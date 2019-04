Koprčani proti prvi ligi z legendo Gorice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski tretjeligaš FC Koper ima novega trenerja. Predsednik Ante Guberac je vodenje ekipe zaupal prekaljenemu trenerskemu mačku Miranu Srebrniču, sicer nekdanjemu legendarnemu igralcu in trenerju Gorice, ki jo je treniral skoraj do konca lanskega decembra, nato pa so se poti razšle.

Srebrnič je zdaj sprejel nov izziv, in sicer v klubu, ki si želi hitre vrnitve v prvo slovensko ligo. Popoldan je že opravil prvi trening z novimi varovanci, več informacij o sodelovanju pa bosta strani predstavili sredi tedna. Srebrnič je na trenerskem stolčku zamenjal Novico Nikčeviča.

Primorci so po 20 odigranih krogih (17 zmag, remi, dva poraza) na prvem mestu 3. slovenske lige Zahod. Pred drugim Tolminom imajo sedem točk prednosti, pred njimi pa je še osem tekem.

