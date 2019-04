Vsi so jih že odpisali, a še verjame v zeleni čudež

Današnji dan prinaša na papirju obračun med najslabšim in najboljšim moštvom. Popravek, daleč najslabšim in daleč najboljšim moštvom Prve lige Telekom Slovenije. Krško gleda v hrbet vsem tekmecem, Rudar in Gorica mu kot najbližja soseda bežita z devetimi točkami, na drugi strani pa ima Maribor pred večnim rivalom Olimpijo kar okroglih deset točk razlike.

''Maribor je bodoči prvak, o tem sem prepričan. Proti njemu bomo morali nekaj narediti in dati vse od sebe. Ali bo to dovolj za dober rezultat, bomo videli po tekmi,'' pred gostovanjem verjetno najtežjega možnega tekmeca v Sloveniji v tem trenutku, vodilnega Maribora, ki se poteguje za naslov prvaka in noče izpuščati točk, razmišlja 32-letni znanec prvoligaških prizorišč Dalibor Volaš. Dvoboj se bo začel v Krškem ob 16.45.

Škoda, da ni Panadić prišel že prej

Izkušeni Primorec je v 1. SNL v 230 nastopih dosegel 90 zadetkov. Med strelce se je vpisal v dresih Kopra, Maribora, Nafte, Celja in Krškega. Foto: NK Krško Čeprav so se Krčani zasidrali na zadnjem mestu, v zadnjih sedmih krogih osvojili le dve točki in si povsem otežili pot do obstanka, izkušeni Primorec še ni vrgel puške v koruzo.

''V klubu še vedno vlada optimizem. Verjamem, da se lahko rešimo in obstanemo v ligi. Dobro treniramo, trudimo se, z novim trenerjem smo spet zadihali. Škoda, da Andrej Panadić ni prišel že prej. Z njim je v Krškem zapihal nov veter. Je človek z bogatimi izkušnjami, ki ve, kaj dela. Morala nam zagotovo ni padla. V igri je še 33 točk, tako da je še vse mogoče,'' deli podobno razmišljanje kot vodstvo kluba. Verjame, da se Krško še lahko reši, prihod novega hrvaškega trenerja Andreja Panadića, nekdanjega udeleženca SP 1990, ki so ga nogometaši odlično sprejeli, pa bi lahko prispeval velik delež k boljšim predstavam.

A za kaj več bo treba pogosteje osvajati točke, prav tako zmagovati. V Sloveniji se prvič spopada z borbo za obstanek. V Rusiji je to že izkusil, ko je z Mordovio iz Saranska zapustil elitni razred. ''V Sloveniji sem se bolj ali manj vedno boril za višja mesta. Biti zadnji zagotovo ni prijetna izkušnja. Ne bi rad videl, da bi v moji kartoteki o karieri pisalo, da sem v Sloveniji izpadel v drugo ligo,'' bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da ohrani Krško na prvoligaškem zemljevidu.

Nekaj je res narobe

Krško je na zadnjih sedmih tekmah osvojilo le dve točki. ''Saj niti ne moremo upati na čudež, če ne zmagujemo. V prvenstvu smo zmagali le trikrat. To je zagotovo premalo. Zato me zdajšnji položaj sploh ne čudi,'' se zaveda, da bo brez zmag operacija obstanek obsojena na ekspresni neuspeh.

Zadnji zadetek Daliborja Volaša v tej sezoni (8. decembra 2018 v Domžalah):

V oči bode tudi število zadetkov. Krško jih je dalo z naskokom najmanj v tekmovanju. Le 18. Volaš, nekdaj stroj za zadetke, je dosegel štiri, a so bili vsi doseženi še lani. V spomladanskem delu sploh še ni zadel v polno. ''Več stvari vpliva na to. Igra celotnega moštva, ne le napada. Očitno je res nekaj narobe. V moštvu nas ni veliko izkušenih igralcev, večina je pred tem nastopala v nižjih ligah. Doživeli smo veliko turbulenc, veliko igralcev se je menjalo, to nam zagotovo ni šlo v prid. A nimamo časa, da bi tarnali. V zadnjih 11 krogov gremo z namenom, da garamo in stisnemo do konca.''

Proti Mariboru in Gorici vsaj do štirih točk

Bolj kot jubileja stotih zadetkov v 1. SNL bi se razveselil obstanka s Krškim. Foto: Grega Valančič/Sportida V prvi ligi je dosegel že 90 zadetkov. Bi lahko kmalu dočakal jubilej in pozdravil okroglo stotico? ''Upajmo, da bom dosegel še kakšnega v tej sezoni. Bil bi zadovoljen, a smo žal ekipa, ki prihaja težko do priložnosti. Veliko bolj kot z mojim številom zadetkov pa bi bil vesel, če bi obstali v ligi. Enkrat se nam mora odpreti, o tem sem prepričan,'' ne verjame, da bo gol tekmeca začaran še dolgo.

