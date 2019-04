Navijači drago stali Gorico, Milaniču ena tekma prepovedi

Kot je pojasnil disciplinski sodnik, so takšno kazen Gorici naložili zaradi prižiganja bakel na tribuni, žaljenja nasprotne ekipe in navijačev, izražanja in spodbujanja sovraštva oziroma nestrpnosti, vdora navijačev na igrišče, povzročitve prekinitve tekme, metanja bakel med gostujoče navijače in predkaznovanosti.

Obenem je disciplinski sodnik Gorici izrekel še pogojno kazen do konca sezone 2018/19 z grožnjo o igranju ene tekme brez gledalcev, če se ponovi izražanje sovraštva in nestrpnosti ter nasilje s strani navijačev.

Drugi akter te tekme Mura je dobil 550 evrov kazni zaradi žaljivega vzklikanja nasprotni ekipi in njenim navijačem.

Trener Maribora Darko Milanič, ki je bil izključen v Kranju na tekmi s Triglavom, je zaradi nešportnega vedenja ob protestiranju zoper sodniško odločitev dobil eno tekmo prepovedi vodenja ekipe.

Ljubljanska Olimpija pa je dobila ukor zaradi neupoštevanja protokola pred začetkom tekme z velenjskim Rudarjem.

Zadnjo kazen so dobili Celjani, zaradi rumenih kartonov na tekmi proti Domžalam bodo odšteli 300 evrov.