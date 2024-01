Celjani kopičijo nekdanje zmaje, Olimpija prečrtala Nukića in "zagrozila" najboljšemu strelcu

V boju za naslov kaže najbolje nogometašem Celja. Izbranci Damirja Krznarja imajo kar deset točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Olimpijo, v zimskem pripravljalnem obdobju pa ničesar ne prepuščajo naključju, ampak krepijo ekipo. Zdaj so vrgli trnek še na Luko Menala, starega znanca 1. SNL, ki je pred leti navduševal v dresu zmajev. Nove napadalce pa išče tudi Olimpija. Mustafa Nukić je namreč že odigral svoje za zmaje, obstaja pa tudi verjetnost, da bi podobna usoda doletela še najboljšega strelca 1. SNL Ruija Pedra. Če ne bo izkazal pripadnosti Olimpiji in podaljšal pogodbo, Zoran Zeljković nanj ne bo več računal.

V Celju ne manjka obrazov, ki jih zelo dobro poznajo ljubitelji nogometa v Ljubljani. Lani je iz Olimpije prišel Mario Kvesić. Želel se je pridružiti trenerju Albertu Rieri, ki pa ga ni vodil dolgo, saj je sredi jesenskega dela odšel v Francijo. Zamikalo ga je dokazovanje v kakovostnejšem tekmovanju kot je 1. SNL, kjer pa mu zaenkrat z Bordeauxom, kjer vodi tudi Žana Vipotnika, ne gre najbolje.

Španca Alberta Riero je na celjskem trenerskem položaju nasledil Hrvat Damir Krznar. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Celjane je zapustil na vodilnem položaju, njegov naslednik Damir Krznar pa je nadaljeval z odličnimi rezultati. Grofi so si priigrali veliko prednost. Spomladi želijo ostati na vrhu in drugič v klubski zgodovini, drugič v zadnjih štirih letih, osvojiti naslov državnega prvaka. Celjani se pozimi tudi krepijo. Veliko okrepitev bo že tako predstavljala vrnitev Aljoše Matka, ki je po odmevnih predstavah, s katerimi si je prislužil tudi poziv Matjaža Keka, zaradi hude poškodbe moral za dalj časa pozabiti na zelenice. Prišlo je kar nekaj zimskih novincev. 26-letni napadalec Nigerijec Sunday Adetunji, dve leti starejši krilni napadalec iz Jamajke Rolando Aarons, iz Olimpije, kjer se ni vklapljal v novo filozofijo pomlajene Olimpije, ki jo je v torek na novinarski konferenci razkril športni direktor Goran Boromisa, pa je prišel izkušeni branilec Aljaž Krefl.

Velika želja Krznarja

Luka Menalo pozna dobro slovenska prvoligaška prizorišča. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Celjani pa se pri tem ne želijo ustaviti. V knežje mesto želijo zvabiti še enega nekdanjega zmaja. To je Luka Menalo. Pri Olimpiji je v sezoni 2019/20 spadal med najboljše igralce 1. SNL, le ''milimetri'' so ga delili od državnega naslova, katerega so zmaji zapravili prav v zadnjem krogu in to ravno na stadionu Z'dežele. Tisto tekmo je Menalo spremljal s tribun.

Po velikem razočaranju, Olimpija je po remiju (2:2) ostala brez naslova in končala sezono zgolj na tretjem mestu, se je vrnil na Hrvaško. Zagrebški Dinamo ga je še naprej posojal, tako je zaigral tudi za Rijeko in to ravno v obdobju, ko jo je vodil Simon Rožman. Ko se je vrnil v Zagreb, je izgubil stik z udarno enajsterico. Ne dobiva veliko priložnosti, tudi zdajšnji trener Sergej Jakirović se po poročanju hrvaškega Indexa strinja s tem, da bi lahko odšel drugam. Tu pa vstopi Damir Krznar. Odlično pozna Menala, z njim je že sodeloval pri Dinamu, zdaj pa bi bil še kako zadovoljen, če bi lahko občasnega reprezentanta Bosne in Hercegovine, sicer rojenega pred 27 leti v Splitu, pripeljal v Celje.

Sergej Jakirović, ki je pred leti v 1. SNL vodil Maribor, se je pri zagrebškemu Dinamu "odrekel" Luke Menala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Menalo z Dinamom sploh ni odpotoval na priprave v Rovinj. Jakirović je, zanimivo, na Istro odpeljal tudi nadarjenega 16-letnega Slovenca Svena Šunto, za izkušenega krilnega napadalca, ki je navijače Olimpije pred leti navduševal z drznimi preigravanji in hitrostjo, pa se ni našel prostor na avtobusu.

Luka Menalo je od leta 2018 nogometaš zagrebškega Dinama. Foto: www.alesfevzer.com Če bosta Celje in zagrebški Dinamo dosegla dogovor, bi lahko v soboto sledil zanimiv prizor. Takrat se bosta jesenski prvak 1. SNL in najtrofejnejši hrvaški klub pomerila v prijateljskem obračunu, Menalo pa bi lahko prvič oblekel celjski dres in se v Rovinju pomeril proti nekdanjim soigralcem.

