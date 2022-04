Po sobotnem porazu Olimpije v Ljudskem vrtu (0:1) je v taboru Ljubljančanov ogromno slabe volje. Zmaji so izpadli iz boja za naslov prvaka, prekinili večletni niz neporaženosti proti Mariboru, navijači so očrnili spektakel z nešportnim obnašanjem, novopečeni trener Robert Prosinečki pa se je podpisal pod neslaven rekord, ki ne more biti všeč privržencem. Prvič v zgodovini večnih derbijev, Olimpija in Maribor sta jih odigrala že 148, je namreč v določenem trenutku na zelenici v dresu zmajev igral le en Slovenec!

Neverjetno, a resnično. Do sobotne tekme se v zgodovini večnih derbijev še ni primerilo, da bi barve Olimpije med enajstimi nogometaši, ki sestavljajo enajsterico na igrišču, branil le en Slovenec. Ko je Robert Prosinečki določil začetno enajsterico, v katero je uvrstil devet tujcev (Banić, Boakye, Van Bruggen, Čabraja, Pilj, Kvesić, Ziljkić, Aldair in Prtajin), je postal šele tretji trener v zgodovini Olimpije, ki je na večnem derbiju v udarno postavo uvrstil le dva slovenska nogometaša.

Robert Prosinečki je v svojem trenerskem krstu na večnem slovenskem derbiju ostal brez točk. V Maribor je prišel s ciljem, da premaga vodilnega tekmeca. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

To sta bila kapetan Timi Max Elšnik in mladi branilec Marcel Ratnik, o katerem ima trener zelo visoko mnenje. Ko pa se obetavni najstnik zaradi poškodbe prepone, zaradi katere ga čaka tedni dni mirovanja, po prvem polčasu ni več vrnil na igrišče, namesto njega pa je vstopil izkušeni Srb Đorđe Crnomarković, je slovenske barve pri Olimpiji branil le kapetan Elšnik. Tako je bilo vse do 63. minute, ko je namesto krilnega napadalca iz BiH Almedina Ziljkića v igro vstopil v Mariboru osovraženi nekdanji vijol'čni bojevnik Aljoša Matko. Takrat se je kvota slovenskih nogometašev v enajsterici Olimpija podvojila (iz ena na dve), a ne za dolgo.

Povratnik Elšnik, tudi veliki osmoljenec srečanja, saj ga je v 67. minuti delilo le nekaj centimetrov od evrogola in vodstva zmajev, je pet minut pred koncem rednega dela zapustil igrišče. Ker ga je zamenjal Hrvat Robert Mudražija, je do konca srečanja pri gostih kot edini branil slovensko čast Matko. Prvič v bogati zgodovini večnih derbijev se je tako primerilo, da je Olimpija v določenem delu srečanja proti Mariboru zaigrala le z enim Slovencem!

Navijačev to pod vodstvom Bišćana ni motilo ...

Nekdanji zvezdnik hrvaškega nogometa Igor Bišćan je v sezoni 2017/18 popeljal Olimpijo do dvojne krone, nato pa zaradi drugačnih pogledov na vodenje moštva s predsednikom Milanom Mandarićem zapustil Ljubljano. Foto: Vid Ponikvar Trener Prosinečki je s tem postavil nov mejnik. Na klopi za rezervne igralce niso priložnosti dočakali Vidovšek, Andrejašič, Pavlović in Prelec. Mladi Svit Sešlar, ki je proti Radomljam odslužil kazen, se presenetljivo sploh ni znašel na seznamu kandidatov za srečanje. Če ne bi bilo kazni, bi verjetno od prve minute za Olimpijo zaigral tudi prvi strelec Mustafa Nukić, a 31-letni Ljubljančan, katerega ganljivo življenjsko zgodbo smo lahko izvedeli v Sportalovem sobotnem intervju, ni smel pomagati soigralcem. Tako je ostalo pri zelo skromnem, rekordno nizkem odstotku slovenskih nogometašev v postavi.

Navijači Olimpije že nekaj časa jadikujejo in opozarjajo na povečano število tujih novincev. Prevladujejo zlasti tisti iz Hrvaške, ki iz postav potiskajo domače nogometaše in posredno skrbijo, da zeleno-beli izgubljajo identiteto slovenske Olimpije. Tovrstni trend sprva niti ni tako motil navijačev Olimpije, saj se je izkazal za dobrodošlega v smislu rezultatov. Vpeljal ga je namreč Igor Bišćan, ki je v sezoni 2017/18 popeljal Olimpijo do dvojne krone in postal veliki ljubljenec občinstva. Takrat je mlademu hrvaškemu trenerju le malokdo očital, da je v postavi tako malo Slovencev, ni trpel tudi obisk, saj so bile tribune stoženskega stadiona pogosto zelo polne. In osvajale so se lovorike.

Prosinečki na obeh tekmah le z dvema Slovencema od začetka

Ko je Robert Prosinečki debitiral kot trener zmajev proti Radomljam, je v začetno postavo uvrstil izmed Slovencev Timija Maxa Elšnika in Marcela Ratnika. Foto: Grega Valančič/Sportida Ko pa ni več rezultatov, ki bi božali dušo navijačem in ohranjali Olimpijo pri vrhu, pa zmanjka tudi razumevanja za takšno kadrovsko politiko, za katero se v zadnjem obdobju odloča novo vodstvo kluba. V zimskem prestopnem roku je prag ljubljanskega kluba prestopilo veliko več tujih kot domačih nogometašev, Olimpija je izgubila nekaj obetavnih mlajših slovenskih imen, že pod vodstvom Dina Skenderja pa so domala vsi tuji zimski novinci takoj, mnogi skoraj čez noč, prejeli mesto v začetni enajsterici. To pa, vsaj v zadnjih tednih, ni prinašalo rezultatov, s katerimi bi Olimpija zadržala stik z vodilnim Mariborom.

