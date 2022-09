Neverjetna drama v Mariboru in novo razočaranje vijolic

V obdobju, ko se dežela na sončni strani Alp predaja košarkarski in odbojkarski evforiji, se najboljši slovenski nogometni klubi potegujejo za točke v 8. krogu. Prvak Maribor je v razburljivem srečanju v Ljudskem vrtu remiziral s Taborom (2:2), vodilna Olimpija bo rekordno osmo zaporedno zmago lovila v nedeljo proti Domžalam, v ponedeljek pa se bosta udarila Radomlje in Bravo. Gorica in Mura sta se v petek razšli brez golov, Celje pa je v gosteh prekrižalo načrte Kopru in se utrdilo na tretjem mestu.

''Verjamem, da smo se z zmago v Murski Soboti otresli psihološke blokade,'' je pred sobotnim srečanjem sporočil najboljši strelec vijolic Roko Baturina. Mariborčani so z zmago v Prekmurju prekinili niz kar devetih tekem brez zmage, s katerim so izenačili 27 let star klubski rekord v obdobju državne samostojnosti. Uspeh na Fazaneriji so želeli nadgraditi z domačo zmago nad Taborom. S tem bi sploh prvič v tej sezoni povezali dve zaporedni zmagi. Načrti izbrancev Damirja Krznarja, ki je ob začetku sodelovanja z vijolicami pri igralcih pogrešal več poguma in drznosti, pa se niso uresničili. Tabor jih je pod vodstvom Dušana Kosića spravil v zagato.

Prvi polčas je dobil z 1:0, ko je branilec iz Slonokoščene obale Denis Kouao spretno in atraktivno kaznoval nezbranost mariborske obrambe, ko pa je mladi Jakoslav Stanković, v tej sezoni najboljši strelec Tabora, v 62. minuti povišal prednost češnjic na 2:0, so se Mariborčani pred 2.500 gledalci v Ljudskem vrtu znašli v hudih težavah. Podprti z glasnim navijanjem Viol so se gostitelji le vrnili v igro. Kapetan Rok Kronaveter je le dve minuti po zadetku Stankovića, ta je v tej sezoni zadel v polno kar štirikrat, znižal na 1:2, nato pa se je začela drama. Kronaveter je v 87. minuti ponovno zatresle mrežo gostov, a njegovo veselje ni trajalo dolgo. Sodnik Dejan Balažic je po posredovanju VAR zaradi nedovoljenega položaja razveljavil gol. Ostalo je pri 1:2, nato pa so slovenski prvaki le dočakali izenačenje. Po podaji Kronavetra ga je v drugi minuti sodnikovega podaljška priboril Jan Repas.

S tem pa še ni bilo konec razburljivih dogodkov. Tabor je že v naslednjem napadu zatresel mrežo, a je bil zadetek upravičeno zaradi nedovoljenega položaja razveljavljen. Maribor je v izdihljajih srečanja napadal popoln preobrat, a mu ni uspelo. Ostalo je pri 2:2, po tem rezultatu pa obe ekipi ostajata v spodnji polovici razpredelnice. Sežančane je tako le nekaj minut delilo od zgodovinske prve zmage v Ljudskem vrtu.

Veselje za novinca Popovića in Celjane na Bonifiki

Charles Chukwubuikem Ikwuemesi je bil osrednji junak Celja na Bonifiki. Foto: Grega Valančič/Sportida Na drugi petkovi tekmi je Celje prizadejalo zaušnico Kopru, ki je na domačem stadionu zabeležil tretji poraz v tej sezoni. Celjani so slavili z 2:0, kot prvi je v 29. minuti po asistenci Grigorija Morozova z glavo v polno meril Chukwubuikem Ikwuemesi, v 41. minuti pa je prednost podvojil Nene Bi Junior Gbamble. V sodniškem dodatku je drugi rumeni karton in posledično rdečega dobil Ivan Božić, a to ni več posebej vplivalo na igro.

Štajerci so tako vzeli skalp pokalnemu prvaku ter se mu na tretjem mestu na lestvici približali na dve točki. Zdaj jih imajo 13, Koper je pri 15, vodilna Olimpija pa je pri 21, ob tem pa ima še tekmo v dobrem.

Celjani so sicer z zvenečo okrepitvijo v zaključku prestopnega roka osvežili svoj igralni kader. V knežje mesto se je vrnil občasni reprezentant Denis Popović, v zvezni vrsti pa je zmanjkalo mest za Tamarja Svetlina (Bravo) in Maja Roriča (prekinitev sodelovanja). Popović je debitiral prav na stadionu, kjer si je pred desetletjem služil kruh.

Brez golov v Novi Gorici

Matko Obradović je v Novi Gorici ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Grega Valančič/Sportida Po koncu prestopnega roka, ki je v zadnjih dneh poskrbel še za nekaj sprememb, se deset slovenskih prvoligaških klubov predstavlja v 8. krogu. Kot prvi so se za točke udarili nogometaši Gorice in Mure. Vrtnice so v sezono vstopile izjemno, z zmago nad Bravom, nato pa v šestih krogih osvojile le še eno točko, kar jih je pahnilo na zadnje mesto. Izbranci Mirana Srebrniča bodo tam tudi po koncu kroga, saj remi brez zadetkov ni zadostoval, da bi prehiteli Tabor ali Bravo.

