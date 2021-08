Celjani prekinili skromno serijo in vknjižili drugo zmago

Slovenski prvoligaški klubi igrajo še tekme 7. kroga, nato pa jih (z izjemo Mure in Radomelj, ki bosta 3. septembra odigrala še 30 minut prekinjenega dvoboja) čaka reprezentančni premor. Na uvodni tekmi kroga so Celjani prekinili krizno obdobje, za drugo zmago sezone so z 2:0 premagali Radomljane, ki so nanizali tretji poraz. Vodilni Koper bo v soboto gostoval v Sežani, najbližji zasledovalec Bravo, ki podobno kot kanarčki v tej sezoni še ni izgubil, pa se bo mudil v Mariboru. Nedelja ponuja spopad Domžal z "evropsko" Muro, Olimpija pa bo pričakala ranjeni Aluminij.

Nogometaši iz knežjega mesta so po zgolj točki na zadnjih štirih tekmah tokrat kljub oslabljeni postavi - igrali so brez Mića Kuzmanovića, Tamarja Svetlina, Žana Benedičiča in Denisa Marandicija, pogrešali pa so tudi kaznovanega trenerja Agrona Šaljo, prišli do druge zmage v sezoni, s katero so se vsaj začasno rešili predzadnjega mesta na prvenstveni razpredelnici.

Celjane je z drugim prvenstvenim zadetkom sezone v vodstvo v 26. minuti popeljal Ivan Božić, končnih 2:0 pa je s prvencem postavil Tjaš Begić.

Koprčani branijo vodilni položaj

Taboru se ponuja priložnost, da kot prvi v tej sezoni premaga Koper. Foto: Vid Ponikvar Pod vodstvom Zorana Zeljkovića še vedno neporažen (in vodilni) Koper bo skušal pozitivno energijo, posledico izjemnega dosežka, štirih zaporednih zmag nad vsemi slovenskimi prvaki v zadnjem desetletju (drug za drugim so predajo podpisali Mura, Celje, Olimpija in Maribor), izkoristiti za nov podvig na Krasu. V primorskem obračunu bo v soboto ob 17. uri gostoval pri češnjicah, kjer bi lahko domači obrambi največ težav povzročala hitronogi Kaheem Parris in Maks Barišič.

Nekdanjega reprezentančnega vratarja Jana Koprivca bi lahko čakalo veliko dela. Ko sta se primorska soseda nazadnje pomerila za prvoligaške točke na Krasu, sta se mreži 19. decembra 2020 zatresli kar sedemkrat, Koprčani pa so zmagali s 4:3. Od takrat se je marsikaj spremenilo, saj sta takrat vodila ekipi Goran Stanković in Miran Srebrnič.

Neporaženi Ljubljančani v Ljudskem vrtu

Mariborčani želijo v soboto izkoristiti prednost domačega igrišča. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sobotni večer prinaša spopad med Mariborom in Bravom. Vijolice so po porazu v Kopru prepustile vodilni položaj kanarčkom, prehitel pa jih je tudi mladi ljubljanski klub, ki pod taktirko Dejana Grabića kljub kadrovski prevetritvi v poletnem prestopnem roku dosega izjemne rezultate in je še vedno neporažen. Pri Mariboru, ki je pred dnevi sklenil sodelovanje z mladim Francozom Malikom Selloukijem, pred polovico leta strelcem zadetka na tekmi francoskega prvenstva med Nico in Marseillom, bo manjkal kaznovani Marko Alvir, trener Simon Rožman pa bo prav gotovo pogrešal v ekipi izkušnje poškodovanega Aleksa Pihlerja.

"Bravo je uspešno stopil v sezono, igrajo v prepoznavnem sistemu, imajo mehanizme, ki so utečeni. Prejeli so le dva zadetka, ne puščajo veliko prostora za nevarne akcije, se pa med pripravami na tekmo osredotočamo nase in na svoja načela v igri. Verjamem, da lahko pred našimi navijači ponovimo predstave, ki smo jih tukaj že prikazovali, in z dobro igro pridemo do želenega rezultata," je mladi strateg popihal na dušo Ljubljančanom, hkrati pa napovedal, kako Maribor na sobotnem spopadu zanima le zmaga. "Moramo prebiti njihov blok," dodaja Blaž Vrhovec, ki je pred dnevi postal drugič očka, tako da vstopa v dvoboj s tekmecem iz njegovega rojstnega mesta s posebno motivacijo.

