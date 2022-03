V Kidričevem "gori" alarm

Prvoligaška karavana se bo danes ustavila na Štajerskem. Aluminij je edini klub, ki v letu 2022 ni osvojil še niti ene točke. Blizu ji je bil na zadnjem gostovanju v Celju (2:3), a se mu po razburljivi končnici ni izšlo vse po načrtih. Ostal je na dnu razpredelnice. V Kidričevo prihaja trenutno najbolj vroč slovenski prvoligaš. Domžalčani, ki so v zimskem prestopnem roku najmanj spreminjali igralsko zasedbo, so po uvodnem remiju s Taborom (1:1) nanizali kar tri zmage. Mrežo so ohranili nedotaknjeno proti Olimpiji (2:0), Kopru (2:0) in Bravu (3:0) ter izpostavili resno kandidaturo za mesta, ki peljejo v Evropo.

''Napovedovali smo, da si želimo imeti ekipo na zgornjem delu lestvice in pri tem bomo vztrajali tudi v prihodnje,'' je odločen trener Dejan Djuranović, ki prihaja z rumeno družino k Aluminiju kot favorit. Tam mu gre odlično, saj je v 1. SNL v Kidričevem gostoval 13-krat, vknjižil devet zmag, izgubil pa le dvakrat.

V Domžalah bodo štele točke "dvojno"

Izbranci Dušana Kosiča so edino točko v letu 2022 osvojili prav v Domžalah. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nogometna sreda se bo začela ob 15. uri v Domžalah, kjer igrajo domače tekme Radomljani. Ob podpori glasnih Mlinarjev in tesnem sodelovanju s splitskim Hajdukom so v leto 2022 zakorakali pokončno, o tem, kaj zmorejo, pa dovolj priča zadnja zmaga v Fazaneriji, kjer so nadigrali Muro (2:0) in poskočili na sedmo mesto. Tokrat jih čaka še kako zahteven preizkus proti enemu izmed neposrednih tekmecev za obstanek v 1. SNL. V Športni park prihaja Tabor, ki je svojo edino letošnjo točko osvojil prav na tem stadionu, a proti Domžalam.

Kosićeva četa v Mariboru ni bila kos vodilnim vijolicam (0:2). Je hranila moči za spopad z Radomljami, na katerem ''štejejo točke dvojno''? Na pot se bodo odpravili brez najboljšega strelca Dina Stančića, ki je v Ljudskem vrtu prejel rumeni karton. ''Smo v serji, ki si je nismo zaslužili. Fantje so pridni, vendar je padla samozavest. Položaj, v kateri smo, lahko spremeni že en evrogol, podaja, nekaj čudežnega,'' sporoča Dušan Kosić, ki je s Kraševci v vedno bolj nezavidljivem položaju.

Obračun najmlajših trenerjev v 1. SNL

Trener Mure Damir Čontala še čaka na prvo domačo zmago. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Sreda ponuja spopad zadnjih slovenskih prvakov, ki ne moreta biti zadovoljna z uvrstitvijo na lestvici. Mura je po odhodu Anteja Šimundže, Žana Karničnika in Amadeja Maroše izgubila kakovost. Točke se osvajajo zelo težko, na zadnji tekmi v Fazaneriji so bili branilci naslova nemočni proti samozavestnim Radomljam. Črno-bele čaka še ena tekma na domačih tleh. Brez kaznovanega Žige Kousa bodo skušali premagati Celjane, ki so v začetku spomladanskega dela doživljali udarce, ostali brez točk proti Kopru in Bravu, nato pa na derbiju začelja stežka, a toliko slajše, le osvojili prvi paket ''odrešilnih'' točk.

Ugnali so Aluminij, zdaj pa želijo nadaljevati pozitiven niz. Pomerila se bosta trenerja, ki sta prevzela slovenska prvoligaša po koncu jesenskega dela, mlada strokovnjaka Damir Čontala in Simon Rožman. Stara sta 37 in 38 let. Če bi Celje, ki je pozimi opazno prevetrilo igralski kader, prekrižalo načrte Prekmurce, bi se Muri približalo na pet točk zaostanka.

