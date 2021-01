Iz Olimpije odletel naravnost v Združene arabske emirate

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Par branilcev Olimpije, ki je pred dvema tednoma začel priprave na drugi del sezone, tvorila sta ga Uroš Korun (levo) in Miral Samardžić (desno), je razpadel. Foto: Vid Ponikvar

Kot je poročala Ekipa SN, je Jeseničan z Olimpijo obojestransko prekinil pogodbo, ki bi morala veljati do letošnjega poletja.

Hatta je sicer zadnjeuvrščena ekipa prvenstva Združenih arabskih emiratov, na 13 tekmah je zbrala le dve točki ob šestih danih in 31 prejetih zadetkih.

Samardžić, nekdanji nogometaš Maribora in slovenski reprezentant, se tako vrača v tujino, kjer je v preteklosti vrsto let že igral. V Moldaviji za Šerif Tiraspol, potem pa še za Rijeko, na Kitajskem (Jianye), v Turčiji (Akhisar Belediye), pred prihodom v Olimpijo poleti 2019 pa še v Rusiji za Anži in Samaro.