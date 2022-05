V Ljudskem vrtu bodo tekle solze

Danes bi lahko prvič v 1. SNL združila moči oče in sin, Marcos Tavares in Marcos Tavares mlajši.

Dva kroga pred koncem 1. SNL sta le še dve neznanki. Znani so že vsi evropski potniki, ne ve pa se še, kdo bo prvak, kdo pa se seli v drugo ligo. Morda bo vse odločeno že v 35. krogu, čeprav je veliko bolj verjetno, da bo Maribor danes prehitel Aluminij in vrgel rokavico pokalnemu zmagovalcu Kopru, ki ga čaka izziv šele v ponedeljek. Pred nami je krog, ki ga bodo zaznamovali odhodi treh karizmatičnih kapetanov. Danes bo pomahal v slovo Marcos Tavares, jutri Senijad Ibričić, v ponedeljek se od Bonifike poslavlja Ivica Guberac!

Prvoligaški maraton se počasi, a zanesljivo bliža koncu. Odigrana bosta le še dva kroga, nogometno Slovenijo pa najbolj zanima vprašanje, kdo se bo posladkal z naslovom prvaka. Bo ''kanta'' prvič po letu 2010 odšla na Primorsko ali se bo prvega državnega naslova po letu 2019 veselil slovenski rekorder, 15-kratni prvak Maribor?

Koper ali Maribor? Kanarčki v zadnja dva kroga vstopajo z dvema točkama prednosti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Odgovor bo morda znan že v ponedeljek, a bi se morala za kaj takšnega zgoditi ogromna senzacija. Aluminij, ki bi lahko do začetka srečanja v Ljudskem vrtu že ostal brez vseh možnosti za obstanek, bi moral šokirati vijolice in pokvariti slovo legendarnega kapetana Marcosa Tavaresa od mariborskega občinstva, s tem pa bi Koper v ponedeljek dočakal prvo zaključno žogico za potrditev naslova, ko bi ga do zvezdice popeljala domača zmaga nad Radomljami!

Tabor lahko pošlje Aluminij v drugo ligo

Sežančani se bodo morali še pošteno potruditi za obstanek v prvoligaški družbi. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvoligaško dogajanje v predzadnjem krogu se bo začelo na Krasu. Matematika je preprosta. Če bo Tabor ostal neporažen proti Bravu, če bo osvojil vsaj točko, si bo s tem že zagotovil neulovljivo prednost (vsaj +7) pred zadnjeuvrščenim Aluminijem, s tem pa bi že postalo uradno, kako si bodo izbranci Dušana Kosića skušali priigrati obstanek v dodatnih kvalifikacijah proti drugoligaškemu podprvaku Triglavu. Pred Kraševci je izziv, na katerem imajo vse v svojih nogah. Želijo poskrbeti, da bi se na stadionu Rajko Štolfa igral prvoligaški nogomet tudi v prihodnji sezoni, ko bi lahko Primorska imela med elitno deseterico kar tri predstavnike!

Češnjicam bi lahko šla na roko izčrpanost Šiškarjev, ki so se v sredo na največjem dvoboju v zgodovini kluba, finalu pokalnega tekmovanja, izpraznili tako fizično kot tudi psihično. Pomerila se bosta kluba, ki sta na zadnjih tekmah izgubila proti Kopru, obema pa je življenje zagrenil Lamin Colley. Tabor je v skromni rezultatski formi, na zadnjih sedmih tekmah je kar šestkrat izgubil, Bravo pa bo skušal po porazu v finalu pokala, s katerim je zapravil zgodovinsko priložnost za lovoriko in evropsko vozovnico, ohraniti vsaj mesto v zgornji polovici razpredelnice in sezono končati kot peti. Gostitelji, ki so v tej sezoni kar dvakrat premagali Bravo (obakrat v Spodnji Šiški), bodo zaradi kazni pogrešali Denisa Kouaoja, pri gostih iz Ljubljane ne bo Žana Trontlja.

Slovo največjega, kar ga je videla 1. SNL

Maribor je prejšnjo soboto nepričakovano klonil na stadionu ŽAK. Foto: Grega Valančič/Sportida Večer v Ljudskem vrtu bo čustven, svoj prihod so napovedali številni nekdanji zvezdniki Maribora, ki so si delili slačilnico z Marcosom Tavaresom ali pa sodelovali z njim v drugačni vlogi. Mariborčane čaka dvoboj, na katerem si ne smejo privoščiti napake. Imeli bodo opravka z najslabšim prvoligaškim klubom Aluminijem, ki bi lahko (če bo Tabor osvojil vsaj točko proti Bravu) še pred začetkom spektakla v mestu ob Dravi ostal brez možnosti za obstanek. Z zmago lahko na lestvici najmanj do ponedeljka prehitijo vodilni Koper in ga prisilijo, da bo izpostavljen ogromnemu pritisku. Takšnemu, kot so mu bili priča sami prejšnji konec tedna, ko so razočarali navijače in izgubili pri Bravu (1:3). To je bila tekma, na kateri so morda tudi zapravili državni naslov.

