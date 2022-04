Mura odpihnila Aluminij in se spet približala Olimpiji, vroče v boju za vrh

Na zadnji tekmi 31. kroga 1. SNL je Mura s 3:0 zmagala proti zadnjeuvrščenemu Aluminiju in za tretjo Olimpijo, ki je v soboto v praznih Stožicah stežka ugnala Tabor, zdaj spet zaostaja za dve točki. Vodilni Mariborčani so v petek zgolj remizirali z Radomljami (0:0). To je izkoristil najbližji zasledovalec Koper, ugnal Domžale in se vijolicam približal na −1. Celjani so ugnali Bravo (2:0) in se povzpeli na šesto mesto.

Po velikonočni nedelji, ko so slovenske prvoligaške zelenice mirovale, sta za sklepno dejanje 31. kroga danes poskrbela Mura in Aluminij. Prvaki so brez večjih težav zmagali s 3:0 in Kidričanom prizadejali nov udarec. Ti v tem koledarskem letu še naprej ostajajo brez zmage. Muro je že v 6. minuti v vodstvo popeljal Kai Cipot. Za 2:0 je 82. minuti zadel Luka Bobičanec. Le šest minut kasneje je zadel še Mihael Klepač, a je bil njegov zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. A isti nogometaš se je v 95. minuti tekme vendarle vpisal med strelce in postavil končni izid srečanja.

Mura je zmagala s 3:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mura teoretično še ni rekla zadnjega v boju za naslov prvaka. Za vodilnim Mariborom zaostaja 10 točk. Ker pa je do konca sezone le še pet krogov, bi potrebovala za ponovitev lanskoletnega podviga več kot čudež. Črno-belim pa vseeno ne manjka motivov. Želijo se uvrstiti v Evropo, ki jim je v jesenskem delu podarila toliko lepega in hkrati napolnila klubsko blagajno.

Na četrtem mestu dihajo za ovratnik Olimpiji. Na drugi strani je Aluminij prikovan na zadnje mesto, Robert Pevnik pa na šestih tekmah, odkar je prevzel vodenje članskega moštva Kidričanov, še ni zmagal. Trikrat je remiziral, trikrat izgubil, Aluminij pa se vse bolj spogleduje z izpadom v drugo ligo, kjer je nazadnje nastopal leta 2016.

Nukić junak Olimpije

Nogometaši Olimpije so po bolečem porazu v Ljudskem vrtu (0:1) zaradi nešportnega obnašanja in divjanja navijačev morali srečanje v Stožicah proti Taboru odigrati pred praznimi tribunami. Zmaji so v dvoboj vstopili s ciljem, da premagajo Sežančane in se utrdijo na tretjem mestu, ki zanesljivo vodi v Evropo. Cilj so uresničili, a so se morali za zmago še kako namučiti.

V prvem delu niso usmerili niti enega strela v okvir vrat Jana Koprivca, nato pa je nekdanjega reprezentančnega vratarja v 56. minuti po imenitni akciji, podajo je prispeval Almedin Ziljkić, premagal Mustafa Nukić. Najboljši strelec Olimpije se je vrnil po odsluženi kazni in postal junak zeleno-belih. Rezultat se po njegovem zadetku, že 11. v tej sezoni, ni več spreminjal.

Mustafa Nukić je odločil zmagovalca srečanja v 56. minuti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeprav je bilo na obeh straneh kar nekaj priložnosti, najlepšo je za gostitelje zapravil Ivan Prtajin, pri gostih pa je nekajkrat vrata Ivana Banića ogrozil novinec Kraševcev Tino Sven Sušić, ki je odigral prvo tekmo v 1. SNL, je ostalo pri 1:0. Olimpija se je tako vodilnemu Mariboru približala na −8, trener zmajev Robert Prosinečki je vpisal še drugo zaporedno domačo zmago in premagal nekdanjega soigralca pri zmajih Dušana Kosića, katerega izbranci ostajajo na nehvaležnem predzadnjem mestu.

Celjani prehiteli Domžale

V knežjem mestu sta se spopadli ekipi, ki ju sredi tedna čakata zelo pomembni preizkušnji v pokalnem tekmovanju, kjer sta od lovorike, s tem pa tudi vstopnice za Evropo, oddaljeni le dva koraka.