Morda bo šlo na bolje že danes, ko bo v Krškem ob 16.45 gostoval Maribor. Se bo na tekmi potrdil zakon bivšega, saj Volaša čaka spopad s klubom, s katerim je beležil ogromne uspehe in dosegel kar 47 prvoligaških zadetkov?

Mariboru je pomagal do številnih lovorik, zdaj pa mu bo skušal prekrižati načrte v 26. krogu. Foto: Vid Ponikvar

''Gola bi se razveselil že zaradi tega, ker ga nisem dal tako dolgo. Če bo to prav proti Mariboru, bom vesel, a bi bil še bolj vesel, če bi zgrabili kakšno točko. V karieri sem že večkrat igral proti Mariboru, tako da ne pričakujem mešanih občutkov. Dal bom vse od sebe,'' obljublja boj do zadnje kapljice znoja.

Želi ostati neporažen, nato pa vse skupaj dopolniti še z nedeljskim uspehom nad Gorico. ''Na teh dveh tekmah bi morali ostati neporaženi in vsaj enkrat zmagati,'' je izpostavil nujni cilj.

Če doma ni vse v redu, se težave pokažejo drugje

V Krškem še vedno odmeva škandal s kopanjem groba. Foto: Facebook/NK Krško V zadnjih dneh je bilo v Krškem skoraj več govora o vandalskem posegu neznanih storilcev, ki se ne strinjajo z odločitvami in strategijo zdajšnjega vodstva kluba. Pred tekmo s Triglavom so prekopali del igrišča in postavili grob. Volaš ne skriva, da zaradi tega najbolj trpi nogometno ozračje v nuklearnem mestu ob reki Savi.

''To nam zagotovo ni veter v hrbet. Prisotno je v naši podzavesti, razmišljamo o tem. Če doma ni vse v redu, se potem težave pokažejo drugje. A mi smo vendarle le igralci in nimamo pravice jamrati. Niti ni časa. Čakata nas naporen april in maj, 11 tekem resnice, kam sploh sodimo. Vsi so nas že odpisali, a se ne damo. Resnično. Dobro treniramo in verjamem, da se bomo rešili,'' je poslal drzno sporočilo, s katerim je izzval najbližje tekmece, zlasti Rudar, Gorico in Triglav, da bi lahko imeli v tej sezoni še opravka z zelenimi.

Premore tudi bogate izkušnje igranja v tujini. Nogometni kruh si je služil v Rusiji, Moldaviji, Maleziji, na Madžarskem, Nizozemskem, v Albaniji in na Poljskem. Foto: Getty Images

V klubu kljub kaosu, za katerega je poskrbel spor z ND Posavje Krško, nato pa še obisk vandalov, s katerim se zdaj ukvarja policija, nemoteno delajo. Zavihali so rokave, mobilizacija je pred odločilnimi krogi, ki še ponujajo možnost obstanka, ogromna. Finančnih težav v klubu ni čutiti. ''Če lahko govorim zase, je situacija glede tega dokaj mirna.''

Maribor se znajde tudi brez Milaniča Ko je bil član Maribora, je bil vpoklican tudi v člansko izbrano vrsto. Foto: Vid Ponikvar Čeprav Maribor danes ne bo vodil kaznovani trener Darko Milanič, zaradi tega ne pričakuje bistveno lažjega dela. ''Mariborčani so že dolgo časa skupaj. Vsak ve, kaj mora delati. To ne bo težava za goste,'' napoveduje organizirano igro gostov, ki jim bo poveljeval Saša Gajser, na klopi pa bi lahko sedel tudi športni direktor Zlatko Zahović, s katerim je v preteklosti sodeloval, zdaj pa se bosta našla na nasprotnih bregovih. Gostitelji bodo pogrešali tri kaznovane igralce. Marko Zalokar, David Kovačič in Luka Volarič bodo danes le gledalci. ''Pri nas se pozna vsak manjkajoči igralec, a se ne bomo kar tako predali. Tisti, ki bo prisoten, bo odgaral svoje, v nedeljo pa še proti Gorici. Enostavno ni časa, da bi jokali,'' se zaveda, da je popravnih izpitov po katastrofalnem vstopu v spomladanski del vse manj. Sportal Gajser stopil v bran Milaniču #video

Krško je v tej sezoni zmagalo le trikrat, v 25 nastopih pa dosegli zgolj 18 zadetkov. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Če bi Krško izpadlo, bi se lahko v prihodnji drugoligaški sezoni pomerilo tudi s Koprom, nekdanjim klubom Ankarančana, ki ga po novem vodi Miran Srebrnič. ''To zna biti lepa koprska zgodba. Pogodbo s Krškim imam do konca maja, tako da bomo videli, kaj bo. Ni pa konec sveta, če bomo izpadli,'' je povedal za konec in naznanil, da se bliža konec sodelovanja s Krčani. Vprašanje je le, ali bo zapustil zelene kot prvoligaše ali drugoligaše.