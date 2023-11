V Rogaški Slatini že odštevajo minute, generalka Olimpije za evropski spektakel

Po nepozabnih dnevih proslavljanja velikega uspeha članske reprezentance, uvrstitve Kekove čete na Euro 2024, se bo nadaljeval prvoligaški maraton. V njem sodelujejo tudi slovenski reprezentanti. Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik bo danes z zmaji gostoval pri Radomljanih, "Celjana" Žan Karničnik in David Zec pa se v nedeljo vračata v Ljubljano, kjer ju čaka dvoboj z Bravom. Zaradi poplav prestavljeni tretji krog se bo začel ob 13. uri v Rogaški Slatini, vrhunec pa bo dosegel v Fazaneriji, kjer bo prvič po tem, ko je zapustil Muro, gostoval trener Maribora Ante Šimundža. Krog bosta sklenila Aluminij in Koper.

1. SNL, 3. krog:

Sobota, 25. november:

Nedelja, 26. november:

Prvoligaška karavana bo danes najprej na delu v Rogaški Slatini. Rogaška in Domžale bosta že ob 13. uri poskrbela za derbi začelja, zadnjeuvrščeni gostitelji lahko z zmago ujamejo dvakratne slovenske prvake, ki so od te sezone, ki so jo začeli v Evropi, pričakovali bistveno več.

Rogaška želi danes izkoristiti prednost domačega igrišča in na lestvici ujeti Domžale. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Črno-beli so med tednom po kaotični tekmi, v kateri sta glavni sodnik in delegat pozabila, da bi se moral po neodločenem rezultatu v rednem delu igrati še podaljšek, nato pa po takojšnjem izvajanju 11-metrovk nogometaše še enkrat vrnila na zelenico, naj odigrajo še podaljšek, le izločili nižjeligaša IB 1975. Za razliko od njih pa Domžale v pokalu niso bile tako uspešne. V Novi Gorici so priznale premoč vrtnicam, zdaj pa vse moči usmerjajo v prvenstvo, na katerem so z nedavno zmago na Bonifiki nakazali, da bi se lahko izkobacali iz stresnega boja za obstanek.

Generalka zmajev za spektakel z Lillom

Ljubljanski strateg Zoran Zeljković se s prerojenimi zmaji vrača tja, kjer je začel zgodbo na zeleno-belem stolčku. Ko je prvič vodil Olimpijo, je v gosteh z 2:0 premagal Domžale in nakazal, kako želi v prihodnje učvrstiti obrambo in prejemati manjše število zadetkov. To mu je z izjemo specifične tekme na Ferskih otokih tudi uspelo, na naslednjih petih srečanjih sploh ni prejel zadetka in ujel zmagoviti niz, s katerim se je na lestvici povzpel na drugo mesto in zaostanek za Celjani znižal na pet točk, obenem pa se prebil med 16 najboljših v pokalu. Tako je še kako v igri, da ubrani dvojno lovoriko. V sredo, ko je Olimpija na Kodeljevem premagala velenjski Rudar, je med vratnicama stal Žan Mauricio, danes pa bo ob odsotnosti Matevža Vidovška znova glavni vratar Denis Pintol.

Mlinarji so v tej sezoni že pokvarili načrte Olimpiji, ko so se v Stožicah z zmaji razšli z 1:1. To je bila zadnja tekma, na kateri je Ljubljančane vodil Joao Henriques. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Zmaji bodo odigrali "generalko" za četrtkov evropski spektakel, ko bo v Stožice prišel francoski Lille, Radomlje pa želijo obuditi niz neporaženosti, ki je do nepričakovanega domačega poraza z Rogaško (1:3) trajal kar osem tekem. S pokalno zmago nad Fužinarjem so si okrepili samozavest, motivacije pred srečanjem s slovenskim prvakom pa jim zagotovo ne bo manjkalo. Dvoboj v Domžalah se bo začel ob 17. uri. Radomljani so sicer v mestu ob Kamniški Bistrici gostili zmaje osemkrat, zmagali pa le enkrat. V opozorilo zmajem se je to zgodilo prav na zadnji tekmi, 3. maja 2023.

Bravo v tej sezoni v Šiški strup za slovenske velikane

Nedeljski spored se bo začel že ob 13. uri v Spodnji Šiški, kjer se obeta še kako zanimiv spopad med Bravom in Celjani. Mladi ljubljanski klub je med reprezentančnim premorom okrepil svoje vrste, pridružil se jim je 19-letni Nigerijec Victor Gidado, ki bi lahko v zvezni vrsti dočakal priložnost že v obračunu proti trenutno najboljšemu slovenskemu klubu. Šiškarji so v tej sezoni premagali vse slovenske udeležence v Evropi (Olimpija, Maribor in Domžale), zdaj pa se jim ponuja priložnost, da zbirko popolnijo še s Celjani.