Celjani so na srečanju, na katerem sta bila oba tekmeca z mislimi že pri pokalnih izzivih (Celje bo v četrtek gostovalo v Kopru, Bravo pa dan pred tem gostil Domžale), izkoristili prednost domačega igrišča in zmagali z 2:0. Z 11. zmago v tej sezoni so se na lestvici povzpeli na šesto mesto, mladi ljubljanski klub pa na gostovanju ni usmeril niti enega strela v okvir vrat, ki jih je branil Matjaž Rozman. Za Celjane sta v polno zadela Ester Sokler in David Zec.

Celjani so si pred sredinim polfinalom pokala Slovenije dvignili samozavest z zmago nad Bravom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koprčani dihajo za ovratnik Mariborčanom

Lamin Colley je v tej sezoni dosegel že devet zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Nogometaši Kopra pod vodstvom Zorana Zeljkovića nadaljujejo z marljivim osvajanjem točk. Na zadnjih šestih tekmah so jih zbrali kar 16 in se vodilnemu Mariboru približali na le točko zaostanka. Kanarčki so v soboto v gosteh premagali Domžalčane, ki so bili z mislimi prisotni že na sredini polfinalni pokalni tekmi z Bravom. Dejan Djuranović je tako premešal udarno enajsterico, njegovi izbranci pa niso znali spraviti žoge izza hrbta vratarja Kopra. Rumena družina je na zadnjih osmih tekmah osvojila le štiri točke, vse moči in sile pa so usmerjene v pokal, zadnjo možnost za Evropo.

Koprčani ostajajo v igri za dvojno krono, dragoceno zmago v Športnem parku ob Kamniški Bistrici jim je z devetim zadetkom v tej sezoni zagotovil Lamin Colley. Gambijec je na zadnjih treh tekmah zadel v polno kar štirikrat, Domžale pa so dvoboj končale z igralcem manj, saj je sredi drugega dela po prekršku nad Colleyjem moral predčasno v slačilnico Gaber Dobrovoljc. Koprčani so si priigrali več priložnosti, končno razmerje strelov na gol je znašalo 17:6.

Maribor brez Mudrinskega le do točke

Izbranci Radovana Karanovića niso zatresli mreže Radomelj. Foto: Grega Valančič/Sportida Na uvodni tekmi 31. kroga 1. SNL so se Maribor in Radomlje v petek razšli brez zadetkov. Mariborčani, pri katerih zaradi lažje poškodbe v kadru ni bilo prvega strelca lige Ognjena Mudrinskega, so tako pokvarili dosežek s preteklega konca tedna, ko so na večnem derbiju ugnali Olimpijo, boj za prvaka pa tako ostaja še kako živ.

"Naredili smo preveč individualnih napak v fazi napada, imeli nekaj nenadzorovanih podaj. Ob tako zgoščeni postavitvi tekmecev ni enostavno priti do vrat, bilo je tudi nekoliko preveč 'carinjenja' žoge, a moramo imeti tudi določeno mero razumevanja, saj je bila prav velika želja po še eni zmagi tista, ki je privedla do določenih napak," je po petkovem remiju poudaril strateg Maribora.

Radomljani so se v 1. SNL proti Mariboru pomerili še dvanajstič. Še nikoli niso zmagali, izgubili pa kar devetkrat. So pa Radomljani v Ljudskem vrtu prvič prišli do točke, saj so pred tem petkrat izgubili. To je bila zelo dragocena točka za klub, ki nastopa v 1. SNL tretjič in si želi prvič zagotoviti obstanek med najboljšimi. Tega rezultata so se zelo razveselili v Kopru, le dan pozneje pa izkoristili spodrsljaj Maribora in se mu po zmagi v Domžalah približali le na točko zaostanka.

1. SNL, 31. krog: Petek, 15. april:

Maribor : Radomlje 0:0 Sobota, 16. april:

Domžale : Koper 0:1 (0:0)

Colley 47.



Celje : Bravo 2:0 (2:0)

Sokler 23., Zec 43.



Olimpija : Tabor 1:0 (0:0)

Nukić 56. Ponedeljek, 18. april:

Mura : Aluminij 3:0 (1:0)

Cipot 6., Bobičanec 82., Klepač 90.+5