Igor Vekić odlično pozna Ljudski vrt. Letos je na njem nastopil tudi na evropskem prvenstvu do 21 let. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pri gostih, ki se lahko pohvalijo z edinim nogometašem iz 1. SNL na najnovejšem Kekovem seznamu, to je vratar Igor Vekić, želijo nadaljevati pozitiven trend, v katerem izstopa granitna obramba, v napadu pa je najbolj nevaren mladi Istran Loren Maružin. Zanimivo je, da imajo Mariborčani več težav z Bravom doma kot pa v Ljubljani, kjer so dobili vsa štiri gostovanja. Vijolice še pomnijo boleč poraz v Ljudskem vrtu (1:2), bilo je 7. marca 2020, po katerem so sledile spremembe epskih razsežnosti za mariborski klub. Najprej je namreč odšel Darko Milanič, le nekaj dni pozneje pa še Zlatko Zahović.

Prvaki po Gradcu v Domžale

Domžalčani so v sredo proti Olimpiji pustili bled vtis. Foto: Nik Moder/Sportida Nedelja prinaša dve tekmi v Ljubljanski kotlini. Najprej se bosta ob 17. uri spopadla Domžale in Mura. Obe ekipi sta imeli naporno sredino tedna, rumena družina se ni proslavila z igro na prestavljeni tekmi 1. kroga proti Olimpiji in izgubila skoraj brez izstreljenega naboja (0:2), črno-beli pa so v četrtek odigrali že osmo kvalifikacijsko evropsko tekmo v sezoni, ki bo v klubski zgodovini zapisana z zlatimi črkami, saj bodo v Evropi vztrajali vsaj do zime!

Za še boljšo voljo potrebujejo izbranci Anteja Šimundže, med njimi nekaj časa ne bo poškodovanega Luke Bobičanca, več točk iz domačega prvenstva. Če bi v nedeljo prekrižali načrte Domžalam, nato pa 3. septembra ugnali še Radomljane, bi si močno izboljšali položaj na lestvici in se vključili v boj za vrh. Tam pa bi se radi videli tudi Domžalčani, a bodo morali podobno kot Prekmurci začeli nizati zmage v 1. SNL, drugače se bodo težko približali najboljšim.

Olimpija dobila zagon, Aluminij pa Đerleka

Lahko Nejc Vidmar še drugič zapored ohrani mrežo nedotaknjeno? Foto: Nik Moder/Sportida V nedeljo zvečer bosta za sklepno dejanje 7. kroga poskrbela Olimpija in Aluminij. Kidričani so znali zmajem v Stožicah že večkrat pokazati zobe. Tokrat bodo še posebej motivirani, saj jim v tej sezoni, čeprav si skoraj na vsaki tekmi priigrajo več zelo zrelih priložnosti, še ni uspelo zmagati. Ekipo je okrepil povratnik Armin Đerlek, bodo pa imeli Štajerci silovite težave, če se bo uresničila napoved Mustafe Nukića, najboljšega podajalca prejšnje sezone 1. SNL in velikega navijača Olimpije, ki se mu je s prihodom iz Brava uresničila velika želja.

Strelec drugega zadetka za zmaje v Domžalah, kjer je zapravil kar nekaj priložnosti, nato pa le dosegel prvenec za zmaje v prvi ligi, je prepričan, da bo dobra igra zeleno-belih v drugem polčasu v Domžalah dala ekipi nov zagon. "Upam, da se je zdaj začel pozitiven cikel in da bomo z vsakim obračunom rasli," sporoča izkušeni napadalec Ljubljančanov, ki želi oditi na reprezentančni premor, da bo izčrpani zasedbi zmajev zaradi vzporednih nastopov v Evropi še kako koristil, z novimi tremi točkami.

1. SNL, 7. krog: Petek, 27. avgust:

Celje : Radomlje 2:0 (1:0)

Božič 26., Begić 76. Sobota, 28. avgust:

17.00 Tabor - Koper

20.15 Maribor - Bravo Nedelja, 29. avgust:

17.00 Domžale - Mura

20.15 Olimpija - Aluminij