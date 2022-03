Koprčani našli pot iz krize, ničli Brava in Domžal

Nogometaši Tabora so v uvodni tekmi 26. kroga v gosteh premagali Bravo (1:0), Celjani pa so z 2:1 Domžalčanom prizadejali prvi poraz v letu 2022. Koper je na gostovanju pri Radomljah zmagal z 1:0 in se vsaj začasno povzpel na drugo mesto. V četrtek bo zadnjeuvrščeni Aluminij pod vodstvom novega trenerja Roberta Pevnika lovil dragocene točke v boju za obstanek proti vodilnemu Mariboru, derbi kroga pa se obeta v Fazaneriji, kjer se bo pri prvaku Muri mudila vse bolj razigrana Olimpija.

Koprčani zmagali v Domžalah

Za konec sredinega sporeda se je prvoligaško dogajanje preselilo v Domžale, kjer zaradi nezadostnih pogojev v svojem Športnem parku igrajo domače tekme Radomljani. Ti so z 0:1 klonili proti Kopru, ki so na zadnjih štirih tekmah do te osvojili le dve točki in le senzaciji Brava v Ljudskem vrtu pa se lahko zahvalijo, da zaostanek za vodilnim Mariborom ne znaša več kot pet točk.



Zmago je Kopru že v prvem polčasu zagotovil Hrvat Marko Đira. Radomlje tako v Domžalah ostajajo le pri eni zmagi nad Koprom. Radomlje tako tudi po 26. krogu ostajajo pri 27 točkah.

Celjani Domžalam prizadejali prvo letošnjo ničlo

Na drugi sredini tekmi so Celjani na domačem igrišču z 2:1 (1:0) ugnali Domžale, ki so tako doživeli prvi poraz v koledarskem letu 2022. Domače je v vodstvo v 27. minuti popeljal Mićo Kuzmanović. Enajst minut kasneje se je zatresla tudi mreža Celjanov, a se je Arnel Jakupović znašel v prepovedanem položaju tako da zadetek ni obveljal. V 86. minuti je na 2:0 povišal Ivan Mayeuski, za Domžale pa je edini zadetek na tekmi dve minuti kasneje dosegel Emir Saitoski. Nov udarec pa je za goste sledil še v 92. minuti, ko je Senijad Ibiričić prejel rdeči karton.

Celjani so do te tekme odigrali pet srečanj in osvojili le štiri točke, zdaj pa so z novimi tremi zaostanek za Domžalčani zmanjšali na šest točk.



Presenečenje v Šiški, Tabor končno zmagal

Slovenski nogometni ples je pokazal svoj nepredvidljiv obraz, ki ga spremlja že celotno sezono, tudi v uvodnem dejanju 26. kroga. Bravo, ki je v nedeljo nadigral Maribor, je ostal doma brez točk proti Taboru, ki pred tem v tem koledarskem letu ni premagal nikogar! Izbranci Dušana Kosića so si po zaslugi zadetka Dina Stančića, ki ga je Primorec dosegel v 24. minuti, to je bil že njegov osmi v tej sezoni, priigrali dragocene točke v boju za obstanek.

Fotogalerija tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

Zadnjeuvrščenemu Aluminiju so ušli na pet točk razlike, mladi ljubljanski klub, ki v tej sezoni lovi zgodovinski uspeh, preboj v Evropo (v prvenstvu ali pokalu), pa ostaja na četrtem mestu. Bravo si ni priigral zrelejše priložnosti, tako da je Jan Koprivec ohranil mrežo nedotaknjeno.



Maribor jo je nazadnje skupil v Kidričevem

Robert Pevnik bo skušal Aluminij popeljati do obstanka v 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar Kdo bi si mislil. Aluminij ima proti Mariboru zelo skromno statistiko. Na 26 tekmah je v 1. SNL slast zmage okusil le trikrat. Ker pa je bilo tako tudi jeseni, ko so Kidričani 12. septembra 2021 ponižali vijolice (3:0), ki jih je takrat vodil še Simon Rožman, Mariborčani v četrtkovo gostovanje vstopajo z veliko dozo previdnosti. Še zlasti po nedavnem domačem spodrsljaju, sploh prvem, odkar jih vodi Radovan Karanović. Maribor je ostal brez domačih točk proti Bravu (1:2), po dramatičnem dvoboju pa se je veliko govorilo tudi o incidentu, ko je stranskega sodnika zadel predmet, ki ga je nekdo vrgel s tribun.

Mariborčani še čakajo na kazen, disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je še ni sporočil, do takrat pa se želijo razvedriti z zmago pri štajerskih sosedih, s katero bi zadržali prednost pred najbližjima zasledovalcema, zlasti Olimpijo, ki je v zadnjem nastopu ponižala prav Aluminij (6:0) in poskrbela, da je trenerski stolček zapustil Oskar Drobne.

Maribor je v nedeljo nepričakovano ostal brez točk proti Bravu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nasledil ga je Robert Pevnik, ki bo v odgovorni vlogi debitiral na zahtevnem srečanju, proti ranjenemu Mariboru. "Ekipa je sposobna več, kot je trenutno kazala," je Pevnik prepričan, da lahko Aluminij dvigne z repa razpredelnice. Morda že v četrtek, ko se bo začel dvoboj ob 15. uri.

Aluminij pa je v tem tednu podpisal tudi prvo profesionalno pogodbo s 17-letnim branilcem Rokom Schaubachom, ki je sicer še član mladinske selekcije, je svoj debitantski nastop za člansko ekipo vknjižil že 7. novembra 2021 ob zmagi rdeče-belih nad ljubljansko Olimpijo z 1:0, ko je na igrišču prebil vseh 90 minut. Schaubach je za člansko ekipo v tej sezoni skupaj zbral tri nastope, zdaj pa je s klubom podpisal pogodbo do 31. maja 2025.

Lahko prvaki ustavijo razigrane zmaje?

V derbiju kroga se bosta udarili Mura in Olimpija. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Derbi kroga bo potekal v Fazaneriji. Mura se bo za prvoligaške točke potegovala proti Olimpiji. Branilci naslova, ki pod vodstvom Damirja Čontale (še) niso tako prepričljivi, kot so bili pod taktirko Anteja Šimundže, lovijo še zadnji vlak, da ostanejo v kolikor toliko resni igri za lovoriko. Za vodilnim Mariborom zaostajajo 11 točk. Ker je do konca prvenstva vedno manj krogov, bi se morali čim prej približati vrhu na manjši zaostanek, s katerega bi lahko še naprej napadali tisto, kar so osvojili lani, in se podpisali pod zgodovinski dosežek.

Zmaje čaka velik preizkus zrelosti. Proti Aluminiju so bili za razred ali dva boljši tekmec. Prvič, odkar jih vodi Dino Skender (v obeh trenerskih obdobjih), so tekmecu dali kar šest zadetkov. Če bodo del strelske forme ohranili tudi za spopad s črno-belimi, bi se lahko v slovensko prestolnico vračali zadovoljnih obrazov.

1. SNL, 26. krog: Sreda, 9. marec:

Bravo : Tabor 0:1 (0:1)

Stančić 24.

Celje : Domžale 2:1 (1:0)



Celje : Domžale 2:1 (1:0)

Kuzmanović 27., Mayeuski 86.; Saitoski 88. R.K.: Ibričić 90.+2/Domžale

Radomlje : Koper 0:1 (0:1)

Đira 44.

Četrtek, 10. marec:

15.00 Aluminij - Maribor

17.30 Mura - Olimpija