Trener Celja Damir Krznar se zaveda, da si po pokalnem izpadu v Lendavi ne sme privoščiti novega neuspeha. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Grofom gre za zdaj v prvenstvu vse po načrtih. Damir Krznar je z zmago v Ljudskem vrtu (1:0) popravil vtis po izgubljenem derbiju z Olimpijo (0:1), a je nato sledila vedno zahtevna pokalna preizkušnja, ko je po izvajanju kazenskih strelov izpadel proti drugoligaškemu jesenskemu prvaku Nafti. Celjani, okrepljeni z reprezentantoma Žanom Karničnikom in Davidom Zecom, prihajajo v Ljubljano po zmago. V Šiški je niso dočakali pretirano pogosto, na osmih gostovanjih so zmagali le dvakrat. Tokrat, ko so za zdaj v vlogi prvih favoritov za osvojitev naslova, bi lahko bilo drugače.

V Murski Soboti bo čustveno, vrača se junak navijačev Mure

V Fazaneriji bo v nedeljo zelo čustveno. Ante Šimundža si je v obdobju, ko je vodil Muro, pri privržencih črno-belih prislužil posebno mesto v srcu. Z Muro je v Sloveniji osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, zdaj pa se prvič vrača v Mursko Soboto v vlogi tekmeca. Prekmursko-štajerski spopadi so vedno polni strasti. "Derbi je velik izziv za nas, vendarle treniramo za takšne tekme. Tisti, ki nerad igra derbije in se ga boji, nima mesta v nogometu," sporoča srbski strateg Mure Vladimir Vermezović, ki bo prvič v trenerski karieri občutil moč prekmursko-štajerskega spektakla. Upa, da bo Fazanerija polna do zadnjega kotička. To bi bil velik veter v hrbet nogometašem Mure, ki v tej sezoni na domači zelenici osvajajo presenetljivo malo točk.

Ante Šimundža je v sezoni 2020/21 popeljal Muro do državnega naslova. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Šimundža odlično pozna tekmeca. Ponosen je na obdobje, ki ga je preživel v Fazaneriji, a dodaja: "Zdaj sem v klubu, ki mi je dal največ v igralski in trenerski karieri. Ni vprašljivo, kaj si želim v nedeljo." Vijolice so med reprezentančnim premorom veliko delale, Šimundža je povedel ekipo do pokalne zmage v Ajdovščini (3:1), pokalno oviro pa je v 1/16 finala preskočila tudi Mura, ki se je zmage veselila na Gorenjskem (2:0 proti Šenčurju). Derbi kroga se bo začel ob 15. uri, tekmeca pa na lestvici ločuje pet točk.

Koper v prvenstvu ni še nikoli izgubil v Kidričevem

Tretji krog, prestavljen zaradi poplav, ki so pred tremi meseci prizadele številne dele Slovenije, se bo sklenil v nedeljo v Kidričevem. Aluminij potrebuje točke v boju za obstanek, Koprčani pa v boju za vrh. Štajerci so se nedavno okrepili s Tomom Kljunom, nekdanjim upom Celja, ki se je vrnil v domovino po dokazovanju v Lecceju. Proti Primorcem bi lahko njegova pomoč prišla še kako prav.

Robert Pevnik bo poskušal v trenerskem obračunu prelisičiti Safeta Hadžića, s katerim ga veže veliko skupnega, zlasti kar se tiče ljubljanske Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

Zanimivo je, da Aluminij, odkar nastopa v 1. SNL, doma še ni premagal Kopra. Na osmih tekmah je dvakrat izgubil, kar šestkrat pa se je srečanje razpletlo brez zmagovalca. Drugače pa je bilo v pokalu, kjer so v prejšnji sezoni v četrtfinalu izločili takratne branilce naslova in jih pod vodstvom Roberta Pevnika premagali z 1:0. V tej sezoni so Kidričani hitro izpadli iz pokala, Koper pa se je uvrstil med najboljših 16. Kanarčki želijo uspešno pokalno gostovanje, med tednom so s 3:0 v gosteh odpravili Odrance, nadgraditi še z zmago na Štajerskem. S tem bi zadržali stik z vrhom prve lige in si okrepili samozavest pred naslednjim krogom, ko jih 2. decembra čaka gostovanje pri vodilnem Celju. Safet Hadžić bo lahko računal tudi na reprezentanta Kazahstana Ramazana Orazova, ki je v ponedeljek premagal Jana Oblaka in poskrbel za dramatičen razplet srečanja v Stožicah.