Olimpija nima prijetnih spominov na Spodnjo Šiško

Olimpija je nazadnje v Spodnji Šiški izgubila z 0:2. Foto: Vid Ponikvar Nekaj časa je bil v tej sezoni izmed ljubljanskih prvoligašev najvišje Bravo, nato pa je Olimpija le prevzela primat najboljšega v slovenskem glavnem mestu. Zdaj ima sedem točk prednosti pred Šiškarji. Ker se zmaji potegujejo za naslov, za vodilnim Mariborom pa zaostajajo štiri točke, si v mestnem obračunu nočejo privoščiti spodrsljaja. Na krilih priložnostnega kapetana Mustafe Nukića, ki je pred prihodom v Stožice izstopal v napadu Brava, želijo premagati Šiškarje in se s tem približati vrhu.

Izbranci Dejana Grabića, ki je vodil mladi ljubljanski klub na vseh tekmah, odkar se je uvrstil v prvo ligo, so se v preteklosti že večkrat izkazali za trd oreh. Slovitemu sosedu so jo že večkrat zagodli. Na svojem igrišču, ki je na stadionu ŽAK po dimenzijah najmanjši v 1. SNL, so dobili zadnje dve tekmi z Olimpijo. Zmagali so s 3:0 in 2:0, kar je veliko opozorilo Skenderjevi četi. Zmaji so začeli končno dosegati večje število zadetkov, a bodo morali biti pazljivi tudi v obrambi. Poseben motiv bo imel Gal Kurež, nekdanji up Olimpije, ki se po novem dokazuje v Šiški.

V znamenju strelskega obračuna Barišić vs. Mudrinski

Tribune koprske Bonifika bi lahko bile v četrtek polne, saj bo na sporedu derbi vodilnih ekip prvenstva. Foto: Vid Ponikvar Veliki derbi 24. kroga bo na Bonifiki. Koper bo v četrtek ob 17.30 pričakal vodilni Maribor. Z zmago bi se izenačil z vijolicami, če pa bi četa Radovana Karanovića posnemala Domžale in tudi ona v tem letu osvojila koprsko Bonifiko, bi kanarčkom ušla na velikih +6. Obračun klubov, ki zgledno sodelujeta že vrsto let, kar je čutiti v pretoku igralcev (v eno ali drugo smer), veliko prijateljstvo pa povezuje predsednika Kopra Anteja Guberca in nekdanjega športnega direktorja Maribora Zlatka Zahovića, bo minil v znamenju obračuna najboljših strelcev tekmovanja. Maks Barišić je dosegel 12, Ognjen Mudrinski pa 11 zadetkov. Srb je pred kratkim prejel priznanje Vijol'čni bojevnik leta 2021, v četrtek pa se mu ponuja nov izziv.

Koprska obramba si je na zadnjih tekmah privoščila kar nekaj napak, posledice nezbranosti. Če bodo Primorci želeli premagati vijolice, jih bodo morali tokrat odmisliti. V ekipo se vrača hrvaški branilec Ivan Novoselec, še vedno bo manjkal njegov kaznovani rojak Ivan Borna Jelić Balta, pri Mariboru pa bo zaradi kazni kartonov manjkal obetavni zvezni igralec, za mnoge prava poživitev zvezne vrste Maribora Aljaž Antolin.

1. SNL, 24. krog: Torek, 1. marec:

17.30 Aluminij – Domžale Sreda, 2. marec:

15.00 Radomlje – Tabor

17.30 Mura – Celje Četrtek, 3. marec:

15.00 Bravo – Olimpija

17.30 Koper – Maribor

Najboljši strelci: 12 – Maks Barišić (Koper),

11 - Ognjen Mudrinski (Maribor),

8 – Mustafa Nukić (Olimpija),

7 – Kaheem Parris (Koper),

6 – Arnel Jakupović (Domžale), Amadej Maroša (Mura), Bede Osuji (Koper), Dino Stančić (Tabor), Almedin Ziljkić (Olimpija),

5 – Ivan Božić (Celje), Lamin Colley (Koper), Gedeon Guzina (Radomlje), Lovro Maružin (Bravo), Ivan Šarić (Radomlje),

4 – Rodrigue Bongongui (Tabor), Armin Đerlek (Aluminij), Dejan Georgijević (Domžale), Zeni Husmani (Domžale), Senijad Ibričić (Domžale), Žan Medved (Celje), Nardin Mulahusejnović (Mura), Sandi Ogrinec (Bravo),