Srebrničevi četi znova ni uspelo zadeti, strelska suša tako traja že več kot 370 minut. A na tekmi, ki ni postregla s posebej lepo predstav, manjkalo je pravih priložnosti, niso zadeli niti gostje, ki so v Novo Gorico prišli kot moštvo z drugo najslabšo obrambo (prejeli so že 12 golov). Za Muro je to že četrti remi na osmih tekmah, po katerem ostaja v zgornjem delu lestvice z desetimi točkami-

Bo Riera dopolnil zbirko in prelisičil tudi Rožmana?

Simon Rožman lahko postane prvi trener v tej sezoni, ki je ostal neporažen proti Albertu Rieri. Damirju Čontali z Muro (0:2), Dušanu Kosiću s Taborom (0:1), Dejanu Grabiću z Bravom (0:1), Radovanu Karanoviću z Mariborom (0:2), Miranu Srebrniču z Gorico (0:2), Zoranu Zeljkoviću s Koprom (0:2) in Nerminu Bašiću z Radomljami (1:2) ni uspelo. Foto: Vid Ponikvar Tudi v nedeljo bo odigrana le ena tekma. V večernih urah se bosta pod žarometi pomerila vodilna Olimpija in nepredvidljive Domžale. Obeta se trenerski spopad mladih strategov, 40-letnega Španca Alberta Riere in leto dni mlajšega Simona Rožmana, ki posvečata ogromno pozornost analizi tekmecev. Riera se je podpisal pod klubski rekord, saj je kot prvi v več kot 100-letni zgodovini ljubljanskega kluba odprl sezono s kar sedmimi zaporednimi zmagami.

Še več, na uvodnih šestih sploh ni prejel zadetka, ko pa je vrata zmajev zaradi poškodbe dlančnice zapustil Matevž Vidovšek, se je prvič zatresla mreža na zadnji tekmi proti Radomljam. A ne iz igre. Denis Pintol je bil premagan po strelu z bele točke. Nekdanji vratar Primorja bo med vratnicama vodilnega slovenskega kluba tudi v nedeljo, ko bo imel na derbiju Ljubljanske kotline opravka z Domžalčani, pri katerih v napadu izstopata hrvaška novinca Ivan Durdov in Franko Kovačević, zadnji dan prestopnega roka pa se jima je pridružil še mlajši rojak Bartol Barišić.

Olimpija se je v sredo zahvalila Marinu Pilju, ki je zapustil zmajevo gnezdo. Ljubljanski klub dosega imenitne rezultate, po katerih je načrt Riere in sodelavcev, da popelje Olimpijo do naslova, vedno bolj uresničljiv, za piko na i zeleno-beli rapsodiji v 1. SNL bi si nogometaši zaslužili še večji obisk. Zadnjo tekmo, ko je v Stožicah gostovalo Radomlje, je po uradnih podatkih 1. SNL spremljalo 1.500 gledalcev.

V sredo sta se močno okrepila, v ponedeljek ju čaka bitka

Uroš Korun se vrača na slovenske prvoligaške zelenice. Foto: Grega Valančič/Sportida Osmi krog bo potekal vse do ponedeljka. Končal se bo v Domžalah, kjer velja pričakovati nepredvidljivo srečanje. Radomljani so po odličnem začetku sezone močno popustili. Odkar se je poškodoval Ivan Čalušić, so na zadnjih štirih tekmah osvojili le dve točki in izpadli iz zgornje polovice razpredelnice. Vseeno pa so razlike na sredini lestvice minimalne, tako da bi že v primeru nove domače zmage bistveno izboljšali položaj. Po zadnjih okrepitvah, iz Murske Sobote je prišel Samsondin Ouro, pridružil pa se je tudi nekdanji slovenski reprezentant Uroš Korun, v Radomljah pričakujejo dvig rezultatske krivulje.

Podobno pa velja tudi za Bravo. Šiškarji so se v uvodnih krogih mučili z (ne)učinkovitostjo napada. Največkrat so izgubljali z 0:1, zapravljali priložnosti za točke, na lestvici pa padli na zadnje mesto. Ko je vrag vzel šalo, so izbranci Dejana Grabića vrnili nasmeh na lice dolgoletnega trenerja. V Sežani so s 4:0 nadigrali Tabor in si povrnili samozavest. Ko sta zadnji dan prestopnega roka prišla še David Flakus Bosilj in Tamar Svetlin, zadovoljstvu v vrstah mladega ljubljanskega kluba ni bilo videti konca. Bravo je prepričan, da bi lahko s tem kadrom izpolnil osnovni cilj, obstanek v ligi, morda pa še kaj več. In dokazal, da lahko postane samozadosten prvoligaš.

1. SNL, 8. krog: Petek, 2. september:

Gorica : Mura 0:0 Koper : Celje 0:2 (0:2)

Ikwuemesi 29., Gbamble 41. R.K.: Božić 90.+2/Celje Sobota, 3. september:

Maribor : Tabor 2:2 (0:1)

Kronaveter 66., Repas 90.+2; Kouao 36., Stanković 64. Nedelja, 4. september:

20.15 Olimpija - Domžale Ponedeljek, 5. september:

17.30 Radomlje - Bravo