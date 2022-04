Zaradi razgrajanja navijačev Olimpije hude kazni

Olimpija bo morala zaradi "nešportnega in neprimernega vedenja navijačev – prižiganja večjega števila bakel, metanja bakel na igralno površino, metanja plastičnih kozarcev, pa nekaj bakel vrženih v smeri obiskovalcev tekme na sosednji tribuni, pri čemer sta najmanj dve, ki sta nevarno sredstvo, tudi padli med gledalce sosednje tribune, metanja odtrganih plastičnih sedežev, povzročitve prekinitve tekme, po koncu tekme pa tudi poškodovanja policista s kovinskim platojem prenosne varovalne ograje, žaljivega skandiranja in predkaznovanosti", plačati kar 10.100 evrov kazni, za nameček pa bo morala naslednjo domačo tekmo s Taborom odigrati pred praznimi tribunami, je sporočil disciplinski sodnik NZS.

To pa še ni vse, Olimpija bo tudi na domači tekmi z Bravom plačevala za izgrede v Mariboru. Takrat v Stožicah ne bo smelo biti gledalcev "na določenem delu stadiona, in sicer na tribuni B stadiona, kjer je domača navijaška skupina 'Green Dragons'", je bil še neizprosen disciplinski sodnik.

Mariborčani bodo v blagajno NZS odšteli 1.850 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, metanja predmetov in bakel proti igralni površini ter večkratnega žaljivega skandiranja, je obrazložil Jeglič in dodal, da so upoštevali tudi predkaznovanost.

Zaradi podobnih razlogov (nešportno in neprimerno vedenje navijačev, večkratno žaljivo skandiranje in večkratno prižiganje bakel) bodo Koprčani ob 1.150 evrov.

Radomljani so zaradi navijačev dobili 600 evrov kazni, Mura zaradi kršitve pravilnika 360, Celjani pa zaradi nešportnega vedenja igralcev in petih rumenih kartonov 300 evrov, pa poroča STA.