Če ne bi izgubili, bi današnja tekma, na kateri bo v središču pozornosti ikona mariborskega kluba in 1. SNL Marcos Magno Morales Tavares, potekala v še bolj vedrem ozračju. To bo 14. gostovanje Aluminija za prvoligaške točke v Ljudskem vrtu. Do zdaj je zmagal le enkrat, je pa v tej sezoni izrazito neugoden tekmec za vijolice. Jeseni je tako Maribor, ko je bil njegov trener še Simon Rožman, doma ponižal s kar 3:0, pred dvema mesecema pa se je dvoboj v Kidričevem končal s 3:3, nov boleč poraz favoriziranega Maribora pa je v sodnikovem podaljšku preprečil prav Tavares, ki bo danes zadnjič stopil na zelenico Ljudskega vrta!

Maribor je mesto z velikim srcem. In velik del tega srca je Marcos Tavares. Zato se v soboto zberemo, da rečemo: Marcos, HVALA! Iskreno, iz srca.



Vrata stadiona odpremo ob 18.45, bodimo na tribunah do 19.45. Da smo skupaj na svečanosti v poklon kapetanu... 💜#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/SzHK9Lsq9n — NK Maribor (@nkmaribor) May 14, 2022

Pri Mariborčanih bosta zaradi kazni odsotna Gregor Sikošek in Nino Žugelj, se pa v ekipo vrača trojica (Rok Kronaveter, Jan Repas in Martin Milec), na katero Radovan Karanović ni mogel računati na gostovanju pri Bravu (1:3), kar se je izkazalo za usoden primanjkljaj. Karanović danes zaradi kazni ne bo smel voditi ekipe, tako da bosta imela še večjo vlogo tehnični vodja Aleš Mertelj in koordinator Željko Filipović, vse drugo kot zmaga proti Pevnikovemu Aluminiju pa bi bilo hudo razočaranje. Sploh zaradi Tavaresa in njegove velike želje, da bi se poslovil kot prvak in z Mariborom proslavljal še deveti državni naslov.

Karanović: Storili bomo vse, da se naš kapetan ...

Tavares bi rad sklenil nogometno kariero kot prvak Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida "Pred nami je kot osnova tekmovalni cilj, v ospredju so tri točke. Poslovilna tekma Marcosa Tavaresa nedvomno pomeni nadgradnjo celotnega zaključka sezone. Pričakovali smo, da bomo ta poseben trenutek čakali z boljšega izhodišča. Bomo pa storili vse, da bi omogočili, da se naš kapetan na najlepši način poslovi od občinstva, s katerim je preživel toliko prijetnih trenutkov," pred srečanjem, ki bi ga lahko popestril težko pričakovani trenutek dinastije Tavares, ko bi lahko v istočasno na zelenici združila moči oče in sin, Marcos in Marcos mlajši, sporoča Karanović.

Najstarejši sin poslavljajočega se kapetana, Marcos mlajši, se je pridružil članski ekipi na treningih in bo kandidiral za srečanje. Vse je torej pripravljeno za trenutek, o katerem je zadnja leta sanjal legendarni MT9, strelec kar 159 zadetkov v 1. SNL. Če si bodo vijolice še pred koncem srečanja zagotovile otipljivo prednost pred Aluminijem …

Karizmatični domžalski kapetan odhaja novim izzivom naproti

Senijad Ibričić bo v nedeljo pomahal v slovo domžalskemu občinstvu. Foto: Vid Ponikvar V nedeljo bo zelo čustveno tudi v Športnem parku ob Kamniški Bistrici. Svojo bogato nogometno kariero, v kateri ni manjkalo podvigov in mojstrovin, bo sklenil 36-letni Senijad Ibričić. Nekdanji zvezdnik splitskega Hajduka, ki je z izbrano vrsto Bosne in Hercegovine odpotoval na svetovno prvenstvo v Brazilijo (2014), kjer mu takratni selektor Safet Sušić na tekmah ni ponudil priložnosti za nastop, bo pospravil nogometne čevlje v kot. To je zadnja sezona izkušenega kapetana Domžal, karizmatične ''desetice'', ki je s svojim tehničnim znanjem štrlela iz povprečja. V prejšnji so ga nogometaši, trenerji, novinarji in navijači izbrali za najboljšega igralca 1. SNL, v tej pa z Domžalami ni uresničil zadanih ciljev.