Omenja se možnost, da bi Menalo prvič po letu 2018 povsem prekinil sodelovanje z Dinamom in se Celjanom pridružil kot polnopravni igralec. Celjani bi tako lahko še dodatno okrepili že tako kakovosten napad.

Mustafa Nukić že odigral svoje

Mustafa Nukić je v jesenskem delu 1. SNL dosegel štiri zadetke za Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Najbližji zasledovalci, branilec naslova Olimpija, razmišljajo o podobnem. Iščejo napadalce, ki bi zaostrili konkurenco v močno zdesetkanem in prevetrenem napadu, v katerem za zdaj ni več prvega in tretjega strelca kluba. Po zadnjih dogodkih je že jasno, da v nadaljevanju sezone v napadu zmajev ne bo več zaigral Mustafa Nukić. Ljubljenec navijačev je pred davnimi leti prišel v Ljubljano kot otrok begunec. V življenju mu ni bilo postlano z rožicami, preskočil je mnoge zahtevne ovire.

V nogometu je hitro vzljubil zmaje in ustvaril čustveno vez z privrženci, pri 32 letih pa po razmišljanju športnega direktorja Olimpije ne spada več med tiste igralce, na katere bi želeli zeleno-beli razmišljati. ''Glede usode Mustafe Nukića. Iščemo igralce stare med devetnajstim in štiriindvajsetim letom, da jih lahko nato prodamo. Mustafa se ne bo vrnil v ekipo. Ni težaven kot oseba, ampak odkar je pred letom in pol podpisal pogodbo, se je klubska filozofija spremenila. To smo povedali že večkrat. Ni slab igralec, a iščemo druge rešitve. Tako je bilo tudi z Aljažem Kreflom. Mlada ekipa, z dvema ali tremi izkušenejšimi nogometaši kot je Agustin Doffo,'' pojasnjuje Boromisa.

Če Rui Pedro ne bo izkazal pripadnosti Olimpiji, ne bo igral

Rui Pedro je edini nogometaš, ki je v jesenskem delu 1. SNL dosegel dvomestno število zadetkov (10). Foto: www.alesfevzer.com Zanimivo pa je, da bi lahko Olimpija v nadaljevanje sezone, od katerega pričakuje veliko, trener Zoran Zeljković je v to prepričan tudi zaradi tega, ker klub ne bo imel več vzporednih evropskih dokazovanj, ki so nogometašem jeseni jemali ogromno moči ih zbranosti, krenili brez najboljšega strelca tekmovanja. Rui Pedro Da Silva E Sousa je edini nogometaš, ki je jeseni dosegel dvomestno število v 1. SNL (10). Je prvi strelec, čeprav niti ne igra povsem v konici napada. Je zelo spoštovan v ligi, a ga pogodba z Olimpijo veže le še do konca sezone. Zmaji želijo z njim zaslužiti, saj igralca s tako dobro statistiko spremlja visoka vrednost na tržišču. Transfermarkt ga denimo ceni na 800 tisoč evrov.

''Rui Pedro ne bo odšel za sto ali dvesto tisoč evrov. Ne bo. Želimo pokazati, da smo resen klub. In dokler ne izkaže pripadnosti, ne bo igral. Nekaj smo se naučili iz primerov v preteklosti. Osebno sem se odpravil tudi na Portugalsko. Naj povem, da je po evropski tekmi s Slovanom Rui bil za to, da ostane, a se je moral najprej pogovoriti z agentom in mamo. Ko je pred dnevi prišel na priprave, pa nam je njegov zastopnik poslal ponudbo, ki je za nas nerealna. Pogovarjamo se. Zadeva ni zaključena, smo pa želeli v priprave stopiti s čisto situacijo. Da točno vemo, kdo je na voljo. Kot klub ne bomo pustili dirigiranje ostalim,'' pojasnjuje Boromisa.

Treningom članske ekipe so priključeni 16-letni Mateo Ačimović, 18-letni Matej Dvoršak in 19-letni Marko Ristić!



Goran Boromisa: “Dvoršak je odličen bočni nogometaš, Ačimović velja za nesporni talent, Ristić pa predstavlja ustrezno zamenjavo za Ratnika.”https://t.co/XvJMHM4jkr pic.twitter.com/UDP45fH2Md — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 10, 2024

Olimpija, ki je treningom članske ekipe priključila tudi tri mlada imena, bo prvo prijateljsko tekmo v letu 2024 odigrala v soboto. Foto: www.alesfevzer.com

Portugalec je star 25 let. Je nekdanji up Porta, za katerega je kot najstnik zaigral v ligi prvakov. Olimpiji se je pridružil leta 2022, če pa v prihodnje ne bo našel skupnega jezika in podaljšal pogodbo z Olimpijo, trener Zeljković nanj ne bo računal. Luknjo v napadu, kar se tiče zadetkov, Rui Pedro in Nukić sta jeseni dosegla 14 od skupno 38 zadetkov Olimpije, bo tako moral zapolniti nekdo drug. Olimpija si želi, da bi kandidata našla čimprej. Prvo tekmo bo sicer odigrala v soboto na Kodeljevem proti hrvaškemu drugoligašu Jarunu, glavnino zimskih priprav pa podobno kot Celje opravila v Turčiji.