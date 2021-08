Mura prvič po velikem slavju, konec črnega niza Celja?

Slovenske nogometne prvoligaše čakajo konec tedna izzivi petega kroga. Zvečer se bosta udarila Celje in Aluminij, v soboto bo vodilni Maribor pričakal Tabor, Domžalčani, ki bodo nastopili prvič po izpadu v Evropi, pa bodo gostili Bravo. Nedelja se bo začela v Murski Soboti, kjer bodo branilci naslova, ki so si v četrtek z zmago v Litvi podaljšali evropsko sezono do zime, lovili sploh prvo zmago v 1. SNL, v večernem derbiju pa se bosta udarila še neporažena Olimpija in Koper. Tudi zmaje čaka podobno kot Domžalčane prvi nastop po izpadu iz Evrope.

Prvoligaška karavana se bo najprej ustavila v Celju. Izbranci Agrona Šalje v tej sezoni na domačem igrišču doživljajo zgolj razočaranja. Čeprav so v poletnem prestopnem roku pripeljali kar nekaj zanimivih okrepitev, klubsko vodstvo pa je postavilo visoke cilje in napovedovalo dobre rezultate, se je Celjanom proti Mariboru in Kopru doma zalomilo. Zdaj prihajajo Kidričani, sosedi na lestvici, ki podobno kot Celjani ne morejo biti zadovoljni s točkovnim izkupičkom v tej sezoni. Dvoboj bo potekal pod žarometi, začel se bo ob 20.15.

Maribor želi zadržati vodilni položaj

Martin Kramarič se je izkazal proti Celjanom. Bo uspešen tudi v Domžalah? Foto: Vid Ponikvar Sobota prinaša dva dvoboja. Rumena družina bo brez kaznovanega kapetana Senijada Ibričića ob 17. uri iskala pot do prve prvenstvene zmage v tej sezoni. Domžalčani bodo skušali kot prvi v tej sezoni premagati Bravo, ki ga je med tednom zapustil David Brekalo. Kariero bo nadaljeval na Norveškem, kar je dobra novica za domžalski napad. V napadu mladega ljubljanskega kluba ne bo kaznovanega Gregorja Bajdeta, ki je bil na zadnji tekmi, na debiju za Šiškarje v 1. SNL, izključen že po 15 minutah. Bo tudi tokrat zablestel Martin Kramarič, ki jo je nazadnje zagodel Celjanom z dvema zadetkoma?

Večer prinaša obračun med vodilnim Mariborom in Taborom, ki se po porazu z Olimpijo nahaja na sredini lestvice. Vijolice, ki so v zadnjih dneh izgubile kar tri nogometaše (Aljoša Matko je odšel na Švedsko, Amir Dervišević in Špiro Peričić pa sta zapustila kluba), želijo ostati na vodilnem položaju.

Maribor želi ohraniti vodilni položaj na domačem prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bo trener Simon Rožman poslal v ogenj od prve minute tudi Francoza Antoina Makoumbouja, ki se je na Štajersko preselil prav iz Sežane? Gostje prihajajo v Ljudski vrt s povratnikom Rodriguejem Bongonguijem, ki je v sezoni 2019/20 že povzročal težave Mariborčanom.

Mura po prvo zmago, derbi neporaženih v Stožicah

Mura si je v četrtek podaljšala evropsko sezono vsaj do zime in si napolnila blagajno. Foto: Sportida Branilci naslova iz Murske Sobote so v novo sezono vstopili z delnim zadovoljstvom. V Evropi so si resda že zagotovili igranje vsaj do zime, z bogatimi nagradami Evropske nogometne zveze (Uefa) pa močno olajšali delo vodstvu, vseeno pa v prvenstvu, točno tam, kjer bi morali po opozorilih trenerja Anteja Šimundže pokazati največ, ne osvajajo veliko točk. Mariborčana veseli vsaj to, da so predstave boljše od rezultatov.

V nedeljo bo Mura proti Radomljam, novincu med elito, lovila prvo zmago v tej sezoni. V Fazaneriji bi bilo lahko slovesno, saj so črno-beli z zmago v Litvi ter napredovanjem (vsaj) v skupinski del konferenčne lige navijačem ponudili nov veliki razlog za slavje. Radomljani se zavedajo, da nimajo kaj izgubiti. V tej sezoni so načrte prekrižali že številnim favoritom.

Sklepno dejanje petega kroga prinaša tudi derbi kroga. V Stožicah se bosta udarila še neporažena Olimpija in Koper. Zmaji bodo v obračun vstopili z manj svežine, kot jo bodo lahko imeli Primorci. Ljubljančani so v četrtek zvečer ostali praznih rok proti Santa Clari in se poslovili od Evrope, kanarčki pa so računali na nepričakovano dolg premor, saj je bil dvoboj z Domžalami prestavljen.

Olimpija se po izpadu iz Evrope osredotoča le na domača tekmovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koprčani vedno najdejo posebno motivacijo, ko gostujejo v Stožicah, ljubljanski klub, ki so ga zvesti navijači kljub dvema porazoma proti Santa Clari po dvoboju nagradili za trud, pa bo skušal nadaljevati zmagoviti niz. Začel ga je proti Mariboru, nadaljeval v Sežani, zdaj pa namerava pomlajenim Koprčanom, ki imajo v svojih vrstah tudi zelo razigranega jamajškega napadalca Kaheema Parrisa, pokazati, kdo je gospodar v Stožicah.

1. SNL, 5. krog: Petek, 13. avgust:

20.15 Celje - Aluminij Sobota, 14. avgust:

17.00 Domžale - Bravo

20.15 Maribor - Tabor Nedelja, 15. avgust:

17.00 Mura - Radomlje

20.15 Olimpija - Koper