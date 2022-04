Od anonimneža do junaka, ki ga je poljubila sreča

To, kar ni uspelo Sergeju Jakiroviću, Mauru Camoranesiju, Saši Gajserju in Simonu Rožmanu, bolj ali manj že uveljavljenim nogometnim imenom, se obeta Radovanu Karanoviću. Mariborski klub že tri leta čaka na trenerja, ki bi ga popeljal do lovorike. Čaka na junaka, ki bi na seznamu državnih prvakov nasledil Darka Milaniča. Po zmagi nad Olimpijo, s katero so vijolice odpravile boleč urok, se izbranci 52-letnega stratega, ki se je pred tremi desetletji iz BiH preselil v Slovenijo in vzljubil Maribor, še kako resno spogledujejo z naslovom prvaka. Načrte jim lahko prekriža le še Koper.

Nerad se izpostavlja v javnosti. Veliko raje vidi, da govorijo njegovi izbranci. In to s predstavami na zelenici, ki vodijo do želenih rezultatov. Odkar jih je prevzel malce pred sredino jesenskega dela in vskočil namesto Simona Rožmana, ki se mu je ponesrečil vstop v sezono, gre vijolicam zelo dobro. Najboljše izmed vseh. Dobri rezultati so utrdili njegov status. Ko je prevzel vodenje Maribora, ga je dolgo časa spremljala oznaka zgolj začasnega trenerja.

Fotogalerija z večnega derbija v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 65 2 / 65 3 / 65 4 / 65 5 / 65 6 / 65 7 / 65 8 / 65 9 / 65 10 / 65 11 / 65 12 / 65 13 / 65 14 / 65 15 / 65 16 / 65 17 / 65 18 / 65 19 / 65 20 / 65 21 / 65 22 / 65 23 / 65 24 / 65 25 / 65 26 / 65 27 / 65 28 / 65 29 / 65 30 / 65 31 / 65 32 / 65 33 / 65 34 / 65 35 / 65 36 / 65 37 / 65 38 / 65 39 / 65 40 / 65 41 / 65 42 / 65 43 / 65 44 / 65 45 / 65 46 / 65 47 / 65 48 / 65 49 / 65 50 / 65 51 / 65 52 / 65 53 / 65 54 / 65 55 / 65 56 / 65 57 / 65 58 / 65 59 / 65 60 / 65 61 / 65 62 / 65 63 / 65 64 / 65 65 / 65

Za razliko od predhodnikov njegovo ime ni bilo kaj preveč poznano širši javnosti, a se je njegov status nekaj mesecev pozneje že spremenil. In utrdil. Postal je prvi trener Maribora. Redni. Tudi na papirju. Postal je jesenski prvak, v koledarskem letu 2022 pa je osvojil toliko točk, da v zadnjo šestino sezone, zadnjih šest krogov, vstopa z dragoceno prednostjo. Po zmagi nad Olimpijo, s katero je odpravil boleč urok skoraj pet let trajajočih domačih neuspehov proti zmajem, je Maribor vse bližje naslovu. Pred zmaji ima kar deset točk prednosti! S takšno prednostjo pred največjim rivalom na slovenskih tleh se v Mariboru že kar nekaj časa ni mogel pohvaliti noben trener.

Kar ni uspelo Jakiroviću, Camoranesiju, Gajserju in Rožmanu ...

Radovan Karanović je na trenerskem položaju nasledil Simona Rožmana, ki je v zaključku sezone 2020/21 zapravil zaključno žogico za naslov. Foto: NK Maribor Odkar je Ljudski vrt zapustil trofejni strateg Darko Milanič, so se na položaju stratega preizkusili štirje kandidati. V sezono 2021/22 je kot prvi trener vstopil Simon Rožman, še pod vtisom bolečega neuspeha proti Muri. Zapravil je zaključno žogico za naslov na tekmi zadnjega kroga, doma proti Prekmurcem (1:3). Pri vodenju Maribora se z izstopajočimi rezultati ni mogel pohvaliti niti Mauro Camoranesi. Argentinec, ki je pred 16 leti z Italijo postal svetovni prvak, je v stresnem covidnem obdobju na Štajerskem zdržal le nekaj mesecev.

Še krajše obdobje se je kot prvi trener Maribora preizkusil zvesti vijolični delavec Saša Gajser. V sezoni 2019/20, ki je na slovenski prestol posadila Celjane, je po odhodu Milaniča na stolček sedel Hrvat Sergej Jakirović. Osvojil drugo mesto, bil za las prekratek in zaostal za Celjem, nato pa plačal davek sramotnemu porazu proti severnoirskim polamaterjem, nogometaš Coleraina.

Spet se čuti duh Ljudskega vrta

Mariborčani so doma prvič premagali Olimpijo po skoraj petih letih. "Bilo je malce preveč treme pri nekaterih igralcih. To se je poznalo pri organizaciji napadov. Vemo, zakaj smo trpeli. Bili smo pragmatični, na koncu pa so tudi menjave naredile svoje. Na splošno sem zadovoljen," je po zmagi dejal Karanović. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Karanović še nima izkušenj z Evropo, a je po zaslugi zmage nad Olimpijo vedno bližje tudi matematični zagotovitvi preboja v Evropo, najmanj tretjemu mestu. Se mu pa nasmiha še bistveno več. Nasmiha se mu naslov prvaka, o katerem v Ljudskem vrtu sanjajo že tri leta. Vse od odhoda Darka Milaniča in Zlatka Zahovića ni bilo lovorik, zdaj pa se 52-letnemu Žutemu nasmiha velika nagrada. Zmaga nad Olimpijo je krepko izboljšala možnosti.