Dvakratni prvaki so ostali brez Evrope, njihov zadnji rezultatski cilj je, da se prebijejo v zgornjo polovico razpredelnice in končajo sezono kot peti. V prihodnji sezoni, ko naj bi se Ibričić lotil novih izzivov pri domžalskem klubu v drugačni vlogi in skrbel za kadrovsko politiko, bi bilo lahko drugače. Podobno razmišljajo tudi Celjani, ki so od sezone 2021/22 pričakovali bistveno več, na koncu pa podobno kot Domžalčani največjo priložnost za Evropo zapravili v polfinalu pokala.

Spopad klubov, ki ju je osrečil Koper

Olimpija in Mura se bosta v nedeljo spopadli za tretje mesto na lestvici. Foto: Grega Valančič/Sportida Če bi bil finale pokalnega tekmovanja odigran šele po koncu sezone, bi v nedeljo v Stožicah spremljali živčno bitko s še kako velikim vložkom, saj bi se Olimpija in Mura v neposrednem obračunu merili za Evropo. Če še ni bil znan pokalni zmagovalec, bi si namreč oba želela zagotoviti tretje mesto, ki bi neposredno že omogočalo igranje v Evropi. Tako pa je Koper osrečil oba nedeljska tekmeca. Zmaji in črno-beli so si lahko oddahnili, tako da bo lahko dvoboj v Ljubljani minil brez pretiranega rezultatskega imperativa.

To bo zadnje gostovanje Mure v tej sezoni, ki se poslavlja od državnega naslova. Ta bo romal v roke Koprčanov oziroma Mariborčanov, Olimpija pa se bo poslovila od domačega občinstva, ki je, odkar vodi ekipo Robert Prosinečki, vajeno zmag v Stožicah. Nekdanji zvezdnik svetovnega nogometa bo skušal zadržati tretje mesto, hkrati pa navijačem ponuditi še več tistega, kar je napovedoval ob prihodu na vroči trenerski stolček. Še več zadetkov, napadalnih in všečnih akcij, hkrati pa tudi še več nastopov slovenskih nogometašev, ki jih je bilo na zadnji tekmi v Kidričevem vendarle nekoliko več kot prej. Ne nazadnje je zmago Ljubljančanom v sodnikovem podaljšku s prvencem zagotovil mladi napadalec Nik Prelec, ki bi lahko proti Prekmurcem, ki pod vodstvom Damirja Čontale v zadnjem obdobju dosegajo imenitne rezultate, dočakal več priložnosti.

Na Bonifiki narašča šampionska evforija

Koprčani so v sredo postali pokalni zmagovalci. Foto: Grega Valančič/Sportida Zadnje dejanje 35. kroga bo v Kopru. Na Bonifiki bo evforično kot že dolgo ne. Kanarčki imajo usodo v svojih rokah. Če si do konca sezone ne bodo privoščili spodrsljaja, ampak premagali tako Radomlje kot tudi Bravo, bodo postali ne le državni prvaki, ampak bodo celo prvi slovenski klub po ''Bišćanovi'' Olimpiji (2017/18) z dvojno krono!

Zadnjič v karieri bo na Bonifiki nastopil kapetan Kopra Ivica Guberac. Želi si, da bi vodstvo kluba omogočilo za zadnjo domačo tekmo v tej sezoni brezplačen vstop. Koprčani bi si za zadnjo domačo tekmo zaslužili polne tribune. Po pokalnem naslovu niso hoteli predolgo slaviti, od četrtka dalje razmišljajo le o Radomljah, zelo neugodnem tekmecu, ki ga trener Zoran Zeljković zelo spoštuje.

Zoran Zeljković lahko postane prvi trener v 1. SNL po Igorju Bišćanu (in edini poleg Bojana Prašnikarja ter Darka Milaniča), ki bi popeljal varovance do dvojne krone. Foto: Ana Kovač

Gostje si lahko privoščijo nekaj, na kar lahko Koper v najbolj stresnem delu sezone pozabi. Radomljani bodo lahko zaigrali mirno, sproščeno, z namenom, da ugajajo tako sebi kot tudi slovenski javnosti. V obrambi jih čaka zelo zahtevna naloga, saj je Lamin Colley v izjemni formi, v sredo pa se je v knežjem mestu še kako izkazal tudi zlati rezervist Andrej Kotnik, tako da bi imel lahko trener Kopra sladke težave pri izbiri enajsterice. Pri tekmi, na kateri bi lahko ob senzacionalni zmagi Aluminija v Ljudskem vrtu Koper celo že proslavljal naslov prvaka!

1. SNL, 35. krog: Sobota, 14. maj:

15.00 Tabor - Bravo

20.15 Maribor - Aluminij Nedelja, 15. maj:

15.00 Domžale - Celje

17.30 Olimpija - Mura Ponedeljek, 16. maj:

17.30 Koper - Radomlje