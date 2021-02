Branilec Maribora prepričan: Prvenstvo se bo še dobro zakuhalo #video

Pred petimi leti prvak Slovenije z Olimpijo, to sezono nogometaš, ki ga v svojih vrstah najbolj pogreša Maribor. To je Ljubljančan Nemanja Mitrović, ki okreva po novembrski poškodbi kolena. V pogovoru za Planet TV je bil odkrit in neposreden: Če bomo še naprej dobivali toliko golov, ne bomo prvaki. V Ljudskem vrtu ga je obiskal Matej Podgoršek.

Nemanja Mitrović ima tri mesece in pol po poškodbi in operaciji kolena dobre novice. "Po sami vadbi nisem imel nobene reakcije. Koleno ne zateka. Vse poteka res brezhibno. Nobenih težav od samega začetka, od same operacije," razlaga branilec Maribora Nemanja Mitrović.

Strahu pri vajah ni več. Noge sicer še ne more povsem skrčiti. "Delamo malo z žogo že na igrišču. Tudi tekaško gre na bolje, tečem v krogu ali pa delam neke distance. Počasi začenjam tudi s poskoki," razlaga in ne skriva želje, da se na tekme vrne z začetkom naslednje sezone. "Moramo biti previdni, da nas to ne odnese v neko napačno smer, da ne bomo prehitevali," je previden Mitrović.

Nemanja Mitrović okreva po poškodbi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Čudno in težko leto

Tudi pred poškodbo je imel za sabo leto, ki bi ga najraje izpustil. "Od epidemije, potem je v klubu sledilo menjavanje trenerjev, direktorjev. Potem so bile tu prazne tribune, to obdobje pa še kar traja. Pa smo igrali, pa potem spet nismo. Ves čas je bilo nekaj. Res čudno in težko leto," priznava Mitrović, ki je imel vmes nekaj izvrstnih tekem, zabil je tudi pet golov.

"Sem vztrajen, borben in samozavesten in moram iti čez to," pravi in priznava, da mu je najtežje, ko se zgodi poraz, kakršen je bil sobotni s Celjem. "Bil sem na tribuni. Težje je spremljati tekmo kot gledalec, kot pa da igraš na igrišču. Upam, da se bom čim prej vrnil, da bom lahko pomagal naši ekipi," pravi Mitrović.

Maribor bo v soboto igral z Olimpijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Prejemajo preveč golov

Mariborčani so sicer zabili največ golov (46), a so jih dobili kar 28. "Prevelika vsota golov, to je za nekaj več oziroma za naslov prvaka preveč," je prepričan Mitrović. Mariborčani sicer poleg njega v obrambi pogrešajo še Klinarja in Milca. "Mislim, da se bo prvenstvo do reprezentančne pavze dobro zakuhalo," pravi Mitrović, ki je prepričan, da je čas, da po treh letih in treh mesecih Maribor doma spet zmaga derbi. "Olimpija zadnje tekme izgleda res dobro. Tudi okrepila se je dobro. Ampak mi moramo gledati predvsem sebe oziroma iskati svoje napake in dobre strani," je še prepričan Mitrović.

Večni derbi v Ljudskem vrtu se bo v soboto na Planetu začel ob 17. uri.