Ko je Skenderja nasledil Prosinečki, je proti Radomljam debitiral le z dvema Slovencema v začetni postavi (Elšnik, Ratnik), a tudi prepričljivo zmago (4:1), ki je lahko zadovoljila privržence. Ko pa je legendarni Hrvat v Ljudskem vrtu kljub večjemu številu priložnosti ostal brez točk, Olimpija pa, tako priznava tudi sam, izpadla iz boja za naslov državnega prvaka, je oči marsikaterega navijača Olimpije zbodel podatek, da so zmaji na večnem derbiju zaigrali le z dvema slovenskima nogometaša, 22 minut pa celo z enim!

Navijači ljubljanskega kluba so 22 minut na derbiju v Mariboru na igrišču spremljali le enega Slovenca v vrstah OIimpije. To se je zgodilo prvič v zgodovini večnih derbijev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Le nekaj dni po prihodu v Ljubljano je denimo zaigral hrvaški novinec Neven Đurašek, številni Slovenci pa so obsedeli na klopi. Tako je v Ljudskem vrtu padel rekord večnih derbijev, kar zadeva zastopanost slovenskih nogometašev v vrstah Olimpije. Padel je rekord, na katerega v ljubljanskem klubu, čeprav večkrat izkazujejo željo, kako bi v klubu dočakalo priložnost čim več domačih obrazov, zlasti tistih s klubskega podmladka, ne morejo biti ponosni. Predstavlja pa tudi določeno sporočilo o (ne)konkurenčnosti domačih nogometašev v očeh strokovnega štaba in vodstva kluba.

To se je že zgodilo šele tretjič

Safet Hadžić je pred tremi leti na gostovanju v Ljudskem vrtu uvrstil v začetno postavo izmed Slovencev le Nejca Vidmarja in Mirala Samardžića. Foto: Miloš Vujinović/Sportida V preteklosti se je že dogajalo, da je Olimpija začela večni derbi le z dvema Slovencema v postavi. Statistični guru OptaŽabar, ki nam je priskočil na pomoč, nam je potrdil, da se je to v zgodovini primerilo le trikrat. Trenerji so bili Igor Bišćan, Safet Hadžić in Robert Prosinečki. Prvič je bilo tako malo Slovencev na večnem derbiju 31. marca 2018, ko sta Olimpija in Maribor remizirala z 1:1, Bišćan pa je v začetno postavo od Slovencev uvrstil le Aljaža Ivačiča in Branka Ilića. Pet minut pred koncem je vstopil v igro še Nik Kapun.

Drugič se je tekma začela le z dvema ''slovenskima'' zmajema 28. julija 2019, ko sta se Maribor in Olimpija v Ljudskem vrtu razšla brez zadetkov. Ljubljančane je vodil Hadžić in v začetno postavo izmed Slovencev uvrstil Nejca Vidmarja in Mirala Samardžića. Pozneje sta v igro vstopila še Mario Jurčević (27. minuta) in Vitja Valenčič (90. minuta).

V zgodovini večnih derbijev se je trikrat zgodilo, da je Olimpija začela dvoboj s tremi slovenskimi nogometaši, sicer pa je bilo njihovo število vselej večje. Na zadnjem večnem derbiju v Ljubljani je denimo Olimpija vstopila v srečanje s štirimi Slovenci, na koncu pa jih je bilo na igrišču celo šest (trije so vstopili s klopi za rezervne igralce, eden pa je vmes zapustil igro).

Mariborčani so začeli dvoboj z Olimpijo s sedmimi slovenskimi igralci. Med njimi je bil tudi slovenski članski reprezentant Gregor Sikošek. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kaj pa Maribor? Ko so vijolice v soboto končno odpravile urok domačih neuspehov proti Olimpiji in premagale Mariborčane prvič v Ljudskem vrtu po letu 2017, je trener Radovan Karanović v začetno enajsterico uvrstil sedem Slovencev (Jug, Milec, Mitrović, Sikošek, Repas, Žugelj in Kronaveter).

Kako bo proti Taboru?

Proti Taboru bo lahko kandidiral za srečanje tudi prvi strelec Olimpije Mustafa Nukić. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpijo čaka v zadnjih šestih krogih boj za Evropo. Če bi zadržali tretje mesto, bi si priigrali nastop v kvalifikacijah za konferenčno ligo, če pa bi padli na četrto mesto (prvak Mura za Ljubljančani zaostaja le dve točki), bi morali v pokalu navijati za Koper. Trenerja Prosinečkega čaka naslednji izziv v prvenstvu v soboto proti Taboru. V Stožice prihaja tekmec, ki se krčevito bori za obstanek in potrebuje vsako točko.

Če bi novi trener Olimpije ohranil razmerje z zadnjih tekem, bi verjetno znova vstopil v srečanje z dvema Slovencema. Ratnik namreč zaradi poškodbe ne bo kandidiral za tekmo, bo pa med kandidati, sploh prvič, odkar je pri Olimpiji prišlo do menjave trenerja, prvi strelec Nukić.