopil leta 2000, tri leta pozneje postal njegov izvršni direktor, imel vseskozi težave z navijači, potem tudi sodišči, za konec pa junija lani, dan pred sodbo na sodišču v Osijeku, prebegnil v Bosno in Hercegovino.

Ker je z nekaj sodelavci iz kluba na nelegalen način v svoj žep spravil okoli 15 milijonov evrov, so ga obsodili na šest let in pol zaporne kazni, pred katero pa se za zdaj uspešno skriva v Medžugorju, kjer prav danes praznuje 60. rojstni dan. Zloglasni Mamić ima ob hrvaškem tudi bosansko državljanstvo, Bosna in Hercegovina pa svojih državljanov Hrvaški ne izroča.

Si želite, da bi Zdravko Mamić prišel v NK Olimpija? Seveda, to bi bilo sanjsko 26,13% +

Da 5,41% +

Ne 53,15% +

Nikakor ne! 15,32% +

Zloglasni nekdanji izvršni direktor Dinama se pred roko pravice skriva v Bosni in Hercegovini. Foto: Reuters

Ni ga v Dinamu, a verjetno vleče niti iz ozadja

Z Mamićem, ki naj bi še vedno vlekel glavne niti v najuspešnejšem hrvaškem nogometnem klubu, na kar namiguje tudi dejstvo, da je njegov brat Zoran Mamić pred kratkim postal športni direktor kluba, je Dinamo je osvojil kar 14 naslovov hrvaškega prvaka in se tudi štirikrat prebil v skupinski del lige prvakov. Predvsem pa je poskrbel za nekaj rekordnih prestopov.

Luko Modrića, dobitnika zlate žoge 2018, je v Tottenham prodal za 21 milijonov evrov, Marka Pjaco v Juventus za še dva milijona več, Eduarda da Silvo za 14 milijonov v londonski Arsenal, Vedrana Ćorluko v Manchester City za milijon manj in tako naprej …

Endri Cekici je v Olimpijo posojen s strani zagrebškega Dinama. Foto: Vid Ponikvar

Vezi med Olimpijo in Dinamom niso skrivnost

Informacija o tem, da se Mamić zanima za vstop v Olimpijo, se je sicer pojavila že pred časom, nekateri pa so jo podkrepili tudi s fotografijo Mamića in predsednika Olimpije Mandarića, ki je zloglasnega nogometnega funkcionarja, ki je nase večkrat opozoril tudi s svojo vulgarnostjo, v Bosni in Hercegovini obiskal maja letos. Prav tako ni skrivnost, da je "Mamićev človek" tudi zdajšnji uslužbenec Olimpije Fabijan Komljenović, ki naj bi, kot pišejo hrvaški portali, bil eden redkih, ki bi v primeru Mamićevega prihoda v klubu zagotovo ostal.

Zdravko Mamić in Milan Mandarić za isto mizo maja letos:

Pompey fans surely remember the name of Milan Mandarić who now runs Olimpija Ljubljana, but things there aren't going that well and the fans want him out.



He won't even be in Maribor for the big Slovenian derby today; he's in Herzegovina, having lunch with - Zdravko Mamić... pic.twitter.com/cRYphrs9L5 — Juraj Vrdoljak (@JurajVrdoljak) May 11, 2019

Da vezi med Dinamom in Olimpijo vsekakor obstajajo, pa potrjuje tudi dejstvo, da sta kluba v zadnjem času nekajkrat poslovala. Med drugim sta iz Dinama v Olimpijo prišla tudi napadalca Luka Menalo in Endri Cekici, ki sta na začetku nove sezone nase opozorila v majici Olimpije.

Nogometaše Safeta Hadžića sicer v četrtek čaka povratna tekma 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa proti Rigasu v Rigi. Prvo tekmo je pred domačimi navijači izgubila z 2:3.

Odlomek iz "bogatega" besednjaka Zdravka Mamića: