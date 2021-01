Danes se bo v Stožicah pokadil beli dim, Olimpija odpira vrata povratniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je Dino Skender v petek pospravil kovčke in zapustil Olimpijo, se je vodstvo kluba lotilo iskanja novega trenerja. To je bila že 15. menjava trenerja, odkar je leta 2015 postal prvi mož ljubljanskega kluba Milan Mandarić. Ameriški poslovnež srbskih korenin namerava trenersko paličico v prihodnje zaupati povratniku, s katerim je že sodeloval.

Vsi dozdajšnji trenerji NK Olimpija v Mandarićevem obdobju:

Vloga prvega trenerja NK Olimpija se namreč, kot je v soboto namigoval slovenski časnik Delo, nasmiha Goranu Stankoviću, ki je v prejšnji sezoni popeljal mladince zmajev do zgodovinskega uspeha, prvega mesta in možnosti sodelovanja v mladinski ligi prvakov, ki pa zaradi epidemije novega koronavirusa v tej sezoni še ni zaživela.

Sežančane popeljal celo do prvega mesta

Stankovićeve češnjice so veliko večino točk osvojile na Krasu. Foto: Grega Valančič/Sportida 41-letni Ljubljančan se je v začetku jesenskega dela preselil na Kras, kjer je pri Taboru nasledil Maura Camoranesija in nabirale prve izkušnje kot trener prvoligaškega moštva. S Taborom je večino točk osvajal na domačem stadionu, po zmagi nad ''njegovo'' Olimpijo (2:1) pa je 25. oktobra 2020 popeljal Sežančane do zgodovinskega uspeha, saj so rdeče-črni zasedli prvo mesto na lestvici.

Češnjice, ki so prvi domači poraz doživele šele v zadnjem krogu jesenskega dela, so prvi del sezone končale na šestem mestu, navijači Tabora pa so bili lahko z delom ljubljanskega stratega v nehvaležnem obdobju, v katerem je padel sežanski klub v finančne težave, več kot zadovoljni.

Odlično pozna podmladek Olimpije

Tabor je pod vodstvom Stankovića prezimil na šestem mestu. Stanković je pustil tako dober vtis, da si ga je za novega trenerja Olimpije zaželelo vodstvo Olimpije. Poteza je do neke mere logična in pričakovana, saj je predsednik Mandarić mlademu hrvaškemu strategu Skenderju očital vključevanje premajhnega števila igralcev iz klubskega podmladka. Stanković pozna odlično mladinsko selekcijo in bi znal hitro presoditi, kateri izmed upov zeleno-belih si zasluži večjo priložnost.

Glede na osip igralcev, po koncu jesenskega dela so poleg Skenderja Stožice zapustili številni hrvaški legionarji, bo Olimpija v drugem delu sezone potrebovala pomoč mladih in svežih sil, če bo želele slediti napornemu ritmu. V dneh, ko so bili zmaji brez trenerja, je treninge Olimpije vodil Milan Anđelković, sicer nekdanji pomočnik Safeta Hadžića, nato pa trener mladinske zasedbe zmajev, kjer je nasledil prav Stankovića.

Kdo je Goran Stanković? Trenerska pot ga je popeljala tudi na Kitajsko. Foto: NK Olimpija Ljubljana Goran Stanković je v članski konkurenci pred Taborom iz Sežane vodil nižjeligaška kluba Šenčur in Brinje Grosuplje. Bil je tudi trener mladincev Slovana, Brava in Olimpije, kateri se je pridružil leta 2019, ko je zapustil Grosuplje in se podpisal pod odmeven uspeh, saj je z obetavno generacijo zmajev, v kateri je tudi nekaj igralcev, ki se že dokazujejo v Prvi ligi Telekom Slovenije, osvojil prvo mesto, s tem pa Olimpiji zagotovil nastop v mladinski ligi prvakov. Trenerske izkušnje je nabiral tudi na Kitajskem, kjer je pomagal nekdanjemu slovenskemu selektorju Tomažu Kavčiču. Kot pomočnik je deloval tudi v mladinski izbrani vrsti.

Tabor na lov za novim trenerjem

Kdo bo v spomladanskem delu Prve lige Telekom Slovenije vodil Tabor? Foto: Grega Valančič/Sportida V Stožicah se bo tako danes pokadil beli dim, saj bo Olimpija predstavila javnosti ime novega trenerja. S tem bo zapolnjena vrzel na trenerskem stolčku zmajev, v težavah pa se bo znašel Tabor, saj bo moral ''pet minut pred dvanajsto'' poiskati novega stratega. Že tretjič v dobrem letu se bo pripetilo, kako bo prvoligaški tekmec iz Sežane izmaknil trenerja, ki ima s Taborom veljavno pogodbo. To bo tudi razlog več za odškodnino, ki jo bo morala poravnati Olimpija in vsaj malce omilila finančne težave Tabora.

Predlani je tako Sežano zapustil Andrej Razdrh in se odpravil v Domžale, nato pa je Maribor na Štajersko zvabil Camoranesija, ki je nato vijolice popeljal do naslova jesenskega naslova in prvega favorita za osvojitev državnega naslova. Pred Olimpijo, ki se je v začetku leta odločila za menjavo trenerja, ima tri točke prednosti.