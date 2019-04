Škandal v Krškem: vandali izkopali grob na stadionu

Vandali so pred nedeljsko tekmo med Krškim in Triglavom poškodovali igrišče.

Vandali so pred nedeljsko tekmo med Krškim in Triglavom poškodovali igrišče. Foto: Facebook/NK Krško

Nogometni klub Krško se je znašel v nehvaležnem položaju. Če je bil jeseni še blizu tekmecem v boju za obstanek v prvi ligi, je spomladi zbral tako malo točk, da se je njegov zaostanek za najbližjimi sosedi na razpredelnici skokovito povečal.

Vse bližje je padec v drugo ligo, zlasti po nedeljskem porazu, ko je v derbiju začelja v Krškem po velikem preobratu vse tri točke osvojil kranjski Triglav (3:1). Zanimanje občinstva je vse manjše, zadnjo tekmo je spremljalo le nekaj sto gledalcev, devetouvrščeni velenjski Rudar beži Krčanom za devet točk.

O za Omerzuja, B za Brdika

Poleg groba sta bila iztrgana transparenta navijaške skupine Nuclear Power Boys, ki sicer visita na stadionu Matije Gubca. Foto: Vid Ponikvar Da je stanje vodilnega posavskega nogometnega kluba, ki bo leta 2022 praznoval 100. rojstni dan, vse prej kot idilično, pričajo nesporazumi in nesoglasja z ND Posavje Krško. Nogometni klub Krško je konec februarja prekinil sodelovanje z njim in vzpostavil svojo mladinsko šolo. To je storil zaradi blatenja ugleda NK Krško in širjenja neresnic, kot je poudarilo vodstvo na čelu s predsednikom Zoranom Omerzujem.

Ta je postal trn v peti neznanim storilcem vandalskega dejanja, kar je nakazala tudi skopana črka O sredi igrišča. Vandali so v nedeljo pred tekmo Krškega in Triglava poleg črke O izkopali še črko B, pripadata pa vodilnima funkcionarjema kluba, predsedniku Omerzuju in športnemu direktorju Antoniju Brdiku.

Z izkopanim grobom so najverjetneje želeli poslati simbolično sporočilo, da trenutno vodstvo po njihovem mnenju klub vodi v smrt, NK Krško pa je ostro obsodil dejanje. "Obsojamo agresijo, vandalizem in napade zoper dobro ime kluba in lastnino," so dejali v krškem klubu. Pred začetkom dvoboja so morali pošteno zavihati rokave in omiliti nastalo škodo na zelenici, da je bila lahko odigrana tekma Prve lige Telekom Slovenije.

Zaradi oškodovanja občinskega premoženja ter povzročene materialne in nematerialne škode so že ukrepali na Občini Krško in v NK Krško. Dogodek, ki se je zgodil v noči na nedeljo in v katerem so neznani storilci vlomili na stadion ter poškodovali občinsko športno infrastrukturo, so prijavili policiji.

Predsednik NK Krško: Nihče ni večji od kluba

Zoran Omerzu verjame, da lahko Krško še zadrži prvoligaški status. Foto: NK Krško Čeprav se je Krško znašlo v ogromnih (tekmovalnih) težavah, vodstvo kluba pojasnjuje javnosti, da stanje vendarle ni tako slabo.

"Klub je stabilen in usmerjen v prihodnost. Ima stabilen proračun, finančno stanje se normalizira. Tekmovalni cilj je še vedno obstanek v prvi ligi, tako v mlajših selekcijah kot tudi pri članih. V klubu je nov, zaupanja vreden trener prve ekipe (Hrvat Andrej Panadić, op. p.), imamo popolno podporo pokroviteljev in nadzornega odbora, hkrati pa se zavedamo, da nihče ni večji od NK Krško," je predsednik napovedal, da bodo storilce vandalskega dejanja preganjali po sodni poti, hkrati pa se borili do zadnjega, da vendarle ohranijo status prvoligaša.

Predsednik Omerzu je dodal, da je vodja mladinske šole postal Iztok Kapušin, zagotovljena pa so tudi finančna sredstva za nemoteno delovanje mladinske šole.