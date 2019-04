Veliko priznanje za kapetana Triglava #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Majcen je daleč najzaslužnejši za to, da Triglav v drugem delu naravnost blesti.

Luka Majcen je daleč najzaslužnejši za to, da Triglav v drugem delu naravnost blesti.

Luka Majcen je prvi dobitnik priznanja za igralca meseca Prve lige Telekom Slovenije po zimskem tekmovalnem premoru. Napadalec Triglava je februarja in marca s svojimi predstavami prepričal novinarje, uredništvo NZS in obiskovalce spletne strani Prvaliga.si, ki so mu v izboru za prejemnika priznanja namenili največ svojih glasov.