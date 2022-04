V Slovenijo prišel nogometaš z zelo zvenečim priimkom in življenjepisom

Nogometni klub Tabor je predstavil zvenečo okrepitev, ki mu bo pomagala v boju za obstanek v prvi ligi. Na Kras se je do konca sezone preselil Tino Sven Sušić, nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine, ki je doživel vrhunec pri splitskem Hajduku in na SP 2014, kjer je zastopal barve BiH. Prihaja iz slovite nogometne dinastije Sušić in komaj čaka, da bo pomagal Kosićevi četi. Slovenski javnosti bi se prvič lahko predstavil že v soboto na gostovanju pri Olimpiji.

Rodil se je pred 30 leti v Sarajevu, ravno v obdobju, ko je v tem delu nekdanje Jugoslavije začelo rožljati orožje. Vojne vihre so ga z družino preselile v Belgijo, kjer je naredil prve nogometne korake. Ima slovitega očeta Seada in še bolj slovitega strica Safeta, nekdanjega zvezdnika evropskega nogometa, ki so ga izbrali za najboljšega nogometaša PSG vseh časov.

Bil je najboljši igralec hrvaškega prvenstva

Tako je na Poljudu iz rok nekdanjega predsednika splitskega Hajduka Marina Brbića prejel darilo, priložnostni dres ob stotem nastopu za nogometni ponos Dalmacije. Foto: Sportida Tino Sven Sušić, sin Bosanca in Hrvatice, tako prihaja iz dinastije, ki si je v nogometnih krogih v tem delu Evrope zgradila ogromen ugled. Nekdanji up Standarda iz Liega, belgijskega velikana, ki ga zdaj vodi mladi slovenski trener Luka Elsner, je večkrat zaigral za mlade belgijske selekcije, ko pa si je začel graditi kariero v članskem nogometu, se je odločil, da bo branil barve Bosne in Hercegovine.

Pred leti je veljal za enega najbolj prodornih in obetavnih zveznih igralcev z območja nekdanje Jugoslavije. Blestel je v dresu Hajduka, za katerega je zbral več kot sto nastopov in bil v sezoni 2015/16 izbran za najboljšega nogometaša hrvaškega prvenstva, leta 2014 pa je doživel vrhunec v reprezentančnem dresu, saj je z Bosno in Hercegovino nastopil na svetovnem prvenstvu v Braziliji.

Safet Sušić je edini selektor, ki je BiH popeljal na veliko tekmovanje. Foto: Reuters

Selektor je bil njegov stric Safet Sušić, tako da se je bil prisiljen pogosto spopadati s komentarji in kritikami o nepotizmu. Z izbrano vrsto BiH je na svetovnem prvenstvu izpadel po skupinskem delu, nato pa za reprezentanco igral še do leta 2016, ko je zapustil Dalmacijo in se preselil v Belgijo (Gent).

Predčasno zapustil Rusijo in se preselil na Kras

Tino Sven Sušić je bil pred leti v igri za prestop iz splitskega Hajduka v milanski Inter, kjer bi se pridružil Samirju Handanoviću, a je dobil prednost Hrvat Marcelo Brozović, ki je prišel iz zagrebškega Dinama in se razvil v enega najbolj cenjenih zveznih igralcev serie A in hrvaške reprezentance. Foto: Guliverimage V nadaljevanju klubske kariere ni doživel želenega vzpona, ampak je iz leta v leto tonil proti povprečju. Vedno več je bilo tudi kritik glede na račun njegove telesne pripravljenosti. V karieri je nosil še drese Maccabija Tel Aviva (Izrael), Venla (Nizozemska), Hartberga (Avstrija), od začetka leta 2020 pa je izstopal v prvenstvu BiH, kjer je bil eden najboljših igralcev Sarajeva, ki mu pomagal do naslova prvaka (2020) in pokalnega naslova (2021).

V jesenskem delu te sezone je igral za ruskega drugoligaša Kuban Krasnodar, ki ga je v luči zadnjih dogodkov, vojnih razmer v Ukrajini, zapustil in se vsaj do konca sezone preselil na Kras. V dresu Tabora bi lahko tako 30-letni zvezni igralec, ki se je svojčas odločal o tem, ali bi kandidiral za nastope v belgijski, hrvaški oziroma reprezentanci BiH, debitiral že v soboto, ko bodo izbranci Dušana Kosića iskali pot do dragocenih točk v boju za obstanek proti Olimpiji. Sušić bo tako skušal prekrižati načrte Robertu Prosinečkemu, nekdanjemu selektorju BiH, ki v obdobju, ko je vodil omenjeno izbrano vrsto (2018 in 2019), ni nikoli vpoklical Sušića.

✍️| Tino Sven Sušić je 30-letni vezist, ki je nazadnje igral za ruskega drugoligaša Kuban. Tino bo trenerju Kosiću na voljo že za naslednjo tekmo proti ljubljanski Olimpiji.#PodpiramoNašLokalniKlub🔴⚫️🍒 pic.twitter.com/U4DSRpGXX8 — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) April 11, 2022

"V klubu so me lepo sprejeli in komaj čakam, da bom lahko ekipi pomagal na igrišču," je povedal 30-letni Sušić po prihodu v Slovenijo, kjer bo na zelenicah srečeval številne nekdanje nogometaše Hajduka. Največ jih je v Radomljah, ki sodeluje s splitskim velikanom in ima ogromno posojenih nogometašev Hajduka, izmed bolj znanih pa v 1. SNL izstopajo Senijad Ibričić (Domžale), Goran Milović (Olimpija), Duje Čop (Celje), Marin Ljubić (Mura), Marko Martinović (Domžale) ...