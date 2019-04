Gajser stopil v bran Milaniču #video

Na prvi tekmi 25. kola je vodilni Maribor z 2:1 premagal najbolj vročo ekipo spomladanskega dela, kranjski Triglav. Priložnosti ni manjkalo in gledalci bi lahko na skoraj polnem stadionu videli tudi še kakšen gol več. O rezultatu je sicer odločil Jan Mlakar, ki se je po daljši odsotnosti vrnil v kader vijoličastih.

"Vseh 90 minut so odigrali hrabro. Odigrali smo tako, kot smo se dogovorili, nič jim nimam zameriti, lahko sem le ponosen, da treniram take fante," je bil kljub porazu zadovoljen trener Triglavanov Dejan Dončić.

Na drugi, zmagoviti strani so pogrešali zadetke. "Morali bi še večkrat zadeti, da bi tekmo nekako mirno pripeljali do konca. Nismo zadeli, nasprotnik je izenačil, tako da je sledila nervozna tekma. A po golu se je ekipa odlično odzvala. Nadaljevali smo v istem ritmu, si priigrali precej priložnosti, zadeli, lahko bi še dvakrat ali trikrat, tako da smo zadovoljni," je po tesni zmagi razmišljal pomočnik trenerja NK Maribor Saša Gajser.

"Verjemite, nič omembe vrednega ni bilo, kaj šele takega za izključitev. Lahko povem samo to, da je nogomet igra emocij, včasih kdo izreče kakšno besedo, a v tem konkretnem primeru ni bilo nič kaj takega," je o izključitvi dejal pomočnik trenerja Maribora Saša Gajser. Foto: Vid Ponikvar

Nogomet je šport čustev, a v tem primeru ni bilo nič takega

Ta je zadnje pol ure z roba igrišča vodil vijolice, saj je bil Darko Milanič že v 60. minuti izključen zaradi ugovarjanja sodniku.

Spomnimo, pri rezultatu 1:1 v 58. minuti je Luka Zahović prodiral proti vratom Triglava in v kazenskem prostoru padel. Štajerci so zahtevali prekršek in enajstmetrovko, vendar glavni sodnik Asmir Sagrković ni pokazal na belo točko. Že slabo minuto zatem so povedli in postavili končnih 2:1, Sagrković pa je kmalu zatem zaradi domnevnega dolgega jezika izključil trenerja Maribora Darka Milaniča.

Sporni trenutek, ko so Mariborčani zahtevali 11-metrovko:

"Dare ni tak človek, trener, ki bi povzročal stvari, zaradi katerih bi ga morali izključiti. Verjemite, nič omembe vrednega ni bilo, kaj šele takega za izključitev. Lahko povem samo to, da je nogomet igra emocij, včasih kdo izreče kakšno besedo, a v tem konkretnem primeru ni bilo nič kaj takega," je Gajser komentiral izključitev Milaniča in pogledal proti prihodnjim tekmam: "Moramo najti igro, kot smo jo imeli. A zmagujemo, igralci se vračajo po poškodbah, tako da pozitivno gledamo v prihodnost."

Nov obračun Mariborčane čaka že v sredo, ko bodo ob 16.45 v gosteh igrali s Krškim, Kranjčani pa bodo takrat ob 17.55 gostovali v Domžalah. To tekmo si boste lahko ogledali na Planet 2.

