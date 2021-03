Črnogorec pri NK Maribor o tem sanjal že od otroštva

Ekipa reprezentantov v vrstah NK Maribor postaja vedno bolj pisana. Alexandru Cretu se bo pridružil pripravam Romunije, Kenan Pirić se je, čeprav se ne more pohvaliti s tekmovalno formo, znašel na seznamu selektorja BiH, Aljoša Matko se pod vodstvom Milenka Ačimovića že pripravlja na ''domače'' evropsko prvenstvo do 21 let, za svojo domovino pa bo prihodnji teden igral tudi Ilija Martinović. Črnogorski branilec je o tem sanjal že kot otrok.

Mariborčani, ki bi lahko v kratkem dobili novega trenerja, se pod vodstvom Saše Gajserja pripravljajo na nove izzive. Danes jih ob 16.30 čaka prijateljska tekma z Bravom, s katerim jih povezuje tesna vez, saj so mlademu ljubljanskemu klubu posodili že veliko nogometašev. Eden teh je bil v prejšnji sezoni tudi Aljoša Matko, ki je zelo izkazal, saj se uvrstil med najboljše prvoligaške strelce, v tej sezoni pa osvaja pozornost v vijoličnem dresu, kjer so ga navijači izbrali za vijol'čnega bojevnika, z mlado reprezentanco pa se pripravlja na letošnji vrhunec, Euro do 21 let. Na njem bo nastopal kot edini nogometaš Maribora.

Kenan Pirić, ki je pred prihodom v Maribor branil za Zrinjski iz Mostarja, se je znašel na seznamu BiH, čeprav v tej sezoni ne igra na Štajerskem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Imajo pa 15-kratni slovenski prvaki še nekaj reprezentantov, članskih, ki pa zastopajo barve tujih držav. To so Romun Alexandre Cretu, vratar iz BiH Kenan Pirić, po novem pa tudi Črnogorec Ilija Martinović, ki ob prvem vpoklicu med najboljše, kar premore črnogorski nogomet, ne skriva navdušenja.

Ko je najtežje, je Maribor vedno najmočnejši

Črnogorec verjame, da bo z Mariborom po koncu sezone proslavljal naslov prvaka. Foto: Miloš Vujinović/Sportida ''Želje razvrščam glede na pomembnost, ta pa je bila ves čas ena najpomembnejših. O tem, da bi zastopal svojo državo, sanjam že od otroštva. Zdaj sem korak do uresničitve teh sanj. Seveda pa ne bom pozabil, kako sem prišel do tega in kdo je pri tem odigral veliko vlogo. To je Maribor. Vsak posameznik tukaj mi je pomagal doseči, kar sem potreboval, da sem lahko prišel med izbrance svoje države,'' 27-letni branilec v pogovoru za klubsko stran ne skriva ponosa, da je v manj kot letu, odkar igra za Maribor, prišel do tega statusa.

Zelo je hvaležen mariborskemu klubu, ki mu želi v prihodnje pomagati, da na lestvici prehiti vodilno Olimpijo ter se "posladka" z novim naslovom. ''Ko je najtežje, je bil Maribor vedno najmočnejši. Verjamem, da bo tako tudi tokrat. Ekipa bo izkoristila to obdobje in dvignila stopnjo pripravljenosti, ki ji je iz znanih razlogov manjkala. Dobili pa smo tudi okrepitev, ki nam bo veliko pomenila v 'finišu' sezone: spet bo z nami Martin Milec. Verjamem, da bomo vsi skupaj dobili nov zagon in razveselili navijače v zadnji četrtini prvenstva,'' verjame v srečen konec sezone, ki se je začela dobro, Maribor je postal jesenski prvak, nato pa je v letu 2021 zapravil prednost pred zmaji.

Bi lahko pokrival Haalanda?

O slovenski ligi nekaj časa ne bo razmišljal, zdaj bo osredotočen na črnogorsko izbrano vrsto, ki še ni nastopila na velikem tekmovanju.

Črna gora se bo v kvalifikacijah za SP 2022 pomerila tudi z Norveško, pri kateri izstopa napadalec Borussie Dortmund Erling Braut Haaland. Foto: Reuters

''Selektorjevo vabilo mi pomeni le še dodatno spodbudo za trdo delo, saj se dobro zavedam, da me je Maribor pripravil na to, kar me čaka v prihodnjih dneh,'' verjame, da se bo selektorju Miodragu Raduloviću predstavil v dobri luči in na kvalifikacijskih tekmah za SP 2022 z Latvijo, Gibraltarjem in Norveško, kjer bi lahko pokrival enega najboljših napadalcev na svetu v tem trenutku, 20-letnega Erlinga Brauta Haalanda, tudi dočakal priložnost.