Poslužil se je "Skenderjevega" recepta s februarskega večnega derbija. Ni brezglavo napadal, ampak ukazal nogometašem, naj se disciplinirano potegnejo in držijo bližje svojim vratom. "Čestitke igralcem. Garali smo, tudi trpeli, celo tekmo smo bili pragmatični in verjeli, da nas bo to pripeljalo do rezultata. Zato smo tudi tako igrali. Začutili smo spet duh Ljudskega vrta, to je bil en lep večer," je Karanović pojasnil, kako je bil recept Mariborčanov do uspeha zadržati mrežo nedotaknjeno in čakati na priložnost, ki bi se mu po zakonu nepredvidljivosti nogometa morala ponuditi. In res. Dočakal jo je v 75. minuti, ko je zmagovalca odločila mojstrovina Ognjena Mudrinskega.

Na pomoč mu je priskočila tudi sreča

Dvoboj v razprodanem Ljudskem vrtu je spremljalo 8.250 gledalcev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Karanovića je poljubila tudi sreča. Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je osem minut pred zadetkom srbskega kralja strelcev 1. SNL spektakularno stresel okvir vrat, navijači Olimpije pa so prek socialnih omrežij opozarjali na sporno situacijo pred zadetkom, ko se je žoga po podaji Malika Selloukija smukala ob avt liniji in bila morda s celotnim obsegom izven igrišča. Če je bilo to res, bi moral biti napad Maribora prekinjen. Bilo je na meji, glavni sodnik Nejc Kajtazović je pustil, da se igra nadaljuje.

Zgodilo se je podobno na zadnjem večnem derbiju v Ljubljani, ko so bili navijači Maribora jezni na sodniški kriterij ob dosojeni 11-metrovki po igranju z roko Maxa Watsona. Tokrat je bila jeza prisotna pri Olimpiji. Tudi zaradi tega, ker so zmaji igrali bolje. Imeli so več priložnosti, bili podjetnejši, a niso znali spraviti žoge izza hrbta Ažbeta Juga.

"Bilo je podobno kot v Stožicah," je po sladki zmagi dejal v BiH (Drvar) rojeni strateg. Nima veliko trenerskih izkušenj z vodenjem članskih zasedb največjih klubov. Večino časa je bil trener mlajših selekcij vijolic, pred vrnitvijo v Ljudski vrt, ko ga je poklical Marko Šuler, pa je vodil le Beltince in Krško.

Radovan Karanović v Sloveniji deluje že več kot tri desetletja. Nogomet je igral v različnih slovenskih klubih (Železničar Maribor, Drava Ptuj, SET Vevče, Pohorje), pred tem je branil barve Borca iz Drvarja in Kabla iz Novega Sada. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Na svoji koži smo občutili, kako je na takšnih tekmah, če se nasprotnik tako postavi. To smo doživeli v Ljubljani, ko smo po mojem mnenju neupravičeno izgubili. Čakali smo na priložnost, da jo izkoristimo, in to z zelo lepim golom Mudrinskega izkoristili," je užival v svoji prvi zmagi v večnem derbiju. Pred tem je proti Olimpiji remiziral (0:0 v Mariboru) in izgubil (0:1 v Stožicah), tako da je v soboto dočakal ne le prvo zmago, ampak tudi prvi zadetek v mreži zeleno-belih.

"Brez evforije, nič še ni končano"

Mariborski nogometaši so po dolgem času igrali pred polnimi tribunami Ljudskega vrta. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Odkar sem trener Maribora, sem moral venomer poslušati o negativni tradiciji proti Olimpiji. Ta zmaga bo dodatno motivirala ekipo in nas razbremenila. Po dolgem času smo igrali pred polnim stadionom, pred navijaško idilo, čutili smo odgovornost, da je treba priti do zmage. To je velika spodbuda za naprej," se je razveselil zmage in aplavza navijačev po koncu dvoboja. V Mariboru že dolgo niso tako rajali po zmagi kot ravno v soboto proti Olimpiji. Občinstvo vse bolj prepoznava energijo, ki jo je Karanović s svojim nevsiljivim vodenjem naselil v ekipo.

"Ne želimo delati evforije, nič še ni končano. Do konca je še šest tekem," opozarja vse bolj priljubljeni "Žuti". Varovanci ga upoštevajo, zato ne čudijo besede (pod)kapetana Martina Milca, ki podobno kot trener zavrača vsako evforijo in opozarja na zelo nevarnega tekmeca iz Kopra.

Koprčani z razigranim Kaheemom Parrisom lahko Mariborčanom še pokvarijo načrte. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kanarčki po nedeljski zmagi nad Celjem (3:1) za Mariborom zaostajajo le tri točke. Podobno kot Mariborčani imajo usodo v svojih rokah. Če bi do konca sezone osvojili vsaj tri točke več od vijolic, med drugim jih čaka še gostovanje v Ljudskem vrtu, bi postali prvaki. V primeru medsebojnih tekem (2:0, 0:2, 1:2) bi si namreč Koper s prepričljivo zmago v Mariboru, izraženo z vsaj dvema zadetkoma, priigral prednost, če bi ekipi končali sezono z enakim številom točk. Zato je pred Mariborčani še kako naporna končnica, Karanović, ki bi lahko postal Milaničev naslednik in odrešil Mariborčane muk ob triletnem čakanju na lovoriko, pa se še kako dobro zaveda, da je še prehitro odpirati šampanjec.